ONU: miseri aiuti per combattere l’attuale carestia in Africa e Medio Oriente

17 Aprile 2022

Le Nazioni Unite stanno inviando 100 milioni di dollari in aiuti per l’Africa e Medio Oriente nel mentre che gli effetti di ricaduta della speculazione dal conflitto in Ucraina minacciano di spingere milioni di persone al bordo dell’abisso. Una cifra irrisoria rispetto a ciò di cui queste regioni avrebbero veramente bisogno.

Il capo umanitario delle Nazioni Unite Martin Griffiths ha stanziato oggi 100 milioni di dollari dal Fondo centrale di risposta alle emergenze (CERF) per progetti di aiuto in sei paesi africani e nello Yemen.

Il denaro consentirà alle agenzie delle Nazioni Unite e ai loro partner di fornire cibo, denaro contante e aiuti nutrizionali, nonché altre forniture, inclusi servizi medici, alloggi e acqua potabile. I progetti saranno inoltre adattati per aiutare le donne e le ragazze a superare una crisi che le espone a rischi aggiuntivi.

Il nuovo finanziamento sosterrà le operazioni umanitarie, con 30 milioni di dollari per il Corno d’Africa suddivisi tra Somalia (14 milioni di dollari), Etiopia (12 milioni di dollari) e Kenya (4 milioni di dollari). Gli stanziamenti rimanenti sono i seguenti: Yemen (20 milioni di dollari), Sudan (20 milioni di dollari), Sud Sudan (15 milioni di dollari) e Nigeria (15 milioni di dollari).

Mancano ancora i fondi per risolvere la carestia in Africa e in Medio Oriente

Conflitti armati, siccità e speculazioni economiche sono le principali cause dell’insicurezza alimentare nei sette paesi beneficiari. Il conflitto in Ucraina sta peggiorando ulteriormente la terribile situazione, sconvolgendo i mercati alimentari ed energetici e spingendo il costo delle importazioni oltre la portata dei consumatori. Ciò, nella maggior parte dei casi, per pura e semplice speculazione. A marzo, l’indice globale dei prezzi alimentari dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura ha raggiunto il livello più alto dal 1990.

L’insicurezza alimentare è misurata su una scala di cinque punti chiamata Classificazione Integrata di Fase (IPC). La fase 5 è una situazione in cui “sono evidenti livelli di fame, morte, indigenza e malnutrizione acuta estremamente critica”. Una vera e propria carestia viene dichiarata quando i tassi di fame e mortalità superano determinate soglie.

In Yemen, si prevede che 161.000 persone affronteranno il livello catastrofico della fase 5 entro la metà dell’anno; in Sud Sudan, 55.000 persone potrebbero già sperimentarlo. In Somalia, 81.000 persone potrebbero affrontare lo stesso se non piovesse, i prezzi continuano a salire e gli aiuti non aumentano. Gli altri paesi di questa regione del mondo non si trovano in una situazione molto diversa, vivendo sull’orlo della catastrofe.

In Sudan, Nigeria e Kenya, circa 4,5 milioni di persone già affrontano, o affronteranno presto, livelli di fame di emergenza (Fase 4 dell’IPC). In Etiopia, Somalia e Kenya, lo stanziamento aumenterà la risposta salvavita alla peggiore siccità della storia recente. “Centinaia di migliaia di bambini vanno a letto affamati ogni notte mentre i loro genitori sono molto preoccupati di come dar loro da mangiare. Una guerra dall’altra parte del mondo peggiora ulteriormente le loro prospettive. Questa indennità salverà vite”, ha affermato il coordinatore degli aiuti di Emergenza, Martin Griffiths.

Tuttavia, anche se questo incarico ha salvato delle vite, come affermato da Martin Griffiths, il contributo fornito a quelle parti del mondo rimane ampiamente insufficiente.

Meno di un mese fa, il Programma Alimentare Mondiale (WFP – WFP) aveva segnalato una carenza di fondi di quasi 900 milioni di dollari solo nel caso dello Yemen. Il WFP è attualmente finanziato all’11% e ha bisogno di più di 887,9 milioni di dollari per fornire assistenza alimentare a 13 milioni di persone nei prossimi sei mesi. Le Nazioni Unite gli forniranno solo 20 milioni di dollari.

Sulla stessa linea, gli aiuti umanitari per i Saharawi nei campi profughi di Tindouf continuano a essere inesistenti.

Meno di un mese fa, la Mezzaluna Rossa Saharawi (SRCS) ha lanciato un appello urgente ai donatori dei campi profughi Saharawi nel sud dell’Algeria affinché forniscano aiuti d’urgenza per coprire i bisogni di una popolazione che dipende esclusivamente dagli aiuti umanitari, e che da più di un mese è rimasto senza riserve.

La Mezzaluna Rossa Saharawi aveva usato il suo appello per ridefinire la sua “profonda preoccupazione per la crescente vulnerabilità della situazione dei rifugiati Saharawi e per l’aumento senza precedenti dell’incidenza della malnutrizione e dell’anemia tra i bambini e le donne rifugiati, in particolare i bambini di età inferiore ai cinque anni, una popolazione dove più di un terzo soffre di malattie croniche, malnutrizione e più della metà di anemia, in particolare le donne in gravidanza e in allattamento, dove l’incidenza dell’anemia ha superato il 73%.

Staffan de Mistura, durante l’incontro con Buhubeini Yahya Buhubeini, presidente della Mezzaluna Rossa Saharawi, ha parlato della possibilità che i campi profughi Saharawi possano essere coinvolti in questo tipo di aiuti. Purtroppo, per il momento, i Saharawi sono ancora isolati da questo tipo di aiuto.

Il Fondo centrale di risposta alle emergenze (CERF)

Negli ultimi sei mesi, il CERF ha stanziato oltre 170 milioni di dollari per affrontare la crescente insicurezza alimentare in questi sette e altri paesi, compreso questo nuovo finanziamento. Precedenti stanziamenti CERF per la risposta alla siccità sono stati effettuati in Somalia, Kenya, Etiopia meridionale, Angola, Madagascar, Mali e Niger.

Dalla sua istituzione, 16 anni fa, il CERF è stato uno dei meccanismi più rapidi per ottenere finanziamenti di emergenza alle persone bisognose, attraverso stanziamenti rapidi per crisi nuove e in peggioramento, o quando i finanziamenti sono insufficienti. Il fondo raccoglie i contributi di una varietà di donatori e le risorse sono assegnate in base a rigorosi criteri di salvataggio per aiutare le popolazioni più vulnerabili ea rischio.

Più di 130 Stati membri, osservatori e altri donatori, inclusi individui, hanno sostenuto il fondo nel corso degli anni per un totale di oltre 8 miliardi di dollari.

CERF, aiuti insufficienti

Nel bel mezzo del mese sacro musulmano del Ramadan, l’alto costo degli alimenti di base nei paesi dipendenti dalle importazioni del Medio Oriente e del Nord Africa sta creando crescenti sfide per milioni di famiglie che già lottano per tenere a bada la fame.

Tradizionalmente un mese di festività, in cui le famiglie si riuniscono per mangiare cibi tradizionali per spezzare un giorno di digiuno, quest’anno milioni di persone stanno lottando per acquistare anche i generi alimentari più elementari per le loro famiglie poiché la guerra in Ucraina ha fatto salire i prezzi a costi ancora più esorbitanti di quelli degli ultimi mesi.

“Siamo estremamente preoccupati per i milioni di persone in questa regione che stanno già lottando per accedere a cibo a sufficienza a causa di una combinazione tossica di conflitto, cambiamento climatico e le ricadute economiche del Covid-19”, ha affermato Corinne Fleischer, Direttore Regionale del WFP per il Medio Oriente e Nord Africa. “La resilienza delle persone è a un punto di rottura. Questa crisi sta creando onde d’urto nei mercati alimentari che colpiscono ogni famiglia in questa regione. Nessuno si salva”.

L’effetto collaterale della crisi ucraina e della sua conseguente speculazione sta aggiungendo ulteriore tensione alla regione dipendente dalle importazioni. I prezzi della farina di frumento e dell’olio vegetale, due elementi fondamentali nella dieta della maggior parte delle famiglie, sono aumentati in tutta la regione. L’olio da cucina è aumentato del 36% in Yemen e del 39% in Siria. La farina di frumento è aumentata del 47% in Libano, del 15% in Libia e del 14% in Palestina.

Anche prima del conflitto in Ucraina, l’inflazione e l’aumento dei prezzi mettevano gli alimenti di base fuori dalla portata dei più vulnerabili. I prezzi dei generi alimentari hanno raggiunto il massimo storico nel febbraio 2022, secondo l’indice dei prezzi alimentari dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.