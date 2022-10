Parità di genere, Amplifon ottiene la certificazione di Winning Women Institute

10 Ottobre 2022

Amplifon, società italiana leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha ottenuto la Gender Equality Certification di Winning Women Institute. Un riconoscimento raggiunto grazie alla consulenza di Winning Women Institute, Società Benefit impegnata nel diffondere e incoraggiare la cultura del principio delle pari opportunità nel mondo del lavoro e che nel 2017 ha ideato la prima certificazione in Italia sulla parità di genere basata sulla metodologia Dynamic Model Gender Rating.

Un’altra importante realtà si aggiunge pertanto a quelle che Winning Women Institute ha accompagnato fino ad oggi in questo percorso virtuoso, arrivando a 30 aziende certificate e avendone altrettante in pipeline.

Winning Women Institute riconosce l’impegno di lungo corso di Amplifon nella valorizzazione e nell’inclusione delle diversità, due elementi che sono alla base della filosofia del gruppo per promuovere il principio delle pari opportunità in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro. La Certificazione sulla Parità di Genere ha premiato, in particolar modo, i risultati concreti raggiunti dal gruppo Amplifon nell’ultimo triennio su uno dei pilastri del piano di sostenibilità del gruppo (Listening Ahead), che vede nella diversità una opportunità di arricchimento e leva per la performance aziendale.

In particolare, la politica di remunerazione di Amplifon è basata esclusivamente sul concetto meritocratico del pay-for-performance per attribuire il più adeguato trattamento retributivo in funzione del merito e delle competenze dimostrate. Come confermato dalla prima analisi di monitoraggio del gender pay gap del 2021, oltre ad aver sostanzialmente eliminato le differenze retributive tra donne e uomini, Amplifon ha raggiunto un organico equilibrio di genere in tutti i ruoli aziendali e garantito pari opportunità nell’ avanzamento di carriera per tutti i dipendenti nel corso dell’ultimo anno (53% donne, 47% uomini).

La certificazione Winning Women Institute segue l’adesione di Amplifon al Global Compact delle Nazioni Unite e ai Women’s Empowerment Principles (WEPs), principi-guida per la promozione dell’uguaglianza di genere e dell’empowerment femminile sul posto di lavoro, nel mercato e nelle comunità. “La certificazione sulla parità di genere ricevuta da Winning Women Institute ci rende particolarmente orgogliosi del percorso fatto finora per la promozione e la valorizzazione della diversità e dell’inclusione”, sottolinea Francesca Morichini, Chief HR Officer di Amplifon. “In un contesto aziendale dove è la cultura del merito a guidare le scelte e dove – già oggi – oltre il 70% dei nostri dipendenti a livello globale sono donne, poter essere certificati ufficialmente per i risultati ottenuti in ambito gender equality ci conferma che siamo sulla giusta strada.”.

“Congratulazioni ad Amplifon per l’ambizioso traguardo raggiunto, frutto innanzitutto di una radicata e autentica cultura del merito, che premia le performance, senza pregiudizi e condizionamenti legati a stereotipi di alcun tipo. Perchè «parità di genere» non vuol dire riservare un trattamento di favore alle donne, ma offrire a tutti, indipendentemente dal genere, le stesse opportunità di esprimere le proprie competenze e i propri talenti – commenta Paola Corna Pellegrini, presidente di Winning Women Institute -. Amplifon è stata accompagnata da Winning Women Institute nell’ottenimento della Gender Equality Certification dalla fase di pre audit a quella di identificazione delle misure per intervenire sulle aree di miglioramento fino al raggiungimento dell’obiettivo. Il prossimo traguardo è portare questa azienda virtuosa alla certificazione nazionale secondo la prassi di riferimento UNI PdR 125:2022 che Winning Women Institute ha contribuito a definire e a promuovere”.