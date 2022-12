le notizie della settimana: non se ne pos più

17 Dicembre 2022

Non era difficile prevedere già da lunedì che numerose pagine dei giornali fossero occupate dallo scandalo che ha colpito il Parlamento Europeo. Se ne è scritto e letto di ogni, tangenti per oltre 1,5 milioni di euro, centinaia di migliaia di banconote rinvenute nelle abitazioni degli indagati, sessanta europarlamentari soprattutto di area di centro sinistra coinvolti tra cui alcuni italiani, Panzeri su tutti con la Ong da lui fondata, si ipotizza ricevesse fondi non solo dal Qatar ma anche dal Marocco, notizie pesantissime pubblicate principalmente dai nostri quotidiani, si dice che dalla Procura Belga stia filtrando invece molto poco, due modi diversi di fare informazione.

Si parla sempre troppo poco di Iran dove continuano sia la protesta anti-ayatollah sia purtroppo gli arresti di massa. Sono undici i manifestanti già condannati a morte due dei quali già giustiziati. In questa settimana altri 400 manifestanti sono stati arrestati e molti di questi condannati fino a 10 anni di carcere. Viene sospesa temporaneamente la condanna a morte di un altro manifestante, ma ancora troppo poco viene fatto dalla comunità internazionale su Teheran perché interrompa le azioni che calpestano i diritti umani.

A casa nostra continuano le noiose vicende del PD. Per creare un po’ di suspense e allargare il torneo, tra Stefano Bonaccini, Elly Schlein, e Paola De Micheli potrebbe candidarsi anche Gianni Cuperlo. Ancora nulla, non dico su un potenziale programma di governo, ma almeno qualche indicazione sui grandi temi di politica economica e sociale.

Scintille tra Conte e Meloni sugli aiuti all’Ucraina, il primo dichiara che la strategia adottata dal governo non aiuta a trovare la via della pace, la Presidente del consiglio ribatte: “allora come facciamo a convincere i russi a ritirare le truppe, possiamo proporre loro un reddito di cittadinanza?”

Sulla manovra, non è ancora chiara la procedura sui pagamenti, oramai non se ne POS più. Inizialmente previsto a 60 € poi ridotto a 40€, ora l’ipotesi di soglia si ferma a 30€, vedremo la prossima settimana.

Riempite una sala per una festa, pubblico magari giovane, compiacente, misto, date in mano un microfono al promotore e se si tratta del Cavalier Berlusconi, tutto può succedere e così ecco la Berlusconata: “se vincete contro squadre importanti vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr**ie.” La frase diventa un caso, le parole definite indegne da molti esponenti del PD.

Brutte notizie arrivano dalla Bce proprio prima di Natale; l’aumento dei tassi della 0,5% causa il crollo delle borse e il rialzo dello spread.

MONDO

Grave scandalo di corruzione nell’Europarlamento. Implicato l’ex Eurodeputato di PD e articolo1 Panzeri, nella sua casa rinvenuti 600 mila euro, anche moglie e figlia sapevano. Molto denaro trovato anche nell’abitazione della vice presidente del parlamento europeo Eva Kaili.

Il Qatar avrebbe stanziato somme di danaro per orientare l’ attività dei corrotti volta a ripulire la propria immagine a livello internazionale.

Si continua a sparare in Ucraina, colpita di nuovo Kherson, missili su case porti e ospedali.

Prove di dialogo con Erdogan mediatore che chiama sia Putin che Zelensky.

In Iran c’è stata un’altra impiccagione, giustiziato Majid di soli 23 anni nel luogo dove “avrebbe” commesso il crimine scrive l’agenzia Mizan controllata dalla magistratura Iraniana. È stato costretto a confessare di aver ucciso due agenti. La UE ha approvato un altro pacchetto di sanzioni contro l’Iran.

Si allarga l’inchiesta di Bruxelles, il presidente del parlamento Europeo Metsola: “l’Europa è sotto attacco.” La polizia Belga ha sequestrato banconote per centinaia di migliaia di euro. Frase shock di Francesco Giorgi compagno dell’ormai ex vice presidente del parlamento Europeo Eva Kaili: “le Ong? Ci servono per far girare i soldi”. Nell’inchiesta tutti i nomi portano a Panzeri.

Grande annuncio dell’America, per la prima volta gli scienziati sono riusciti ad ottenere energia pulita in quantità utile da un processo di fusione nucleare. Vicini dunque a un’energia illimitata e pulita.

Alla conferenza di Parigi per la solidarietà in Ucraina, stanziato un miliardo di euro.

L’armata russa torna a colpire la capitale Ucraina, in arrivo probabilmente i Patriot americani. Niente tregua di Natale.

CASA NOSTRA

Strage a Roma, Claudio Campiti spara sulla riunione di condominio e uccide tre persone.

Nell’inchiesta di corruzione nell’Europarlamento i magistrati belgi ampliano l’indagine in Italia dove potrebbero risultare coinvolti altri italiani.

Regionali Lombardia, tra M5S e PD accordo su oltre il 90% dei punti, concordato il patto sul nome del Dem Majorino, + Europa resta fuori.

Sulle continue richieste di eliminare le commissioni sui Pos, risponde Meloni: sarebbe anticostituzionale toglierle. Appianate le divergenze della maggioranza sulla manovra che si avvia all’approvazione entro la fine dell’anno.

Il caporalato arriva anche tra i rider che trasportano il cibo. Ai fattorini vengono forniti bici e account in cambio del 50% della paga.

Ambiente e sviluppo sostenibile, l’Italia è al primo posto tra i Paesi più densamente popolati in Europa per tasso di riciclo.

Sul crollo del ponte Morandi a Genova scoperto un camion con un carico di droga, portava in Campania 900 kg di hashish.

POLITICA

Giustizia: secondo il Ministro Nordio la legge Severino va cambiata.

Manovra, ridotti gli emendamenti, passano da da oltre 3.000 a 450. La spuntano sanità, pensioni e lavoro.

Bonus cultura, dal prossimo anno non andrà più a tutti coloro che compiono 18 anni, sarà legato all’Isee. Verranno esclusi i giovani appartenenti a famiglie con redditi elevati.

Il Presidente del Senato La Russa, lancia l’idea di una mini naja di 40 giorni.

Ronzulli, una voce fuori dal coro, non voterà SI al rientro dei medici no vax. FI invece seguirà gli alleati.

Manovra, il giudizio UE: misure “in linea” ma dubbi sull’evasione per le norme su contante, Pos e pensioni.

Comitato del Nord di Bossi: espulso un quarto consigliere.

ECONOMIA

Il Governatore Visco replica al governo:”non ci sono poteri forti, Bankitalia è autonoma.”

Gas, l’Italia risparmia ancora: consumi in calo del 17%.

In Europa l’intesa sul Price cap è vicina.

La Bce aumenta il costo del denaro della 0.5% seguendo la decisione della Federal Reserve che aveva fatto lo stesso nei giorni scorsi. Aumenteranno i mutui e il costo per i prestiti alle imprese.

L’Europa pressa l’Italia per la ratifica del Mes.

CULTURA

Ritorna la storica coppia Greggio-Iacchetti a striscia la notizia.

SPORT

Mondiali: la finale sarà tra Argentina e Francia, battute rispettivamente Croazia e Marocco, che disputeranno la finalina per il terzo e quarto posto.

Vialli lascia la nazionale: “devo superare una fase delicata della mia malattia”.

Morto il campione Siniša Mihajlović.

INCHIOSTRO SPRECATO

Emma Marrone: “non faccio sesso da un anno” ma chisseen……