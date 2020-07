Se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco?

14 Luglio 2020

In più occasioni in questi mesi di pandemia si sono levate domande accorate circa la sorte dei bambini e degli adolescenti italiani.

Non ultimo sono arrivate anche le osservazioni di Massimo Ammaniti, professore universitario di psicologia e tra i più noti psicanalisti dell’età evolutiva.

Allegato al Corriere della sera è uscito in questi giorni il suo libro: E POI I BAMBINI. I nostri figli al tempo del coronavirus.

In queste pagine Ammaniti parla di “macroscopica rimozione” dei bisogni dei minori nei decreti governativi che hanno organizzato la vita degli italiani in questi mesi.

“Eppure i bambini rappresentano il nostro futuro, sono loro che crescendo daranno una spinta rinnovatrice alla nostra società. Ma troppo spesso gli adulti, tutti presi dai propri desideri, si mostrano incapaci di comprendere che guardare il mondo attraverso l’occhio dei figli è una grande esperienza che ci obbliga ad adottare altre lenti, facendoci vedere e scoprire cose che non avevamo neppure immaginato” (pag. 12).

Invisibili quasi per tutti i nostri figli.

Dico “quasi” perché, per paradosso, la propaganda politica invece non si è fermata per nulla, priva ormai di qualsivoglia etica del rispetto.

La “bestia” del senatore Salvini ha fatto registrare in questi anni parecchi casi di minori esposti alla gogna mediatica per aver espresso critiche alle sue idee. Ultimo il caso in queste settimane del figlio della giornalista Selvaggia Lucarelli.

In provincia nessuno vuole essere da meno.

Il sindaco di Cinisello, Giacomo Ghilardi posta volentieri sulla sua pagina facebook, foto dei blitz muscolari che realizza al seguito della polizia locale. Tutto in nome della sicurezza.

Sabato è riuscito a mettere sulla sua pagina la foto di un gruppo di ragazzi circondati dagli agenti, rei di aver lasciato su un muretto qualche scatola di pizza e qualche lattina.

Erano i giovani volontari dell’oratorio accanto alla piazzetta del loro ritrovo. Dopo il tempo trascorso ad occuparsi dei piccoli si erano fermati per una cena in strada e una partita a nascondino.

Esibiti come un trofeo per dimostrare la propria efficenza.

Vien da chiedersi come Gesù nel vangelo: “Se fanno questo al legno verde, che cosa sarà fatto al secco?”.