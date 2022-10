Quelle voci ineffabili, Madri di tutti noi – Cesária Évora

28 Ottobre 2022

Cesária Évora: la malinconia della Diva scalza

Le guance paffute, la fronte rotonda e alta, i sopraccigli folti dipinti di nero. Il collo, i polsi e le mani cinti da luccicanti catene d’oro. Il suono del suo nome evoca il sole cocente laggiù, oltre il mare che circonda le sue isole. Cesária Évora. Il suo essere, in tutta la genuinità e quiete, ispira la beatitudine. Cesária è la principale interprete della morna, una fusione lirica che nasce dall’incontro del fado portoghese col canto degli schiavi africani. Ci fa conoscere la saudade, un tempo lentissimo in cui si muovono onde di nostalgia, tristezza e desiderio – l’essenza stessa della malinconia. Malinconia che trasforma la morna in un altoparlante di tutto un popolo[1].

Una tavolozza musicale di voci blues su sfondo di chitarre, violini, fisarmonica e cavaquinho, una piccola chitarra a quattro corde[2]. L’origine del nome è incerta; alcuni dicono che derivi dal verbo inglese “to mourn”. Altri credono dalla parola portoghese “morno”. La stessa Cesária descrive così la sua musica: “La morna è tessuta da tutto ciò che circonda l’isola: il mare, l’amore e una tristezza inspiegabile”[3]. Portando la morna in giro per il mondo, Cesária riflette la turbolenta storia delle piccole isole, la tratta degli schiavi, la la povertà e l’emigrazione[4].

Suona sempre con le persone a lei più vicine: “Djute” (soprannome di suo padre)[5] suona gli strumenti a corde, ed è il cugino del compositore Francisco Xavier da Cruz (B. Léza)[6], che scrive molti pezzi per sua nipote Cesária, fatti apposta per rappresentare lo spirito e la tradizione capoverdiana[7], ovvero il punto più occidentale dell’Africa, rimasto in balia di conquistatori e trafficanti d’esseri umani per secoli. Un minuscolo gruppo di isole in cui le donne spesso rimangono sole a crescere figli avuti da compagni che fuggono per cercare fortuna altrove o per poca voglia di responsabilità, e sono quindi la fonte della morna e dei suoi contenuti.

Conosco una mulatta chi vive rinchiusa, isolata in una gabbia argentata.

Ha per compagnia la notte e la luce del giorno, è la figlia della sofferenza e del tormento.

Ho già chiesto a Nostro Signore di darmi un’ala in fiore per volare fino quella mulatta,

per togliere il suo dolore, per far di lei mia regina, sua libertà e mia felicità[8]

Infanzia e vita personale

Cesária Évora, Cize per gli amici[10], nasce nel 1941 a Mindelo, sulle rive del Lombo, in un quartiere malfamato, terra di teppisti e prostitute delle isole di Capo verde[11]. La città portuale fa parte di dieci isolette spuntate nell’oceano Atlantico a 600 km ad ovest della costa africana del Senegal. I portoghesi in 500 anni di dominio hanno usato i suoi porti per il commercio e per la tratta degli schiavi[12]. La famiglia Évora è povera ma unita: Cesária ha 4 fratelli. Quando ha solo 7 anni, suo padre muore. Questa perdita è un vero colpo per la famiglia, soprattutto per Cesária. Incapace di mantenere i figli, sua madre chiede alla direttrice dell’orfanotrofio dove lavora come cuoca di poter internare la figlia[13].

I tre anni che ci deve trascorre sono un trauma, perché la privano dell’affetto e della libertà[14]. A 13 anni riesce a tornare a casa per aiutare la madre. Trascorre il tempo libero cantando nei bar della sua città natale[15]. All’età di 16 anni incontra il suo primo amore, un marinaio e musicista portoghese. Si conoscono in un bar dove la ragazza si esibisce in cambio di qualche sigaretta. Lui è affascinato dalla sua voce. Nota però che canta a bassa voce e le suggerisce di essere più audace. Organizza spettacoli nei caffè e bar, e mette insieme una band per lei. Trasforma Cesária in una celebrità locale[16]. Le insegna gli stili tradizionali della musica capoverdiana: la coladeira e la morna[17].

In un batter d’occhio, Mindelo scopre che la voce della ragazza ha cuore, anima e magia[18]. La felicità sembra così vicina, quando il marinaio sale a bordo di una barca e lascia Mindelo. Cesária non lo vedrà mai più[19]. Sola, per i venti anni successivi si esibisce nei bar e ristoranti[20] dell’arcipelago. Ma sogna la fama: sfortunatamente, Capo verde è lontana da tutto, ed il salto è quasi impossibile. È l’inizio di un periodo difficile: nel 1975, con la caduta della dittatura di Salazar, Capo Verde ottiene l’indipendenza dal Portogallo[21]. Nell’arcipelago si instaura un regime filo-marxista[22]. La vita notturna capoverdiana entra in una fase buia. Per la crisi economica i bar e i ristoranti chiudono. Molti musicisti emigrano in Portogallo, Olanda, Francia e Stati Uniti.

Nei pochi bar, quasi vuoti, Cesária canta in cambio di un drink[23]. La bottiglia di whisky o di grog, il brandy isolano, rimane a lungo al suo fianco[24]. Uno dei soprannomi di Cesária è Grogue Velwa, un rum capoverdiano[25]. Arriva a fumare due pacchetti di sigarette al giorno[26]. Per aiutare la famiglia, i tre fratelli emigrati le inviano il denaro guadagnato con sacrificio [27]. Frustrata dai problemi personali e finanziari smette di cantare.

Alcolizzata[28] e depressa[29] chiama questo periodo gli Anni Oscuri[30]. Con i due figli, avuti con due amori finiti male alle spalle, Cesária si rifugia in casa della madre[31]. Dice “Non ho mai condiviso la mia casa con un uomo, ho sempre vissuto con mia madre. Per me stare con un uomo è come bere acqua. Ti innamori, rimani incinta e basta. Mi stupisco delle donne che permettono agli uomini di farle soffrire senza renderle felici”[32]. Esce solo per vedere il mare – un isolamento che dura dieci anni[33].

La rinascita

A poco a poco la vita migliora, e gli amici musicisti, tra cui Adriano Gonçalves, detto “Bana”[35], aiutano Cesária a tornare sul palco, esibendosi in Portogallo, dove lei registra il suo primo album “La diva aux pieds nus” (La Diva a piedi nudi)[36]. Ha già 43 anni. In uno dei ristoranti dove canta, con la voce fragile, macerata da notti di bevute, attira l’attenzione di José da Silva[37], un francese di origini capoverdiane[38]. Impressionato dalla sua voce e dalle sue canzoni, convince la cantante ad andare con lui in Francia[39], e porta una svolta nella sua carriera[40]. A 47 anni Cesária realizza il suo vecchio sogno: vedere la Torre Eiffel. Ha un grande successo, ed incide altri tre album[41]. Con l’album Miss Perfumado (che contiene due suoi brani famosi, “Sodade” ed “Angola” [42]) Cesária diventa una star in Francia e in Portogallo, vendendo oltre 200’000 copie[43].

Chi ti ha mostrato Questo lungo cammino? Chi ti ha mostrato Questo lungo cammino?

Questo cammino Verso Sao Tomé Nostalgia, nostalgia Nostalgia

Di questa mia terra, Sao Nicolau Se mi scriverai Io ti scriverò Se mi dimenticherai Ti dimenticherò

Fino al giorno In cui tornerai Nostalgia, nostalgia Nostalgia Di questa mia terra, Sao Nicolau[44]

Questo disco la rende famosa in tutto il mondo: è in tournée in Europa, in Canada, in tutta l’Africa e in Brasile[45]. Canta in creolo, un dialetto che combina la lingua dell’Africa occidentale con il portoghese[46]. Poche persone capiscono i testi delle canzoni, eppure amano la sua musica[47]: gli intenditori la descrivono un incrocio tra Edith Piaf e Billie Holiday[48]. La chiamano “Diva Descalça”[49], perché si esibisce a piedi nudi[50], in omaggio alla povertà dei suoi compatrioti – dicono. Ma lei assicura: semplicemente non le piacciono le scarpe: “Come la maggior parte delle persone sulla nostra isola, non ho mai indossato scarpe. Quindi è più comodo per me cantare a piedi nudi”[51].

Porta i sandali solo quando è in tournée in Paesi dal clima rigido[52]. Il primo paio di scarpe lo compra appositamente per il tour mondiale, quando ha quasi 50 anni. Con il successo arrivano anche i soldi, molti. Il primo guadagno del tour lo divide in due parti: mette metà della somma in banca, l’altra metà in contanti per averli sempre con sé. Tuttavia, quando un giornalista le chiede cosa ha comprato risponde: “Una gonna e due camicette” [53].

La fama non la cambia: durante i suoi concerti, fa sempre brevi pause per godersi una sigaretta[54]: “Mi piace fumare e non c’è niente che io possa fare al riguardo. Un uomo ricco ha promesso di comprarmi una Mercedes se avessi smesso. Inutilmente, fumo ancora”[55]. Oltre alle sigarette, Cesária adora i gioielli d’oro. Secondo lei, tutte le donne di Capo Verde amano l’oro perché dà il senso della propria autostima[56].

Lo dice una donna che ha sopportato tre dolorosi divorzi e la cecità della madre, oltre alla prematura morte del padre[57]. Alla domanda del perché non si è mai sposata risponde: “Perché mio marito non è ancora nato”[58]. E nelle canzoni riversa il peso gravoso del suo cuore tormentato. Il suo brano più famoso è il bolero cubano “Bésame mucho”, scritto nel 1940 dalla messicana Consuelo Velazquez Torres ed interpretato magistralmente da Cesária Évora [59].

Baciami, baciami tanto Come se questa notte fosse L’ultima volta Baciami, baciami tanto

Perché ho paura di averti E di perderti un’altra volta Baciami, baciami tanto Come se questa notte fosse

L’ultima volta Baciami, baciami tanto Perché ho paura di averti E di perderti un’altra volta

Voglio averti molto vicino Guardarmi nei tuoi occhi Vederti con me Pensa che forse domani

Io sarò lontano Molto lontano da te Baciami, baciami tanto Come se questa notte fosse

L’ultima volta Baciami, baciami tanto Perché ho paura di averti E di perderti un’altra volta

Voglio averti molto vicino Guardarmi nei tuoi occhi Vederti con me Pensa che forse domani

Io sarò lontano Molto lontano da te Baciami, baciami tanto Come se questa notte fosse

L’ultima volta Baciami, baciami tanto Perché ho paura di averti E di perderti un’altra volta[60]

Durante la sua carriera, Cesária ha guadagnato più di 50 milioni di dollari[61], ma i soldi non l’hanno mai particolarmente interessata[62]. Molti li ha donati al suo Paese per il mantenimento dell’istruzione primaria e il finanziamento del sistema sanitario[63]. Diventata motivo di riscatto e di orgoglio per tutti i capoverdiani, rimane la donna umile che cantava nei locali del porto. Mindelo è sempre rimasto il centro del suo mondo. La vita la trascorre nella casa dei genitori. Compra una casa nuova solo quando la vecchia diventa piccola per loro. Il mare la circonda, ma lei che è nata in un’isola, non sa nuotare e ha paura delle onde[64]. Quando è all’estero e sente nostalgia di casa, non pensa al verde, anche se è il nome delle isole. Pensa al blu del suo mare[65].

Gli ultimi anni

Nel 2008, mentre è in tournée in Australia, viene colpita da un ictus. Per le complicazioni subisce un intervento chirurgico a cuore aperto[67]. Cesária capisce che la fine è vicina e si ritira dalla scena. Pochi mesi dopo muore nella sua città natale, all’età di 70 anni, per un’insufficienza cardiopolmonare. Il Presidente della piccola Repubblica insulare proclama due giorni di lutto nazionale. La bara è scortata dalle guardie d’onore lungo la strada per il cimitero. In migliaia seguono il corteo funebre[68]. L’8 marzo 2012, l’allora Aeroporto Internazionale di São Pedro (São Vicente) è rinominato Aeroporto Internazionale Cesária Évora. Una statua della cantante, alta tre metri, fa bella mostra nella piazza pubblica all’ingresso dell’aeroporto[69].

Nella sua carriera Cesaria ha inciso 18 album[70]. Nel 2004 ha vinto un Grammy Award per l’album Voz D’Amor[71] e nel 2009 il Presidente francese Nicolas Sarkozy le ha conferito la medaglia della Legion d’Onore[72]. È un’icona della musica ai margini del mondo, l’esatto contrario di una star del pop[73]. Ascoltatela, chiudendo gli occhi: si ode il ritmico mormorio del mare, la quieta monotonia dell’alternanza di notti e giorni, l’eterno ciclo della commistione tra uomo e donna[74]. Il timbro della sua voce è unico, ti entra dentro e graffia il cuore con le unghie[75]. Del resto, Cesária non è mai scesa a compromessi. Ribelle, indipendente, rifiuta persino di cantare con Madonna perché non vuole rinunciare alla sua band[76]. È stata in grado di raccontare al mondo intero la storia del grappolo di isole sperdute nell’oceano e nella miseria. Non ha bisogno di mostrarsi ribelle: la sua esistenza stessa dimostra che l’umanità vera resiste e fiorisce anche sulla roccia più invincibile.

