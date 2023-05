A Ravenna Festival “Il Verbo degli Uccelli”, mito sufi secondo Luigi Dadina

27 Maggio 2023

Per raccontare “Il Verbo degli Uccelli”, cioè “Mantiq At Tayr”, tratto dal celebre poema di sapienza sufi del poeta persiano del 1200 Farid Ad Din Attar, al Lido Adriano nella periferia di Ravenna sono oltre un centinaio tra attori, musicisti, gente comune di diverse provenienze ed età che si sono ritrovati per mesi ogni giorno nei laboratori preparatori di uno straordinario evento di un progetto comunitario pluriennale battezzato “Grande Teatro di Lido Adriano”in scena dal 28 maggio al 2 giugno, evento apripista del Ravenna Festival. A tenere le redini di questo complesso progetto, nato al centro culturale Cisim diretto da Lato Oscuro della Costa, è l’attore e regista Luigi Dadina, uno dei fondatori del Teatro delle Albe coadiuvato da Massimiliano Benini, Francesco Giampaoli, Lanfranco Vicari, Tahar Lamri. Coordinatrice Federica Francesca Vicari. Sarà un evento di teatro e di musica fatto di cantanti, musicisti, attori e tanta gente comune. A partire da un gruppo di rifugiati, adolescenti e bambini che partecipano da sempre ai laboratori teatrali formeranno un grande Coro e un forte nucleo di interpreti. Il testo, parte del grande poema sufi di Farid Ad Din Attar e racconta di come “gli uccelli si trovano e sentono la necessità di avere un re, un ordine, una rappresentanza. L’upupa li informa che il re esiste: il Simorgh. Bisogna andare alla sua ricerca. Dopo molte peripezie, dopo aver varcato le sette valli, quella della Ricerca, dell’Amore, della Comprensione, dell’Indipendenza, dell’Unità, dello Stupore e della Povertà, trenta di loro arrivano alla meta. Ma alla soglia della settima valle si accorgono che Simorgh altro non è che uno specchio in cui è riflessa la loro immagine: il fine del viaggio è la ricerca di se stessi”. Luigi Dadina a metà del guado ha steso un bellissimo racconto di quella che si presenta come una originale esperienza teatrale di insieme che qui di seguito viene proposta integralmente ( al netto della descrizione dei diversi laboratori varati) e dove si possono conoscere meglio i dettagli e i presupposti di un lavoro che ci accompagnerà negli anni futuri. Eccolo.

“Diario e Riflessioni a metà del Viaggio.”

Il Gran Teatro di Lido Adriano è un progetto in cui voglio “scomparire” dando voce ai cento, centocinquanta che saranno in scena tra la fine di maggio e i primi di giugno al Cisim di Lido Adriano. Ogni settimana dal mese di ottobre, in sette diversi laboratori, stanno lavorando al testo di Farid Ad-Din Attar, “Mantiq At- Tayr, Il verbo degli uccelli”.

Questo progetto ha a che fare con la mia identità, con il mio percorso artistico ed è realizzato insieme a sette coautori: Federica Vicari, organizzatrice e anima del Grande Teatro, Nicola Montalbini, artista visivo, Alessandra Carini, gallerista e progettista d’eventi, Tahar Lamri, scrittore, Lanfranco Vicari rapper, direttore artistico del Cisim, Massimiliano Benini, rapper e grafico, Francesco Giampaoli, musicista.

Ouidad Bakkali ci ha fatto da madrina aiutandoci a far conoscere alla stampa e alla città il progetto, Alberto Cassani, che affianca l’avventura del Cisim da sempre, ancora una volta ci ha promosso e sostenuto.

Protagonista di questo spettacolo sarà Lorenzo Carpinelli, attore ravennate cresciuto nella non-scuola del Teatro delle Albe, co-creatore dello Studio Doiz che riunisce alcuni artisti e intellettuali della nostra città legati anche da uno status generazionale.

Lo spettacolo che ha consacrato il Teatro delle Albe fondato nel 1983 da Ermanna Montanari, Marco Martinelli, Marcella Nonni e da me, aveva per titolo “I Polacchi, dall’irriducibile Ubu di Alfred Jarry”: avrei dovuto essere il coprotagonista, diventò invece lo spettacolo che non riuscii a fare. Era il 1998.

Abbandonai le prove dopo un mese e facendo “impazzire” Marco e Ermanna. Come ripartire da una caduta così rovinosa? Come continuare a cercare il Simorgh?

Il Simorgh è l’anima capace di guardare come l’Essere Divino. Il fine del viaggio alla ricerca del Simorgh è la ricerca di sé stessi. Il Simorgh si mostrerà a chi avrà superato le sette valli, lo farà nella forma dello specchio. Al suo cospetto il viaggiatore vedrà il proprio volto. Così ci racconta, ci svela il poema che stiamo affrontando in questa prima prova del Grande Teatro di Lido Adriano. Il Simorgh corrisponde, in parte, all’Araba fenice, l’uccello di fuoco che risorge dalle proprie ceneri, simbolo di morte e resurrezione. Sono cresciuto in un villaggio operaio che avevo lasciato molto giovane poco prima che l’eroina portasse via molti amici. Per ripartire dalla caduta rovinosa dovevo tornare alle mie radici, stare in mezzo alle vite spesso squassate della periferia. Laura Gambi, con cui condivido da sempre arte e vita aveva aperto con la sua cooperativa uno spazio educativo per adolescenti a Lido Adriano. Da lì la scintilla che ancora mi muove.

Operare, essere, riconoscersi nel quartiere, paese, periferia, di questo enorme conglomerato di condomini sul mare che trae il suo nome, nomen omen, da una terzina dantesca in cui si narra dell’arrivo della Madonna Greca, patrona della città di Ravenna, giunta da oriente in volo sulle acque del mare, così come sono moltissimi gli abitanti arrivati dal mare, dall’oriente e dal sud del mediterraneo, in questo lembo di asfalto e condomini affacciato sul mare Adriatico.

La Madonna arrivò nella nostra città la domenica in albis del 1100. Rinvenuta sulla spiaggia dai monaci di Santa Maria in porto. Nostra Signora in su Lido Adriano. Alla fine degli anni novanta un primo laboratorio con gli adolescenti del Lido più popoloso del ravennate, poi molti e molti altri. Centinaia di adolescenti. Con Laura scrivemmo un libro per riflettere sul Lido cosmopolita e sul nostro procedere culturale e artistico in quella realtà complessa e vitale, “Lido Adriano porta d’oriente”.

Poi un viaggio in Argentina. Nel quartiere della Boca, a Buenos Aires, assistemmo a uno spettacolo di Catalina Sur. L’esempio emblematico del teatro comunitario che tutt’ora riveste una grande importanza nel teatro argentino.

Fu un’esperienza indelebile che ha continuato a nutrirmi. Musica, canzoni, grandi cori, recitazione, danza.

E anche l’orgoglio di raccontare una nazione, una città, un quartiere, La Boca. E per raccontare la nascita di quei luoghi non si poteva che raccontare delle infinite vicende umane di immigrazione. La partenza da una terra lontana, il viaggio, le difficoltà dei primi anni, la nuova patria. Ci colpì in particolare l’evidente e fattiva collaborazione di molti abitanti del quartiere, che fungevano da guide, c’era chi vendeva cibo di strada all’esterno del teatro, le maschere e la biglietteria erano gestite da persone del quartiere.

Quel teatro era oramai così importante e conosciuto da attirare molti taxi dal centro della città. Un lavoro di base in un quartiere difficile aveva prodotto un’identità e un evento che era diventato noto e desiderabile per gli argentini come per gli stranieri in visita a Buenos Aires. Era come se lo stormo degli uccelli de La Boca si fosse alzato in volo alla ricerca di un senso e avendo incontrato il teatro avesse trovato il Simorgh, che si era mostrato in forma di specchio, aiutandoli a ritrovare sé stessi e la comunità.Il progetto del Grande Teatro di Lido Adriano nasce dopo un decennio di attività del Cisim, sala da concerto, centro culturale rivolto alla comunità cosmopolita di Lido Adriano, casa del rap e sede di un importante festival, luogo di proposte e confronto tra numerosi musicisti romagnoli legati alla scena underground, teatro, sede di una continua attività laboratoriale.

Il Cisim è gestito e diretto da Il Lato oscuro della Costa, che da sempre collabora con il Teatro delle Albe\Ravenna Teatro. Il progetto del Grande Teatro nasce dalla lettura della straordinaria ricchezza e complessità di situazioni e artisti che il Cisim ha generato e ri-generato. Il progetto del Grande Teatro di Lido Adriano vorremmo proseguisse per diversi anni.

Ho cominciato a parlare di questa idea del teatro comunitario al Lato Oscuro della Costa e alle Albe poco prima della pandemia. Poi un incontro alla casa-galleria di Alessandra Carini nel mese di dicembre del 2021 ha dato il via al progetto. Parlai di questa visione. Non sapevo perché, ma pensavo che solo una favola arrivata da oriente potesse darci la possibilità di raccontare. Avevo bisogno d’aria, di cose che non sapevo. Presagivo, come era successo anche in passato, che guardare oltre avrebbe dato una svolta al mio cammino nel teatro. Era successo con le fiabe della tradizione romagnola, che compresi a fondo solo dopo i miei viaggi in Senegal. La scoperta delle case-aie di Diourbel mise in luce le similitudini con tanti racconti dei nostri nonni, quando ci parlavano delle famiglie numerose, dove più generazioni vivevano sotto lo stesso tetto e di feste come la Sfujareia, in cui vecchi, giovani e bambini si trovavano sull’aia a sfogliare le pannocchie di mais, dando spazio a balli, canti e racconti. Ho iniziato quindi uno scambio con Nicola Montalbini, che mi scriveva dicendomi di immaginare Lido Adriano come un paesaggio-stanza dove potevano avvenire “derive”, e che nella tradizione indù gli spiriti delle cose improvvisamente si manifestano proprio in quei frangenti: il crollo di un palazzo, una foglia che cade.

Poi un giorno mi scrisse che c’era anche un racconto dove gli uccelli vanno alla ricerca del loro re e alla fine capiscono che il re sono loro stessi.Subito gli ho risposto dicendogli che mi interessava moltissimo.

Non sapevo ancora nulla di Farid Ad-Din Attar, del suo poema, della storica messa in scena di Peter Brook, dell’importanza di questo testo nella storia della letteratura di tutti i tempi.

Un giorno Lanfranco Vicari mi ha detto che era ora di smetterla di parlare di teatro comunitario: “Io immagino – mi ha detto – un teatro popolare, di popolo, e all’entrata del Cisim mettiamo una grande scritta fatta con le lampadine: GRANDE TEATRO DI LIDO ADRIANO”. In estate Ermanna e Marco (Ermanna Montanari e Marco Martinelli del Teatro delle Albe ndr) mi proposero di intervenire a una trasmissione di Rai Radio Tre, con un racconto sulle Albe afro-romagnole e mi proposero di costruirlo con Tahar Lamri, scrittore algerino, compagno di viaggio da moltissimi anni.

Nel mese di settembre abbiamo lavorato a questo testo per la radio.

Durante i nostri incontri ho iniziato a parlargli del Grande Teatro, del “Verbo degli uccelli”. Riannodando i fili trentennali di un percorso che ci ha visti protagonisti e che ha segnato la storia del teatro, abbiamo iniziato a intrecciare freneticamente i fili di una storia ancora da scrivere. Tahar si è gettato a capofitto nel testo del mistico sufi, il poema persiano del 1200, e rapidamente ne ha tratto una drammaturgia che tutt’ora ci guida. Ci siamo incontrati almeno una decina di volte per lavorare sulla trama da lui costruita, riadattandola in vista della sua realizzazione concreta.

Sono poi partiti i laboratori, gli incontri con le donne e gli uomini, le ragazze e i ragazzi, i bambini e le bambine, che incontro dopo incontro si stanno appropriando di questa favola e la stanno facendo loro.

Sono loro, proprio loro, i cento o forse più, gli uccelli che stanno andando alla ricerca del proprio re, loro il viaggio, le paure e le vittorie, la piccola grande scoperta di sé, che come ci insegna Farid Ad-Din Attar non ha mai fine, ma che forse potrà proseguire in altro modo se il viaggio sarà compiuto e allora la via resterà aperta e non ci saranno più né guida né viaggiatore. Sto scrivendo queste righe nei primi giorni di marzo, dietro di noi quattro mesi di lavoro, davanti a noi ancora 100 giorni al debutto. Ci stiamo avvicinando alle sette valli che dovremo superare per arrivare alla presenza del Simorgh.

La valle della ricerca, la valle dell’amore, la valle della comprensione o della conoscenza, la valle dell’indipendenza e del distacco, la valle dell’unità, la valle dello stupore, la valle della povertà detta anche dell’annientamento, quella in cui ci dice il poeta capiremo che dobbiamo essere come la polvere della strada per imparare mille segreti.

Non so spiegare come sia successo che cento, centocinquanta persone si siano ritrovate con serietà a dare vita, a vivere insieme questo viaggio.

Bambini, giovani di Lido, di Ravenna, ravennati con origini non italiane, rifugiati arrivati dall’Afghanistan, dal Pakistan, dalla Nigeria, dal Gambia, immigrati arrivati a Ravenna dalla Calabria, studenti universitari, pensionati milanesi che hanno deciso di vivere a Lido, una koinè cosmopolita.

Più ci inoltriamo nel lavoro più mi è evidente perché la scelta sia caduta su questo testo mistico, sapienziale, sacro.

Sacro come deve essere il teatro, sacro inteso come separato dal quotidiano, dal mondano, un atto extra ordinario come ci ha insegnato Eugenio Barba, qualcosa che ci porti a una conversione, verso la nostra interiorità, che arrivi al cuore dentro al nostro cuore.

Cosi ha scritto Lanfranco Vicari nel primo canto che gli spettatori sentiranno, l’inno del Grande Teatro di Lido Adriano: “Trova nel buio fasci di rose, incendiano il silenzio, la mia prigione, cadono ali come petali se il vento vuole, sopravvivono i colpevoli a questa ossessione, siamo deboli di devozione, siamo deboli di devozione, siamo deboli di devozione”.

Stiamo costruendo un teatro popolare.

Se ho appena parlato di un teatro che tende all’interiorità, a convergere, a convertirsi, cerco nello stesso istante un teatro che tenda a divergere, a divertirsi, a divertire. Sacro e profano, alto e basso, cercare insieme e farsi travolgere dalle furie della danza e del vino, o meglio della birra come ci insegna il maestro Sufi.

Ci siamo dati un’unica regola: nel nostro teatro il coro è il centro, o arriviamo tutti o non arriviamo. E questa è una regola inderogabile.

Luigi Dadina