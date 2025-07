Il ritorno ai dazi USA per i paesi che non hanno ancora firmato accori doveva scattare il 9 luglio, ma sarà – forse – il 1 agosto. Le tariffe sospese da aprile potrebbero colpire quasi cinquanta Paesi partner, con aliquote variabili tra il 10% e il 50%. Tuttavia, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha annunciato un’ulteriore estensione, che invero era nell’aria da un po’: il nuovo regime di dazi entrerà in vigore non più il 9 luglio, ma il 1 agosto, per i paesi che non addiverranno a un accordo con l’amministrazione Trump. Salva la possibilità di ulteriori proroghe, che a questo punto nessuno può escludere.

Perché lo slittamento all’1 Agosto?

Secondo Bessent, il rinvio non è una concessione ma una data ufficiale di attuazione: il nuovo perimetro temporale serve a “spingere” i partner entro la scadenza, facendo leva sulla minaccia dei dazi di “Liberation Day”, annunciati il 2 aprile scorso. L’obiettivo è costringere i governi a chiudere accordi in tempi brevi, sotto la minaccia dell’aumento automatico delle tariffe.

Quali Paesi e con quali prospettive?

– Regno Unito e Vietnam: primi accordi già firmati, ritenuti definitivi e “modello” per altri negoziati

– Cina: accordo preliminare riduce il dazio da circa 145% a 30%, ma la validità scade il 9 luglio, dunque si punta a un definitivo entro il 1 agosto

– Unione Europea: trattative intense, ma ancora in divenire. Possibile accordo quadro che mantenga i dazi al 10%, evitando picchi fino al 50%. La deadline era il 9 luglio ed è stata spostata di tre settimane

– India, Corea del Sud, Giappone, Canada, Messico: negoziati in vario grado, con l’India vicina a una prima intesa su dazi alimentari e intese settoriali. Canada e Messico hanno già ricevuto proroghe settoriali, con sospensioni limitate

Il meccanismo dal 10 aprile ad oggi

L’11 aprile Trump aveva firmato un ordine esecutivo che sospendeva i dazi reciproci fino al 9 luglio, mantenendo però un dazio base del 10% su molti beni, mentre per China, Hong Kong e Macao restavano dazi extra fino al 125%. Lo stop ha dato tempo di ribadire trattative con una sola intesa formale (Regno Unito), poche intese preliminari, ma soprattutto un fitto calendario di incontri per tutti i grandi partner.

Cosa aspettarsi sui dazi fino all’1 agosto

Lettere di preavviso: entro inizio settimana saranno inviate a circa 100 Paesi, indicando la loro tariffa potenziale (dal 10% base fino al 50/70% nei casi più estremi) se non firmeranno accordi politico.com. Negoziati chiave: entro fine luglio, l’UE, India, Corea, Giappone e Canada intensificheranno la discussione – con occhio alle richieste statunitensi su automotive, acciaio, alluminio e digital tax. Rischi di escalation: se non si chiude in tempo, il 1° agosto scattano i dazi “Liberation Day” (al 10% base, picchi al 50%-70%) da applicare senza ulteriore rinvio .

Prospettive concrete

Per l’Europa c’è una finestra fino al 31 luglio per un’intesa quadro. Con essa, la prima fase di sterzata potrebbe essere raggiunta, con il mantenimento dei dazi al 10% anziché salire a 50%. Tuttavia, servono garanzie su auto e prodotti agricoli.

Per la Cina , l’accordo provvisorio andrà convertito a breve, con scadenza ravvicinata: o si chiude definendo rimozioni sui dazi più onerosi, o si ricade nel regime duro.

Per India e Corea del Sud , gli accordi settoriali (noci, semi, energia, automotive) devono essere formalizzati entro fine luglio, altrimenti saranno congelati dazi competitivi.

Paesi minori (circa 100): rimane alta la probabilità di rientrare automaticamente nelle tariffe più pesanti, a meno che non ricevano una lettera con proroga o non siglino almeno un accordo minimalista entro fine luglio.

In sintesi, il 1° agosto è annunciato come deadline definitiva: senza accordo almeno preliminare, scatterà la reimposizione dei dazi “Liberation Day”. Ma chi negozia concretamente – UE, Cina, India, Sud Corea – continuerà a trattare intensamente in queste prossime quattro settimane, sospeso tra rischio escalation e deadline interna. Il clima globale resta teso, con l’eventualità che gli Usa mantengano aperta una porta discrezionale per le nazioni che dimostrano progressi significativi nelle settimane successive al 9 luglio.

