A Cremona non c’è nessun allarme Covid

11 Luglio 2020

Alle ore 11.30 di quest’oggi, 11 Luglio 2020, il Corriere della Sera online pubblicava un post in cui titolava di “nuovi casi gravi all’ospedale di Cremona”, pubblicando un post di un infermiere: Luca Alini.

Ho sentito immediatamente l’ospedale nella persona di Stefania Mattioli, dell’ufficio stampa, la quale mi ha informato che non c’è nessuna emergenza. Questi i fatti: dopo il 1°di Luglio si è registrato un focolaio a Viadana e Casalmaggiore dove sono in corso i tamponi tra la popolazione. Si sono registrati in tutto 15 casi, di cui fino a ieri erano 11 le persone ricoverate. Una è stata dimessa. 9 di loro sono stazionari, solo uno è un po’ più critico. L’età dei 10 oggi ricoverati va dai 37 agli 80 anni. Da quattro giorni non si segnalano più ricoveri né persone in terapia intensiva.

Luca Alini ha scritto il post l’8 Luglio scorso, giovedì sera, quando c’erano due ricoverati in pneumologia. Questi i numeri.

Il Corriere, su richiesta dell’Ospedale che ha chiesto rettifica, ha modificato il titolo e la parola “casi gravi” è scomparsa. Dalle 13 il titolo è quello che vedete qui.

In tempi di pandemia verificare le notizie non sarebbe male prima di pubblicare notizie che possano procurare allarme