Aisha Foundation: Giulio Carotenuto e il suo progetto in Costa D’Avorio

4 Agosto 2023

Oggi raccontiamo la storia di Giulio Carotenuto, medico odontoiatra, 27 anni di Torre Annunziata in provincia di Napoli. Il giovane in questi giorni è in missione umanitaria presso Ouergayo in Costa D’Avorio. Ecco alcune sue dichiarazioni in merito all’esperienza in corso:

“La mia missione è tanto semplice, nelle intenzioni, quanto complessa, nella realtà. Portare un sorriso ai più sfortunati, agli ultimi, agli invisibili. La mia missione è diventata la nostra, quando nell’agosto dell’anno scorso, ho deciso insieme ad altri soci, di fondare quella che oggi è l’Aisha Foundation, un sogno prima, una realtà oggi.

Questa dopo 5 missioni, rappresenta la prima come Aisha. Gli obiettivi della missione in Costa d’Avorio sono diversi: dall’assistenza sanitaria gratuita porta a porta alle donazioni di materiale sportivo alle squadre amatoriali locali, passando per abbracci e carezze destinate agli ultimi , gli emarginati, cacciati dalle proprie case solo perché “diversi” dalla società: albini, disabili, mutilati. La diversità ci rende unici, ci rende ciò che siamo, ci dà speranza di un futuro migliore”

