Sparkle alla 4 Weeks 4 Inclusion: 300 aziende unite per promuovere l’inclusione

28 Novembre 2022

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, partecipa anche quest’anno alla 4 Weeks 4 Inclusion (4W4I), il più grande evento interaziendale che vede impegnate 300 società in una maratona di quattro settimane consecutive all’insegna dell’inclusione, con un ricco programma di eventi digitali.

4W4I è un’iniziativa ideata da TIM per sensibilizzare sui temi dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità. Dopo il successo dell’edizione 2021, quest’anno sono 300 le aziende che dal 14 novembre al 6 dicembre raccontano storie di inclusione, condividendo best practice, modelli e strumenti per valorizzare tutte le diversità: dalla disabilità al confronto intergenerazionale, dalla valorizzazione del contributo femminile all’orientamento sessuale e identità di genere, all’etnia e alla religione. La presenza di Sparkle alla 4W4I si concretizza nel racconto del progetto di sviluppo professionale delle studentesse universitarie nel Sud Italia “Young Women Empowerment Program” (YEP), promosso dalla Fondazione Ortygia e al quale Sparkle ha rinnovato la sua adesione sostenendo lo sviluppo di giovani talenti femminili in Sicilia, da sempre regione strategica per l’operatore globale del Gruppo TIM.

Per il terzo anno consecutivo, giovani studentesse iscritte a corsi di laurea magistrale in materie economiche e scientifiche presso gli atenei di Palermo, Catania e Messina sono affiancate da altrettante manager di Sparkle in un percorso di mentoring individuale per orientare le scelte accademiche e di carriera, valorizzare il merito e promuovere ambizione e fiducia nel futuro. L’adesione al progetto YEP si inserisce in un più ampio impegno di Sparkle per lo sviluppo della presenza femminile e la riduzione della disparità di genere in un settore tecnologico tradizionalmente maschile. Nel corso del webinar – presentato da Federica Moroni, VP, Institutional and External Communication di Sparkle – Gini Dupasquier, Managing Director di Fondazione Ortygia, illustrerà il progetto e i risultati ottenuti in questi anni attraverso interviste doppie a mentor e mentee che racconteranno la loro esperienza e l’unicità di questo progetto.

L’evento sarà trasmesso il 5 dicembre alle 15.00, con sottotitoli in inglese e traduzione in LIS: per vedere il webinar e sapere di più sulla manifestazione visitare il sito www.4w4i.it.