Intesa Sanpaolo punta sulle startup con la nuova edizione di Up2Stars

Innovazione e sostenibilità al centro della strategia di Intesa Sanpaolo con il lancio della nuova edizione di Up2Stars, il programma dedicato alla valorizzazione delle startup italiane ad alto potenziale, avviato nel 2022 in collaborazione con Intesa Sanpaolo Innovation Center. Dopo il successo delle prime due edizioni – oltre mille autocandidature, 80 startup accelerate, 12 delle quali approdate in Silicon Valley – la banca rilancia con un’edizione 2025 ancora più ambiziosa.

La novità di quest’anno è l’integrazione del programma In Action ESG CLIMATE, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicurazioni giunta alla quarta edizione, che mette in palio tre grant da 100.000 euro ciascuno per le migliori proposte in grado di accelerare concretamente la transizione ecologica. Le startup potranno candidarsi a entrambi i percorsi tramite una procedura unica, entro il 28 luglio, collegandosi ai portali istituzionali del Gruppo.

Le call 2025 di Up2Stars si concentreranno su quattro settori chiave, in linea con il PNRR: Nuovi Materiali, Robotica, Aerospace e Design Tech. Per ciascun ambito verranno selezionate 10 startup che accederanno a un percorso gratuito di accelerazione, curato quest’anno da Cariplo Factory, con mentorship tecnica, demo day e incontri con investitori e imprese.

Si parte con il settore dei Nuovi Materiali, considerato strategico per il raggiungimento degli obiettivi net-zero dell’UE. Le startup attive in ambiti come materiali intelligenti, autoriparanti, per stampa 3D, da economia circolare o per edilizia avanzata, sono chiamate a presentare soluzioni ad alto impatto ambientale e tecnologico.

“Up2Stars conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo nel sostenere l’innovazione e accompagnare le startup italiane in percorsi di sviluppo ad alto valore aggiunto”, ha dichiarato Anna Roscio, Executive Director Sales & Marketing Imprese della Banca dei Territori. “L’integrazione di In Action ESG CLIMATE rafforza la nostra visione di un’innovazione responsabile e sostenibile nel tempo”.

Il programma si avvale di una rete di partner d’eccellenza, tra cui Microsoft, Digit’Ed ed ELITE, e del contributo di quattro Centri Nazionali di Ricerca. A fare la differenza è anche la rete territoriale del Gruppo, che ha già erogato 850 milioni di euro a oltre 3.800 startup innovative.

Secondo i dati aggiornati al maggio 2025, le startup iscritte al registro delle imprese sono circa 12.000, con un incremento di 900 nuove realtà nei primi cinque mesi dell’anno. Segno di un ecosistema vivace, con forte presenza nei servizi IT, nell’intelligenza artificiale e nella sostenibilità.

Con Up2Stars, Intesa Sanpaolo continua a posizionarsi come motore di sviluppo per l’innovazione italiana, favorendo l’incontro tra capitale, idee e futuro.