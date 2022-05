le notizie della settimana: stessa spiaggia sì, ma stesso lido?

28 Maggio 2022

Per i tipi da spiaggia, saranno gli ultimi colpi nei soliti lettini, sdraio e ombrelloni? Chissà tra non molto il gestore del solito lido potrebbe non essere più lo stesso, magari potrebbe arrivare “il cattivo straniero” con cui ricominciare un rapporto che era consolidato. Vade retro le multinazionali del turismo che saccheggeranno le nostre spiagge, questo il timore di alcune nostre forze politiche che, con la scusa di tutelare un comparto economico, cercano di rastrellare consenso elettorale. Si cerca una mediazione per tutelare chi ne avrà legittimamente diritto. Probabilmente finirà così. Poi c’è la partita sul fisco, il catasto, gli aiuti militari all’Ucraina… la prossima settimana ci sarà da divertirsi.

E i referendum, questi sconosciuti? Non se ne parla più, d’accordo la guerra e la conseguente crisi energetica, che hanno preso il centro della scena, ma vi pare che le beghe dei partiti, i mal di pancia di Conte e le dimissioni del 5 Stelle Giarrusso, siano più importanti della questione referendaria sulla giustizia? Eppure poche, pochissime righe dedicate, la scadenza è molto vicina, lontano invece sarà il raggiungimento del quorum.

La guerra purtroppo continua senza particolari novità, oltre alla battaglia si acuisce il problema del grano che non trova sbocchi di uscita e rischia di creare un problema di vaste proporzioni. Vanno a rilento i tentativi diplomatici, quei pochi registrati non sembrano evidenziare segnali positivi. Forse hanno ragione molti autorevoli opinionisti: sarà un’estate di guerra.

I successi sportivi, dopo molti anni, in Italia e in Europa da parte di Milan e Roma, hanno reso meno buia la settimana per qualche migliaio di tifosi. Non è poco.

Buon weekend

MONDO

L’esercito russo dopo la presa dell’acciaieria avanza nel Donbass, Kiev per resistere chiede agli Stati Uniti i lancia razzi a lunga gittata. Al momento la richiesta viene negata.

Il problema del grano: la guerra ha acuito la crisi, i raccolti sono in pericolo e il commercio, usando le rotte via terra, è complicato.

Il Premier polacco Morawiecki: “Putin non si fermerà, così come non si è fermato Hitler”.

Zelensky al forum di Davos, “fermate Putin, è come Hitler, smettete di fare affari con lui”. Poi chiede l’embargo totale su petrolio e gas.

Mosca boccia il piano di pace proposto dall’Italia, Di Maio replica: “è solo allo stato embrionale, ci vuole tempo e pazienza”.

Stallo sul blocco del petrolio russo, Orban annuncia il veto e blocca ogni decisione dell’Unione Europea.

Zelensky si dice pronto a trattare con il Cremlino se gli invasori si ritireranno alle linee del 24 febbraio. Gli irriducibili vorrebbero riconquistare anche la Crimea ma il leader ucraino ammette che ciò costerebbe centinaia di migliaia di morti.

A Kiev trovate dieci fosse comuni e a Mariupol 200 cadaveri in un rifugio.

Zelensky accusa l’occidente, le forniture di armi sono insufficienti e scadenti, i Russi stanno avanzando nel Donbass.

L’Ucraina cerca di aggirare il blocco dei porti del Mar Nero con i treni merci verso il Paese baltico, secondo l’Unione Europea Mosca ruba il frumento o distrugge le scorte.

Strage in Texas, diciottenne spara in una scuola elementare e uccide 19 bambini.

CASA NOSTRA

L’Italia tratta con Bulgaria e Turchia per sbloccare l’acceso ai porti, Draghi incontra il primo ministro bulgaro, la Turchia deve consentire il passaggio dal Mar Nero.

Si temono altri attacchi hacker, possibile un’escalation contro servizi essenziali, ma niente panico dichiara la vice direttrice della struttura di protezione: “abbiamo tutti i mezzi per difenderci”.

Commemorazione a Palermo per le vittime della strage di Capaci, dove morirono 30 anni fa Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della scorta.

Rischio lockdown dei maiali se la peste suina arriva negli allevamenti, il virus potrebbe bloccare l’export. Nessun rischio per l’uomo.

Il Cremlino velocizza e semplifica l’inserimento dei minori ucraini fuggiti dal conflitto. L’ipotesi di una strategia contro il declino demografico.

Biden manda un avvertimento alla Cina e avverte: “pronti a difendere Taiwan”. Pechino: “giocate col fuoco”.

Ruby ter, dopo 12 anni di indagini chiesti 6 anni per Berlusconi e 5 anni per Ruby.

Morto Ciriaco De Mita, ex Premier e storico leader della Democrazia Cristiana

POLITICA

Salvini in difesa di Berlusconi, “prima di criticarlo qualcuno dovrebbe contare fino a 5”, chiaro riferimento a Gelmini che replica: “Forza Italia non è il tuo partito”.

Bruxelles spinge sulla riforma del catasto, la Lega: “sulla prima casa niente tasse”.

Dopo l’avviso di Gentiloni, Salvini attacca: “siamo in grado di governarci da soli”. Draghi tranquillizza l’Europa: “centreremo gli obbiettivi. Ad oggi a 40 giorni dalla scadenza è stato portato a termine un impegno su sei”. Entro la fine di giugno 45 obbiettivi da centrare.

Presentato un piano di pace dal Ministero degli Esteri Iialiano, ora al vaglio di Russia e Ucraina. Gelo di Mosca. Di Maio: “siamo solo all’inizio serve pazienza”.

Renzi procede alla raccolta delle firme per abolire il reddito di cittadinanza.

Draghi avvisa i partiti: “Concessioni, fisco e linea UE sono temi non negoziabili”.

Draghi telefona a Putin: “Non vedo spiragli di pace”. Putin apre alla possibilità di sbloccare il passaggio del grano solo se saranno rimosse le sanzioni contro la Russia. Unica nota positiva, la continuità delle forniture di gas.

Trovata l’intesa della maggioranza sulle concessioni balneari e sulla delega fiscale, sui temi riguardanti la riforma del catasto e la tassazione dei redditi da capitale. Lunedì il voto a Palazzo Madama.

ECONOMIA

Apple vuole slegarsi da Pechino: produzione in Vietnam e India.

Christine Lagarde, addio tassi negativi e stop ai sostegni, in Europa finisce l’era del denaro gratis.

CULTURA

Record di presenze e di libri venduti al Salone internazionale del libro a Torino. Oltre 168 mila visitatori.

SPORT

Campionato: Milan campione d’Italia dopo 11 anni. Promosse in Champions Milan, Inter, Napoli e Juventus. In Europa League Roma e Lazio, in conference League la Fiorentina. Retrocedono in serie B Venezia, Genoa e Cagliari.

La Roma vince la Conference League, battuto il Feyenoord per 1 a 0.

Gran premio di Spagna, prime le Redbull, Ferrari in testa per 28 giri poi si rompe il motore.

Giro d’Italia, la gara dopo una sfida a quattro si riduce ad una questione privata tra Carapaz e Hindley.

INCHIOSTRO SPRECATO

