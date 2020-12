Come trascorre il Natale, l’ultimo rompicapo della politica

16 Dicembre 2020

Si continua a discutere sulle misure da prendere nei giorni precedenti alle festività natalizie e quelli in cui si le famiglie dovrebbero riunirsi per poter festeggiare, uniti, il Natale e l’inizio dell’anno nuovo. Siamo il paese in cui la pandemia sta mietendo il maggior numero di morti, probabilmente per l’età avanzata della nostra popolazione. Negli altro stati in Olanda, in Germania si è deciso per un lockdown totale, noi invece ogni giorno siamo alle prese con nuove regole e norme che ci fanno impazzire perché cambiano di continuo e forse, così facendo, non conferiscono neppure la percezione reale di quanto ancora sia grave la situazione negli ospedali, di quanto il personale chiamato in prima linea sia allo stremo. Si cerca di usare misure che accontentino un po’ tutti, si cerca di non esacerbare gli animi degli esercenti che sono alle strette, di ridare un po’ di respiro all’ economia, di incentivare con sconti speciali l’acquisto di prodotti. Si é creata l’app per registrarsi al programma cash back, la spinta all’ uso di carta di credito e bancomat del piano cashless studiato dal governo. Fino al 31 dicembre, effettuando almeno 10 transazioni per acquisti fatti in negozi fisici, si aiuterà a incentivare la ripresa di attività commerciali, ricevendo un rimborso del 10%. Ricordiamoci di annoverare tra gli acquisti, una spesa, un giocattolo o qualsiasi tipo di articolo necessario per donarlo a chi é indigente.