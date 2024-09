Acque bresciane ottiene finanziamento in pool guidato da Intesa Sanpaolo

30 Settembre 2024

Acque Bresciane, società pubblica che gestisce il servizio idrico bresciano, ha sottoscritto una linea aggiuntiva da 55 milioni di euro con un pool di banchecoordinato da Intesa Sanpaolo in qualità di Sustainability Coordinator e composto da BNL BNP Paribas, Banco BPM e BPER Corporate & Investment Banking.

Il finanziamento si aggiunge alla linea di 202 milioni di euro accordata ad ottobre 2021 da Intesa Sanpaolo, CDP, BNL BNP Paribas, Banco BPM, BPER Corporate & Investment Banking e BCC Banca Iccrea.

La linea aggiuntiva di credito, finalizzata a coniugare sviluppo societario e sostenibilità ambientale, si caratterizza per essere un “Sustainability Linked Loan” collegato al raggiungimento di specifici obiettivi in ambito ESG, come la riduzione delle emissioni inquinanti e una diminuzione delle perdite idriche. Inoltre, tra i principali progetti della strategia ESG del Gruppo, vi è la realizzazione di impianti con un positivo impatto ambientale, la progettazione di nuove opere e il riscatto del valore degli impianti e reti provenienti da ASVT, società giunta al termine della concessione e “acquisita” da Acque Bresciane nel maggio 2023.

Per Intesa Sanpaolo l’operazione è stata strutturata dalla Divisione IMI Corporate & Investment Banking, guidata da Mauro Micillo.

“Il finanziamento, erogato in 2 anni, consentirà di attuare interventi in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 – ha spiegato Pierluigi Toscani, presidente di Acque Bresciane – che prevedono progetti di economia circolare, sostenibilità ambientale, uso efficiente delle

risorse e dell’energia”.

“Siamo costantemente vicini alle realtà del nostro territorio per accompagnarle nei loro progetti di sviluppo e di crescita in chiave sostenibile – ha commentato Michele Sorrentino, responsabile Italian Network della Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo -. Questo finanziamento rinnova il nostro supporto ad Acque Bresciane permettendo la realizzazione di opere e servizi per l’intera collettività”.