Lo Zimbabwe contro la libertà di stampa

22 Giugno 2022

Dopo che il giornalista investigativo Mduduzi Mathuthu ha pubblicato un articolo, che denunciava la corruzione ad alto livello nell’assegnazione di un contratto per la produzione di energia elettrica da rifiuti ad Harare, sapeva di aver colpito ancora una volta il governo dello Zimbabwe. Quando, settimane dopo, ha twittato che il presidente Emmerson Mnangagwa aveva bevuto quando è stato chiamato alla State House per fare una dichiarazione sull’economia, il governo ha avuto la sua occasione per reagire[1].

La polizia ha fatto irruzione nell’abitazione di Mathuthu e gli ha ordinato di presentarsi per affrontare le accuse. Alcuni giorni dopo, Mathuthu si trovava in una stazione di polizia di Bulawayo, accusato di aver “minato l’autorità del Presidente o di averlo insultato”. La legge è già stata dichiarata incostituzionale dai tribunali dello Zimbabwe, che però continua a usarla per perseguitare i giornalisti. Gli attivisti per i diritti dei media temono che la legge venga utilizzata ancora di più in vista delle elezioni del prossimo anno.

Dopo l’estromissione di Robert Mugabe dalla carica di presidente nel 2017, si erano accese le speranze che la nuova leadership avrebbe intrapreso un nuovo percorso. Inizialmente lo Zimbabwe era salito nell’Indice mondiale della libertà di stampa, ma l’anno scorso il Paese è scivolato di sette posizioni, arrivando al numero 137. Secondo Njabulo Ncube, coordinatore del Forum nazionale degli editori dello Zimbabwe, “non c’è nulla di nuovo nella Nuova Dispensazione per quanto riguarda la libertà di stampa”.

Mentre cresce il dissenso per le violazioni dei diritti e il crollo dell’economia, il governo Mnangagwa è sempre più determinato a mettere a tacere i critici. La proposta di legge di modifica delle organizzazioni volontarie private (PVO) consentirà al governo di influenzare le attività delle organizzazioni della società civile. Le modifiche alla legge vieterebbero inoltre alle organizzazioni della società civile di “impegnarsi in attività politiche”.

Secondo Marvin Mukudu, responsabile del gruppo per l’advocacy nei confronti dei media, ciò darebbe al governo ampi poteri per disturbare il lavoro degli attivisti, compresi i gruppi per i diritti dei media come il Media Institute of Southern Africa (MISA), che protegge i giornalisti. “Le organizzazioni che denunciano il governo per l’arresto illegale o le molestie ai giornalisti potrebbero essere accusate di ingerenza nella politica”, afferma Mukudu.

Un’altra nuova legge, il Cyber and Data Protection Act, mette al bando ciò che definisce la trasmissione di informazioni false o di messaggi che incitano alla violenza o al danneggiamento di proprietà. Questa legge potrebbe essere usata contro i giornalisti e portare all’autocensura, temono i gruppi dei media. A giugno, il giornalista Jeffrey Moyo è stato condannato per aver violato le leggi sull’immigrazione del Paese, dopo aver aiutato due giornalisti americani a ottenere l’accreditamento dall’autorità di regolamentazione dei media del Paese. Il governo lo ha accusato di aver falsificato le carte di accreditamento, i due giornalisti del New York Times sono stati espulsi e Moyo è stato arrestato. È stato dichiarato colpevole e gli è stato ordinato di pagare una multa. I suoi avvocati stanno facendo appello.

Tra i gruppi di giornalisti locali che lavorano con i corrispondenti stranieri, la vicenda di Moyo è stata presa come un monito a non lavorare con i media stranieri. Con l’aumento delle tensioni politiche in vista delle elezioni del 2023, i gruppi di giornalisti si aspettano un peggioramento delle molestie contro i giornalisti.

I giornalisti Blessed Mhlanga e Chengeto Chidi, che stavano seguendo le elezioni parziali nella città di Chitungwiza, sono stati arrestati mentre riprendevano una rissa tra un deputato dell’opposizione e la polizia. I due giornalisti sono stati accusati di aver violato le leggi elettorali. I giornalisti che coprono eventi politici in aree remote sono a rischio, poiché non godono della relativa protezione dell’attenzione mediatica di cui godono i loro reporter urbani.

A giugno, il reporter Mujopeni Mudimba stava raccontando il progetto di sfratto degli abitanti del villaggio da parte di un minatore cinese a Binga, un’area remota nel nord del Paese, quando ha ricevuto minacce da uno sconosciuto. A Mazowe, un’area agricola a nord di Harare, il giornalista Simbarashe Sithole ha sporto denuncia alla polizia dopo essere stato minacciato mentre stava seguendo le accuse di corruzione che coinvolgevano un presidente locale dello ZanuPF al potere[2].

Le molestie non provengono solo dal partito al potere. Courage Dutiro, un giornalista di Masvingo, è stato picchiato durante un comizio dell’opposizione Citizens Coalition for Change per aver fotografato una rissa tra sostenitori di candidati rivali del partito. Attivisti dell’opposizione hanno minacciato i giornalisti e ordinato loro di spegnere le telecamere durante un attacco di rappresaglia contro la casa di un funzionario dello ZanuPF a Nyatsime, una zona vicino ad Harare.

I timori per la sicurezza dei giornalisti sono talmente elevati che la MISA ha introdotto un’applicazione “panic button” che i reporter possono utilizzare per dare l’allarme. L’applicazione invia un avviso agli avvocati e agli attivisti che collaborano con la MISA, avvisandoli dell’emergenza e della posizione del giornalista.

Sebbene l’applicazione serva a dare l’allarme ai giornalisti, non li protegge dalla distruzione o dal sequestro dei loro strumenti, come macchine fotografiche e telefoni, una tattica sempre più comune utilizzata dagli agenti di sicurezza. L’agente di polizia che ha arrestato il giornalista Blessed Mhlanga ha distrutto il suo telefono. Anche molto tempo dopo la sua assoluzione dall’accusa di “incitamento alla violenza”, il giornalista Hopewell Chin’ono non ha ancora riavuto la sua fotocamera confiscata.

“Per ora, l’app protegge la sicurezza fisica dei giornalisti”, afferma il giornalista Lazarus Sauti. “Ciò significa che la sicurezza di documenti, registratori e altri dispositivi di archiviazione secondaria non è pienamente garantita”.

