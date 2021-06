Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile: al via la 2ª call di Fondazione Cariplo

28 Giugno 2021

Al via la seconda Call per Organizzazioni della Società Civile. La call è aperta a organizzazioni interessate a realizzare progetti di impatto in Africa con soluzioni di innovazione frugale, servizi data-driven e tecnologie civiche.

Dopo la prima edizione del 2020, Innovazione per lo Sviluppo lancia una nuova edizione della call “Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile”. La call intende sostenere progetti innovativi promossi da Organizzazioni della Società Civile (OSC) italiane attive in progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo in contesti africani. Per questa edizione potranno essere proposte soluzioni tecnologiche adattabili e replicabili, prodotti e servizi data-driven, tecnologie civiche. Sono incluse nel novero delle soluzioni prodotti e servizi essenziali nel contenimento del contagio e degli impatti negativi da Covid-19. Le proposte potranno già essere testate sul campo oppure essere basate su concept e prototipi.

I progetti dovranno proporre soluzioni che siano:

Pensate mettendo le persone fruitrici principali al centro del progetto (secondo i principi dello human-centered design);

sviluppate in una logica di sistema e filiera;

basate su concept, prototipi o modelli applicativi;

accessibili, adattabili e fruibili nel tempo, integrate in contesti locali che necessariamente varieranno in termini economici, politici e culturali, con un’attenzione alla “diffusione” della tecnologia e/o delle soluzioni data-driven;

sostenibili nel medio-lungo periodo;

compatibili con modalità di condivisione open-source.

gli ambiti di applicabilità delle soluzioni sono: educazione e formazione, salute, Water, Sanitation and Hygiene (WASH), sviluppo economico, sviluppo rurale, sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, economia circolare, disabilità e inclusione, ambiente e cambiamenti climatici, energia, tecnologie civiche.

La call resterà aperta fino al 15 settembre 2021. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili nel testo integrale della call disponibile alla pagina bandi del sito di Fondazione Cariplo.

