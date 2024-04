Helen Hester: Lavorare è prendersi cura, prendersi cura è lavorare

12 Aprile 2024

Pubblichiamo un estratto da Dopo il lavoro (Tlon) di Helen Hester, docente di Gender, Technology and Cultural Politics alla University of West London e di Nick Srineck, politologo e docente di Digital Economy presso il dipartimento di Digital Humanities del King's College di Londra.



Hester e Srnicek mostrano come la tecnologia non abbia davvero abbattuto il numero di ore dedicate alle pratiche domestiche, allontanandoci dalla liberazione promessa. Riscoprendo le prospettive dimenticate contro il lavoro domestico, gli autori tracciano una via femminista e comunitaria per ripensare le nostre abitudini di vita, le nostre aspettative e le nostre città.







Il tempo dedicato al lavoro riproduttivo è una parte immensa nonché in crescita nei paesi capitalisti avanzati. Nell’economia formale, la riproduzione sociale è una fonte importante di posti di lavoro. Ad esempio, il Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito (NHS) è tra i più grandi datori di lavoro al mondo e, nel 2017, impiegava (direttamente e indirettamente) circa 1,9 milioni di persone.[1] In Svezia, tre dei cinque lavori con il maggior numero di impiegati sono legati al lavoro di cura e all’istruzione.[2] Nel corso degli ultimi cinque decenni, la percentuale di posti di lavoro dedicati ai settori della sanità, dell’istruzione, della ristorazione, dell’alloggio e del lavoro sociale è aumentata (vedi Figura 1.1). Negli Stati Uniti, ad esempio, il lavoro di cura ha assorbito una percentuale sempre maggiore della crescita dei posti di lavoro a basso salario per decenni, arrivando al 74% negli anni 2000.[3] Nei paesi del g7, i lavori di riproduzione sociale impiegano circa un quarto o più della forza lavoro. A titolo di confronto, al suo apice negli anni Sessanta, l’America impiegava il 30% nel settore manifatturiero. Se un tempo si parlava degli Stati Uniti come di una potenza manifatturiera, oggi dobbiamo parlare di economie incentrate sulla riproduzione delle proprie forze lavoro.[1]

Questo trend continuerà, poiché il futuro del lavoro non riguarda la programmazione informatica ma il prendersi cura: più high-touch che high-tech. Quasi tutti i lavori a più rapida crescita in America ruotano attorno al cucinare, pulire e prendersi cura (vedi Figura 1.2), con quasi la metà di tutte le nuove opportunità di impiego provenienti da questi settori. Tendenze simili si verificano nel Regno Unito, dove ancora una volta ben oltre la metà di tutti i nuovi posti di lavoro netti tra il 2017 e il 2027 dovrebbero far parte dei settori della salute, della pulizia e dell’educazione[1]. Mentre molte delle narrazioni più visibili e culturalmente influenti sul futuro del lavoro presumono che i settori lavorativi dominanti saranno altamente specializzati, nonché dipendenti dalle

competenze digitali e ben remunerati, la realtà è che la maggior parte delle occupazioni del futuro probabilmente non richiederà una grande quantità di formazione formale avanzata, né offrirà un salario particolarmente elevato. Ad esempio, delle undici occupazioni elencate nella Figura 1.2, solo una tende a offrire più del salario medio nazionale. La maggior parte dei nuovi posti di lavoro che verranno creati non riguarderanno medici o infermieri professionisti con salari decenti; piuttosto, saranno relativi a assistenti domiciliari, lavoratori nel settore alimentare e addetti alle pulizie. Ad esempio un assistente domiciliare, che supporta e assiste le persone che vivono nelle proprie case, può aspettarsi di guadagnare all’incirca la stessa cifra del dipendente di un fast-food.[1] Allo stato attuale, il futuro del lavoro sembra essere questo.

Tutto questo considerando solo l’aspetto retribuito della riproduzione sociale. In più c’è una vasta quantità di lavoro non retribuito svolto in casa che rimane in gran parte invisibile per le agenzie statistiche dello Stato[2]. Quest’opacità porta ad alcune conseguenze perverse: come nota Nancy Folbre, «Se sposi la tua governante, abbassi il pil. Se metti tua madre in una casa di riposo, aumenti il pil».[3] Solo di recente abbiamo iniziato a raccogliere sistematicamente informazioni capaci di far luce sulla dimensione di questo settore non retribuito[4]. Si è scoperto che la quantità di lavoro riproduttivo non retribuito svolto in casa è immensa. Nel Regno Unito, nel 2014 sono state dedicate 8,1 miliardi di ore al lavoro di assistenza a lungo termine non retribuito[5]. Gli americani hanno trascorso 18 miliardi di ore non retribuite prendendosi cura di familiari affetti da Alzheimer[6]. E l’Organizzazione Internazionale del Lavoro stima che, nei sessantaquattro paesi per i quali dispone di dati, ogni giorno vengano dedicate 16,4 miliardi di ore a lavoro non retribuito[7]. Nel complesso, la maggior parte dei paesi dedica dal 45 al 55 per cento del proprio tempo di lavoro totale al lavoro riproduttivo non retribuito (vedi Figura 1.3).

Complessivamente, la riproduzione sociale occupa quindi una parte considerevole e in rapida crescita delle nostre economie. Ignorare questo lavoro significa ignorare una parte significativa del lavoro concreto che le società capitaliste avanzate stanno svolgendo.