Eric Monga Mumba: il vero volto del potere

20 Giugno 2021

L’ultimo mezzo secolo di storia della Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) è straripante di sangue. Sangue, che è stato sparso nelle guerre civili, ma anche nei conflitti con i paesi vicini, contro gli eserciti privati ​​di uomini d’affari stranieri, o cercando di contenere la violenza di piccoli gruppi di banditi travestiti da ribelli. Dopo la cacciata del dittatore Mobutu c’è stato un tentativo di ripristinare la democrazia – che si è concluso con l’assassinio del presidente Laurent Kabila, ex leader ribelle catapultato al potere da una somma di coincidenze congiunturali, quasi tutte causate da l’intervento di quanti hanno interesse allo sfruttamento degli immensi giacimenti minerari dell’ex Zaire.

Tra i tempi di Mobutu e oggi sembra che tutto sia cambiato profondamente – e in modo spesso violento. Tranne una cosa: il volto che, da dietro le quinte, ha visto crescere il suo potere, un golpe dopo l’altro, e soprattutto l’altro volto, quello di chi lo guida, un uomo d’affari israeliano. Stiamo parlando di Eric Monga Mumba e Dan Gertler.

L’Africa di oggi richiede un uomo nuovo di zecca: un uomo aperto, moderno, elegante che, tra i modelli di riferimento, ha scelto quello occidentale, e quindi ha scartato quello musulmano e quello asiatico. Un uomo che ha studiato e che, nella sua professione, ha trovato la forza di applicare ciò che sa, senza rinunciare alle sue tradizioni, ma senza cedere alle endemiche debolezze del passato. Un uomo forte, determinato ma non violento, che si è fatto strada con intelligenza e diligenza, non con corruzione e intimidazione.

Probabilmente non avete mai sentito questo nome prima, ma Eric Monga Mumba assomiglia un po’ a questo. È chiaramente un uomo consapevole, potente e ricco, è considerato uno dei “milionari in mezzo al caos” del Congo. Nella foto nelle scene di apertura di un recente documentario, si può vedere Monga bere “il miglior champagne” e fumare un grosso sigaro mentre ospita una cena sul tetto, con gli amici, per celebrare la chiusura di un grosso affare[1]. Nel documentario Monga afferma che per diventare ricchi in Congo, tutto ciò che devi fare è lavorare sodo[2]. Questo non funziona per la maggior parte dei cittadini congolesi, che vivono con meno di 1,90 dollari al giorno[3]. Ma è stato solo il “duro lavoro” che gli ha portato la sua ricchezza e la posizione di rilievo che ora occupa negli affari congolesi?

Da Mobutu a Kabila: la storia di successo di un giovane ambizioso

Eric Monga Mumba celebra una vittoria con una sontuosa cena per gli amici[4]

Eric Monga Mumba è nato nel 1965 a Lubumbashi[5], la capitale dell’attuale provincia dell’Haut-Katanga. Lubumbashi è la seconda città più grande della RDC dopo Kinshasa. In quell’anno la crisi del Congo stava volgendo al termine: per cinque anni il popolo del Katanga aveva attivamente cercato di separarsi dal resto della Repubblica del Congo[6]. La crisi del Congo alla fine ha portato all’assassinio di Patrice Lumumba, il primo ministro del Congo dopo l’indipendenza[7].

Secondo la stampa, Monga ha un fratello di nome Edy, che fa il medico in Italia[8]. Suo padre Katanga Monga è stato descritto come un grande uomo d’affari e una delle prime persone a sviluppare l’estrazione artigianale nel Katanga[9]. È cresciuto sotto il governo dispotico del dittatore Mobutu Seso Seko, “l’epitome del cleptocrate africano”, sotto il cui controllo le strade di Kinshasa si sono trasformate in fogne a cielo aperto piene di persone affamate[10]. Ebbene, Eric ha saputo crescere in quell’epoca e diventare qualcosa di completamente diverso: come tutti lo chiamano adesso, “il boss dei capi del Katanga[11]” (o “le Patron des Patrons Katangais”)[12].

All’inizio degli anni ’90, pochi anni dopo la laurea in Economia, Monga si è trovato a lavorare in una vantaggiosa posizione di governo presso la BCC Banque Centrale du Congo (la banca centrale del Congo)[13]. Presso la BCC Monga è stato dapprima vicedirettore dell’Ufficio studi e scambi[14], poi è stato promosso a titolare nel 1994, e tra il 1995 e il 1997 ha diretto il servizio di vigilanza bancaria[15]. Gli ultimi anni di lavoro di Monga presso la BCC sono trascorsi nel caos (ma anche opportunità) della prima guerra del Congo, che si è conclusa nel 1997 dopo la cacciata di Mobutu, quando Laurent-Désiré Kabila ha preso il potere con l’aiuto dei paesi vicini, il Ruanda e l’Uganda[16].

Alla fine degli anni ’90, le risorse minerarie della RDC erano esaurite e le miniere sostanzialmente distrutte[17]. Erano anche interamente di proprietà di Gécamines, la compagnia mineraria statale[18]. Purtroppo, tuttavia, il decentramento delle risorse che ne è seguito non ha portato benefici alla popolazione della RDC. Al contrario, nel maggio del 1997 è iniziata una “svendita all’ingrosso delle risorse naturali del Congo” a beneficio di un nucleo di élite corrotte, quando Laurent Kabila ha prestato giuramento[19].

Il turno di Laurent Désiré Kabila al timone della RDC è stato di breve durata. Ruanda e Uganda (che una volta avevano sostenuto la sua elezione) hanno inviato un nuovo esercito per cacciarlo[20]. Il fatto che si sia aggrappato al potere ha dato il via alla seconda guerra del Congo, che ha fatto più di 5,4 milioni di vite nel corso di un decennio[21]. Kabila senior è stato infine assassinato nel 2001 da uno dei suoi bambini soldato[22]. Suo figlio Joseph ha ripreso da dove aveva lasciato il padre. Quando Kabila junior è entrato in carica, dieci giorni dopo la morte di Laurent, il suo regime ha continuato a privatizzare le attività minerarie della RDC attraverso accordi corrotti stipulati a beneficio della sua cerchia ristretta di amici e di sé stesso[23].

Il sanguinario dittatore Mobutu Sese Seko pochi mesi prima del suo rovesciamento [24]

Nel 1998, dopo aver lasciato la BCC, Eric Monga è stato assunto nel gabinetto di Augustin Katumba Mwanke. Katumba era il governatore del Katanga durante il regime di Laurent Kabila. Il suo governatorato è terminato nel 2001, l’anno in cui Kabila senior è stato assassinato. Monga ha trascorso questo periodo particolarmente tumultuoso e pieno di conflitti negli affari congolesi in qualità di consigliere economico del governatore della provincia di Katumba, un impiego strategicamente importante[25].

Nella RDC, le reti criminali della élite permeano l’economia a tal punto che il saccheggio dello stato da parte di Kabila e dei suoi compari ha spesso l’apparenza di legittimità[26]. In quanto tale, la corruzione della Repubblica Democratica del Congo presenta “una situazione complessa di attori opachi che operano principalmente all’interno di istituzioni legali, ma che continuano a fornire risorse critiche per attività illegittime che includono l’estrazione, la lavorazione e il traffico di minerali”[27]. Un rapporto del 2017 dell’Osservatorio globale delle reti criminali transnazionali ha affermato che esiste “una collaborazione tra il settore privato e quello pubblico” che sostiene “una situazione di corruzione generalizzata, nonché instabilità umanitaria, sociale e politica nella Repubblica Democratica del Congo e nei paesi limitrofi”[28].

Mentre in passato vari eserciti con legami transnazionali controllavano l’accesso a risorse preziose, ora i politici locali e le milizie dell’etnia Mai-Mai li hanno sostituiti[29]. Il gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha osservato nel 2002 che “il saccheggio precedentemente condotto dagli stessi eserciti è stato sostituito da sistemi organizzati di appropriazione indebita, frode fiscale, estorsioni, utilizzo di stock option come tangenti e distrazione di fondi statali condotti da gruppi che somigliano molto alle organizzazioni criminali”[30]. Queste organizzazioni criminali, che operano dietro un velo di apparente legittimità, sono costituite da “reti d’élite” che operano “attraverso avanzati meccanismi di cooptazione statale”[31]. Le stesse reti d’élite a cui appartiene Katumba, il mentore di Eric Monga, secondo il gruppo di esperti delle Nazioni Unite.

Per illustrare la portata di questo sistema, vale la pena notare che nel dicembre 2016, poco prima della scadenza del mandato costituzionale di Kabila, i quindici membri più stretti del clan Kabila possedevano più di 70 società – secondo un’indagine di Bloomberg sugli interessi aziendali della famiglia[32]. I loro interessi abbracciano l’economia di diversi settori come quello minerario, bancario, logistico, agricolo, alberghiero e del carburante[33]. La sorella gemella di Kabila, Jaynet, il cui nome è associato a molte aziende, è stata nominata nella massiccia fuga di dati offshore del 2016, i Panama Papers[34]. Tuttavia, è difficile stabilire il valore esatto dei beni della famiglia Kabila, poiché l’economia della RDC rimane altamente informale e basata sul denaro in contanti[35].

Augustin Katumba Mwanke: connettore e mentore

Il cadavere di Laurent Désiré Kabila[36]

Nel 2015 il Katanga è stato suddiviso in quattro province amministrative: Tanganyika, Haut-Lomami, Lualaba e Haut-Katanga[37]. È anche il cuore del potere del clan Kabila[38], ed era la provincia di origine sia di Laurent Kabila[39] che di Katumba Mwanke[40]. Per tre anni dopo che la Repubblica Democratica del Congo ha ottenuto l’indipendenza dal Belgio nel 1960, il Katanga è stato un territorio separatista[41]. Lo spirito secessionista della regione è ancora vivo. Il Katanga orientale è densamente ricco di ricchezze minerarie, e fornisce cobalto, rame, stagno, radio, uranio e diamanti ai mercati internazionali[42]. I camion rombano per le strade di Lubumbashi giorno e notte, diretti al confine con lo Zambia e poi verso l’Asia[43].

Le autorità provinciali del Katanga “si vantano dei suoi regolamenti minerari liberali”[44] . La provincia ha enormi riserve di cobalto e depositi di rame di alta qualità[45]. Nei dieci anni precedenti il ​​2008, i prezzi del rame sono aumentati enormemente e il Katanga ha goduto di uno “spettacolare boom economico”[46]. Tuttavia, molti dei benefici non sono riusciti a raggiungere la popolazione generale e l’euforia del boom ha nascosto “molte minacce, sia economiche che ecologiche[47]”. Il governo centrale è stato lento a pagare al Katanga la sua parte dei fondi generati dall’economia del Katangais, presumibilmente per paura che se la regione fosse più ricca del resto del paese, la secessione sarebbe stata più probabile[48].

È indubbiamente vero che “modelli di interferenza politica, corruzione e saccheggio delle risorse naturali da parte dei governi attuali e precedenti” sono una caratteristica chiave nella dinamica Katanga-Kinshasa. La corruzione è radicata nella regione e definisce il rapporto delle province con il centro del potere a Kinshasa[49]. Nel Katanga, le aziende se la cavano senza pagare le tasse se appartengono a vari individui potenti[50].

Nel 2006, un rapporto di Global Witness ha documentato lo spietato sfruttamento dei minatori da parte del governo e delle società commerciali nel settore minerario artigianale del Katanga[51] ed ha analizzato il ruolo degli attori politici nella corruzione legata all’attività mineraria nella provincia[52]. A livello locale, le interviste condotte da Global Witness hanno indicato che i politici del Katanga stavano prendendo una fetta dagli accordi minerari[53] e che era impossibile operare senza un “ombrello politico” – la libertà di operare veniva acquistata con pagamenti in contanti a Kabila ed alla sua cerchia interna[54]. Questo sistema opera sia a livello industriale che minerario informale, facilitando un sistema di esportazione illecita[55].

Eric Monga è stato consigliere economico di Augustin Katumba Mwanke, governatore del Katanga tra il 1998 e il 2001[56]. È importante notare, tuttavia, che Katumba era molto più di un governatore provinciale, era anche un aiuto fondamentale per entrambi i Kabila. Katumba era amico di Laurent Kabila[57] e divenne il consigliere più vicino di Joseph Kabila[58], e quindi una delle persone più potenti del governo della RDC.

Un cablogramma trapelato dall’ambasciatore americano William J. Garvelink descriveva Katumba come una persona nota per il suo acume negli affari[59]. Il cablogramma suggeriva che Katumba aveva problemi di salute e notava che alcuni osservatori credevano che fosse sieropositivo[60]. Era visto come un membro “losco” e “nefasto” della cerchia ristretta di Kabila[61]. Ha vissuto in Sudafrica fino alla morte di Mobutu,[62] dove, a quanto pare, ha lavorato per una compagnia mineraria[63]. Era l’ex capo dell’Alleanza per la maggioranza presidenziale (AMP)[64]. Forse, cosa più importante, Katumba era molto amico del miliardario israeliano Dan Gertler e si crede che abbia gestito la fortuna personale di Kabila[65].

Augustin Katumba Mwanke[66]

Katumba era anche ampiamente noto per essere “un elemento centrale nei contratti minerari”[67]. Dal 2001 al 2004, poco dopo la fine del suo governatorato, Katumba è diventato direttore della filiale congolese della multinazionale canadese Anvil Mining[68]. Si ritiene che Katumba abbia svolto un ruolo chiave nella negoziazione del contratto minerario di Anvil nel Katanga[69]: l’amministratore delegato Bill Turner ha ammesso in un’intervista televisiva che Anvil aveva pagato le “commissioni da regista” a Katumba e che Anvil stava affittando una sua proprietà a Lubumbashi per quasi $ 4.000 per mese[70]. Anvil Mining ha raggiunto la fama internazionale nel 2004 quando è stata coinvolta nel tragico massacro di Kilwa[71]. La relazione di Katumba con Anvil illustra il suo posizionamento chiave negli accordi minerari su larga scala.

Il rapporto finale del 2002 del gruppo di esperti delle Nazioni Unite sullo sfruttamento illegale delle risorse naturali e altre forme di ricchezza nella RDC considerava Katumba un “intermediario chiave negli affari minerari e diplomatici”[72]. Ancora più preoccupante, il gruppo delle Nazioni Unite riteneva che il capo di Monga fosse una delle figure principali in una rete d’élite di “interessi politici, militari e commerciali [che] cerca di mantenere il controllo sulle principali risorse minerarie… dell’area controllata dal governo”[73]. Il rapporto affermava che la rete d’élite di cui Katumba faceva parte aveva “trasferito la proprietà di almeno 5 miliardi di dollari di beni dal settore minerario statale a società private sotto il suo controllo” nei tre anni precedenti “senza alcun compenso o beneficio per l’erario dello Stato”[74].

Il rapporto descrive “una situazione complessa e in deterioramento in cui le reti criminali sono articolate da leader politici, funzionari pubblici, compagnie minerarie e criminali come milizie, gruppi paramilitari e trafficanti di armi”[75]. Il gruppo ha inserito Katumba nella sua lista di persone per cui ha raccomandato di congelare i propri beni, vietarne i viaggi e impedirne l’attività bancaria[76]. Un rapporto affermava che “ha svolto un ruolo chiave nel traffico di minerali” nella RDC mentre agiva come ministro del portafoglio statale nel 2002[77]. Questa posizione ha conferito a Katumba potere sulle licenze minerarie della RDC, anche dopo la fine del suo mandato[78]. Un ex ministro congolese ha osservato che quando Kabila ha nominato ministro Katumba, ha segnato l’inizio di un intero “sistema di saccheggio”[79].

12 febbraio 2012: Il Gulfstream GIV con Katumba a bordo manca l’atterraggio a Bukavu, manca la pista e si schianta contro un terrapieno, rompendosi in due e uccidendo i passeggeri [80]

Dopo la pubblicazione del rapporto ONU, Katumba ha continuato ad occupare posizioni di primo piano: è stato sospeso dal governo da Kabila per meno di un anno, tornando alla carica di segretario generale del Partito popolare per la ricostruzione e lo sviluppo (PPRD)[81] di Kabila. Successivamente ha agito come “ambasciatore itinerante” per Kabila, partecipando agli accordi di pace di Sun City (che hanno portato alla formazione del governo di transizione di Kabila), e nel 2006 è stato eletto all’Assemblea Nazionale della RDC[82]. In qualità di consigliere più vicino a Kabila, Katumba ha sempre operato impunemente.

Dopo che la polvere si è depositata sul rapporto delle Nazioni Unite e Katumba è stato saldamente ristabilito al centro del potere, le accuse contro di lui sono continuate ad emergere. Nel rapporto del 2006, Global Witness ha descritto un incidente che ha coinvolto un contatto di Katumba avvenuto nell’ottobre 2005[83]. Si credeva che un commerciante intermediario coinvolto nell’insabbiare il tentativo di furto di una partita di minerali avesse stretti legami con Katumba e con i parenti di Kabila[84]. Il governatore del Katanga (a quel tempo Urbain Kisula Ngoy) aveva indicato che erano arrivate pressioni dalla sua gerarchia per far passare le merci[85]. Augustin Katumba Mwanke è stato improvvisamente ucciso in un incidente aereo insieme al copilota nel febbraio 2012[86], apparentemente, dopo aver detto a uno stretto collaboratore che temeva per la sua vita[87].

La nascita e la crescita di Trade Service

Guy Kimenyembo, Direttore Generale di Trade Service e – allo stesso tempo, Presidente Provinciale della corporazione degli spedizionieri doganali di FEC Katanga e Membro del Comitato Esecutivo di FCFASA (Federazione degli Spedizionieri Doganali e Spedizionieri del Sud Africa)[88]

Nel 2001, quando il governatorato di Katumba è finito, è terminata anche la carriera governativa ufficiale di Eric Monga. Divenuto consulente di miniere e cave[89], fonda a Lubumbashi una società denominata Trade Service[90]: una società di ricerca, consulenza fiscale e agevolativa con oltre 100 dipendenti[91] e ben presto nota come fulcro della corruzione nel settore minerario congolese[92]. La società è stata fondata da Monga e altri tre soci[93], Claude Mutomb (deceduto), Guy Kimenyembo ed Eric Kabila[94]. La presenza di Kimenyembo è una chiara violazione delle regole sul conflitto di interessi, poiché è l’uomo più potente che controlla le dogane e i posti di frontiera del Katanga con le nazioni circostanti[95].

Eric Kabila è degno di ulteriore considerazione. Suo padre è un azionista di Trust Merchant Bank[96]. Secondo il francese Le Monde Diplomatique, come Monga, Eric Kabila è anche un ex funzionario della BCC[97]. È un altro affermato consulente di miniere e cave[98]: ciò include la consulenza su questioni fiscali, l’ottenimento di titoli, l’interazione con il governo e l’organizzazione dei trasporti[99].

È interessante notare che lui ed Eric Monga sono elencati come gli unici due contatti per gli uffici di Lubumbashi, Kinshasa e Matadi di una società chiamata Trans-Med Shipping[100]. Ancora più importante, Eric Kabila era anche vicino a Katumba Mwanke[101]. Presumibilmente ha fatto fortuna in seguito alla rovina di Gécamines, aiutando le grandi aziende dopo l’adozione della nuova legge mineraria[102]. Certamente è in alto nell’alta società congolese: è stato fotografato con la sua famiglia al sontuoso incontro del 2016 del Lubumbashi Horse Circle al Grand Hotel Karavia, organizzato dal magnate delle miniere George Forrest[103].

Nel 2008 Eric Monga ha fondato la Société de Surveillance Minière a Likasi, un laboratorio di analisi che presumibilmente presta attenzione al collocamento professionale di ex dirigenti Gécamines e laureati dell’Università di Lubumbashi nel settore minerario della Repubblica Democratica del Congo[104]. Inoltre, nel 2012, Monga ha creato DRC Mining Consulting Services (DRCMCS), una società registrata a New York di cui è presidente del consiglio di amministrazione[105]. DRCMCS è una società di consulenza mineraria indipendente che offre una gamma di servizi agli attori internazionali dell’industria mineraria associati allo sfruttamento delle materie prime dalla RDC[106].

La sua grande vittoria è arrivata nel 2013, quando Monga è stato eletto presidente della divisione Katanga della Fédération des Entrepreneurs Congolais (FEC), il più grande gruppo di lobby economica della Repubblica Democratica del Congo[107]. Questo ruolo è a volte indicato come il Président du Patronat Katangais[108]. Patrick Muland Kabey e Jean Coundouris sono stati eletti suoi vice[109]. La società di Monga (La Société de Surveillance Minière) è stata nominata presidente della commissione regionale per le miniere e Trade Service è stata nominata presidente dei servizi, della produzione e dell’energia insieme alle società di Muland e Coundouris, rispettivamente Mulykap e Hyper-Psaro[110].

L’edificio sede della Gécamines a Lubumbashi[111]

Nel 2013, in qualità di presidente regionale della FEC, Monga è stato accusato di ostacolare un’indagine sulla frode doganale nel Katanga: l’indagine è stata commissionata dalla procura e condotta da una squadra guidata dall’allora procuratore generale Simon Nyandu Shabandu[112]. L’indagine di Nyandu ha esaminato 25 casi di presunte infrazioni doganali e corruzione presso l’Agenzia delle dogane e delle accise (DGDA) a Lubumbashi, nel Katanga[113]. Si trattava tuttavia di meno del 10% del numero di casi da esaminare[114], poiché l’indagine penale è stata interrotta[115]. Il rapporto dell’indagine di Nyandu non è mai stato pubblicato ufficialmente, ma è stato trapelato ed esaminato da Reuters[116] ed è stato pubblicato nella sua versione originale francese e in una versione inglese tradotta dall’Africa Faith and Justice Network[117].

Il rapporto ha messo in luce la corruzione tra i funzionari doganali della DGDA nel Katanga, che stavano colludendo con società che avrebbero diminuito il valore delle loro importazioni ed esportazioni e così eludevano del tutto le tasse[118]. Alcuni funzionari doganali sono stati accusati di aver distrutto prove di evasione fiscale[119]. Il rapporto trapelato ha rilevato che 11 società erano responsabili per un totale di circa 741 milioni di dollari in tasse e multe non pagate[120]. È stato osservato che se il restante 90% dei casi commissionati dalla Procura fosse stato effettivamente esaminato, è probabile che sarebbero stati scoperti miliardi di dollari in più di fondi persi a causa di corruzione e frode[121].

Una delle società nominate per non aver pagato le tasse era la Trade Service di Eric Monga[122]. Inoltre, il rapporto di Nyandu cita specificamente Eric Monga come colui che ha tentato di ostacolare l’andamento delle indagini: “Mentre alcuni delinquenti come COMEXAS, AACC e altri avevano mostrato la loro buona volontà di pagare i diritti della DGDA, altri invece hanno cercato di FEC Katanga, con l’aiuto del suo presidente, un certo Eric Monga, che si è unito e ha utilizzato il canale della stampa locale per incitare la gente a scioperare, o anche per provocare una ribellione contro la missione”[123].

Gli inquirenti hanno riscontrato una “mancanza di rispetto degli uomini d’affari nei confronti dell’amministrazione doganale”[124]. Questo, unito alla “noncuranza degli agenti della DGDA”, ha significato un “grado eccessivo di impunità” per la corruzione nella provincia[125]. Gli autori del rapporto erano dell’opinione che la “mancanza di disponibilità e volontà da parte di alcuni uomini d’affari di fornire prove” fosse indice della loro colpevolezza[126]. Un’altra delle scoperte della commissione fu il ruolo di un’altra figura potente del Congo, strettamente imparentata con Eric Monga – il presidente di Gécamines[127], presidente della FEC (di cui Monga è il presidente del Katanga)[128], il presidente del comitato di audit della BCC[129] e personale amico della famiglia Kabila[130]: Albert Yuma.

Albert Yuma Mulimbi

Albert Yuma Mulimbi[131]

Dall’esito delle elezioni della RDC del 2018 e dalla sua transizione democratica di potere dall’indipendenza, Kabila (e il suo Fronte comune per il Congo) e Felix Tshisekedi (e la sua coalizione CACH) hanno ufficialmente governato insieme. Tuttavia, secondo la stampa, “Kabila non intende rinunciare a un grammo di potere”[132]. Si è parlato di Yuma come primo ministro del nuovo governo di condivisione del potere, ma alla fine è stato respinto come contendente dal presidente Felix Tshisekedi[133].

Nel 2019 Yuma, nella sua qualità di presidente di Gécamines, è stato al centro di una complessa controversia sui prestiti con Dan Gertler[134], che è salita a un livello tale che a Yuma dal 17 dicembre 2019 è stato vietato di lasciare Kinshasa mentre l’ufficio del procuratore ha esaminato il materiale probatorio. Una “fonte indipendente vicina al caso” ha osservato all’inizio del 2020 che la disputa comportava “una vera lotta di potere tra i pezzi grossi del vecchio regime e l’attuale presidente[135]”. Tshisekedi ha anche rilasciato una dichiarazione in relazione alla controversia sulla televisione nazionale esortando i tribunali a “fare il proprio lavoro”[136].

Nell’ottobre 2017 una società di proprietà di Dan Gertler, la Fleurette Mumi Holdings Ltd, ha prestato a Gécamines 200 milioni di euro[137]. Dell’importo pattuito, 128 milioni di euro sono stati effettivamente trasferiti a Gécamines[138]. Il rimborso del prestito da 128 milioni di euro è scaduto nell’aprile 2018, tuttavia a quel punto Dan Gertler era soggetto alle sanzioni statunitensi[139]. Gécamines (di cui Yuma era responsabile) sosteneva di non poter rimborsare il prestito senza rischiare le sanzioni stesse[140]. Nel frattempo Fluerette Mumi Ltd ha trasferito la proprietà del debito ad un’altra società di proprietà di Dan Gertler, la Ventora Development Sasu, che ha avviato la procedura per il recupero del prestito presso i tribunali congolesi[141]. Il 14 novembre 2019 il tribunale commerciale di Lubumbashi si è pronunciato a favore di Ventora, ma Gécamines si rifiuta di pagare e ha impugnato la sentenza[142].

Mentre Tshisekedi ha comunque riconfermato Yuma come presidente di Gécamines nel nuovo governo[143], Sama Lukonde, che è vicino a Tshisekedi, è stato nominato direttore generale[144]. Lukonde ha chiesto che alcuni contratti di Gécamines fossero resi pubblici, compreso il trasferimento nel 2017 dei diritti di Gécamines di riscuotere le royalties dal progetto Metalkol a Gertler[145]. Mentre Yuma e Gertler potrebbero essere in disaccordo sulla disputa sul prestito, secondo il politologo e attivista Mputu, Yuma si oppone a che qualcuno controlli i rapporti di Gécamines con l’uomo d’affari israeliano Dan Gertler[146].

Chi diavolo è Dan Gertler?

Joseph Kabila, (sinistra) e Dan Gertler (destra)[147]

Almeno un membro della rete criminale della élite della RDC è stato oggetto di intenso monitoraggio internazionale: Dan Gertler[148], una sorta di “soldato di fortuna[149]” che ha iniziato la sua carriera nel commercio di diamanti in Angola, nel bel mezzo di una guerra civile[150]. Molto tempo fa, durante la presidenza di Laurent Kabila, un rabbino presentò Gertler a suo figlio Joseph, che all’epoca era il capo dell’esercito congolese[151]. Gertler e Joseph divennero subito amici[152].

Gertler fu ad un certo punto presentato al padre di Joseph, Laurent, e divenne una figura centrale nei suoi tentativi di mantenere il potere una volta che il Ruanda e l’Uganda si erano rivoltati contro di lui[153]. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, i due uomini hanno raggiunto un accordo: Gertler doveva fornire 20 milioni di dollari e l’accesso ad un “equipaggiamento militare israeliano” al presidente in cambio della successiva concessione del monopolio su tutti i diamanti della RDC[154]. Dopo l’assassinio di Kabila senior, Gertler ha svolto un ruolo chiave nel nuovo regime ed è stato persino inviato dal suo caro amico Joseph come emissario nei negoziati di pace[155].

Secondo il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il miliardario Gertler ha “ammassato la sua fortuna attraverso centinaia di milioni di dollari di opachi e corrotti accordi minerari e petroliferi nella Repubblica Democratica del Congo[156]”. Il Tesoro degli Stati Uniti ha accusato Gertler di usare la sua amicizia con Kabila per fungere da intermediario per la vendita a basso prezzo di attività minerarie nella RDC, e ha osservato che Gertler “ha agito per conto o per conto di Kabila, aiutando Kabila a organizzare società di leasing offshore”[157]. La sua rete di attività nella RDC è detenuta tramite circa cinquanta società registrate in paradisi fiscali e comprende contratti nelle industrie del rame, del cobalto, dei diamanti e del petrolio[158].

Nel dicembre 2017, Gertler e venti delle sue società sono diventate bersaglio delle sanzioni statunitensi[159]. Il Tesoro degli Stati Uniti ha accusato Gertler di aver utilizzato “il suo rapporto con il capo di stato congolese per agire da intermediario nella vendita di attività minerarie nella Repubblica Democratica del Congo, costringendo le multinazionali a passare attraverso Gertler per fare affari con lo stato congolese”[160]. Hanno stimato che solo tra il 2010 e il 2012 la Repubblica Democratica del Congo ha perso ben 1,36 miliardi di dollari a causa della vendita di beni sottovalutati alle società offshore di Gertler[161].

Un solo accordo nel 2015 ha portato a una perdita di 149,5 milioni di dollari di potenziali entrate per la RDC. Oltre a perdite complessivamente stimate in 1,36 miliardi di dollari, la mancanza di trasparenza del governo su un accordo minerario con Gertler ha portato il FMI a cancellare i prestiti programmati alla RDC per un valore totale di 225 milioni di dollari[162]. L’amministrazione Trump ha ceduto alle pressioni lobbistiche e ha utilizzato i suoi ultimi giorni per allentare le sanzioni imposte a Gertler nel 2017[163], ma le stesse sanzioni sono state poi ripristinate dal presidente Biden[164].

Dan Gertler (sinistra) al capezzale d’ospedale di Augustin Katumba Mwanke[165]

Attraverso la sua amicizia con Kabila e la sua cerchia ristretta di amici, Gertler acquisisce attività minerarie sottovalutate e poi rivende le attività a prezzi di mercato con enormi profitti. Questo modo di agire è stato descritto come asset flipping: “Un asset minerario specifico della RDC (ad esempio ABC) viene venduto a un’entità offshore, che poi lo vende – noto come “flip” – con un enorme profitto, a un’altra entità. Il nuovo proprietario quindi raccoglie denaro nei mercati occidentali e ripaga ABC come se fosse una risorsa mineraria legittima. Queste operazioni sono condotte da entità registrate o associate a paradisi fiscali, come le Isole Vergini britanniche”[166].

Gertler ha utilizzato questa strategia di capovolgimento degli asset in relazione a Global Enterprises Corporate (GEC), in seguito ribattezzata Nikanor[167]. GEC è stata costituita nel marzo 2005 dalla società di Gertler chiamata Dan Gertler International (DGI), fondata insieme a un altro peso massimo israeliano: Benjamin “Beny” Steinmetz[168]. L’ex ministro delle miniere della RDC Simon Tuma-Waku ha agito come consulente speciale[169]. È stata costituita una joint venture tra GEC e Gécamines per ricostruire un’enorme miniera in rovina composta da più vecchi scavi minerari abbandonati conosciuti con l’acronimo KOV[170].

La Commissione Lutundula, una commissione dell’assemblea nazionale della RDC, che nel giugno 2005 ha riferito sulla sua indagine sullo sfruttamento illegale nell’industria mineraria e “la legalità degli accordi stipulati” da attori coinvolti nei conflitti della RDC[171], ha raccomandato l’interruzione dei negoziati su KOV[172]. Nonostante ciò, nell’ottobre 2003 l’accordo KOV tra GEC e Gécamines è stato ratificato con un decreto presidenziale[173].

Gertler aveva pagato 3 milioni di dollari per le attività di KOV, che alla fine si sono ritrovate con un valore di mercato di oltre 1 miliardo dopo una serie di transazioni azionarie[174]. Questo enorme aumento dei prezzi illustra proprio ciò che il governo della RDC e il popolo hanno perso a causa di questa relazione speciale tra Gertler, Kabila e i membri della cerchia ristretta di Kabila: il governo della RDC è stato completamente complice di questo sistema di saccheggio[175].

Nel 2010 si è scoperto che i diritti del progetto in rame Kingamyambo Musonoi Tailings (KMT) da 750 milioni di dollari, assegnati a First Quantum, erano stati firmati da Highwind Properties, una “misteriosa[176]” società registrata alle BVI con “rappresentanti oscuri”[177]. DRC aveva creato una nuova joint venture chiamata Metalkol Sarl per controllare KMT, di cui il 30% era di proprietà di Gécamines e il 70% di proprietà di Highwind Properties[178]. Alla fine Highwind Properties si è rivelata un’altra società di proprietà di Gertler[179].

La Dogana di Kasumbalesa, tra Katanga e Zambia, da anni controllata da Eric Monga Mumba e dalla sua Trade Service [180]

Gertler ha pagato 60 milioni di dollari per KMT[181], ma l’ha venduta al losco gigante minerario kazako ENRC per quasi 700 milioni di dollari[182]. First Quantum ha affermato di aver costruito la maggior parte dell’impianto di lavorazione del rame da 550 milioni di dollari per KMT quando i diritti sono stati riassegnati a Highwind Properties[183] e quindi li hanno citati in giudizio[184]. Forse non stupisce che un tribunale della RDC abbia scoperto che First Quantum non detenesse più la proprietà del progetto e lo ha multato per 12 miliardi di dollari di danni[185]. Chi ha nominato la Corte d’Appello come liquidatore dei beni KMT di First Quantum? Nessuna sorpresa: Eric Monga[186].

Nel novembre 2020 Dan Gertler ha organizzato una conferenza stampa a Kinshasa[187]. Questo era sorprendente per il personaggio Gertler, che è sempre stato descritto come “estremamente discreto”[188]. All’epoca era soggetto alle sanzioni contro di lui, compreso il sequestro dei suoi beni e conti bancari statunitensi[189]. Gertler, però, non si è presentato di persona[190]: i giornalisti presenti hanno invece ricevuto un videomessaggio preregistrato[191]. Secondo The Africa Report, Gertler “ha annunciato in modo grandioso” l’intenzione di “condividere con i suoi fratelli congolesi” i benefici dei suoi successi nel settore minerario della RDC[192]. Nessun ulteriore dettaglio[193]. Secondo CNPAV, una piattaforma di cittadini della Repubblica Democratica del Congo, la conferenza stampa è stata organizzata per distogliere l’attenzione del pubblico dalle rivelazioni sul trasferimento delle royalties Metalkol 2017 a Gertler, di cui sopra[194].

Sempre più scandali

Jean-Jacques Lumumba[195]

Giorno dopo giorno, gli scandali su Gécamines e sul settore minerario congolese aumentano. Il prossimo riguarda i Lumumba Papers, una raccolta di documenti interni trapelati dalla BGFIBank, che rivelano irregolarità finanziarie tra BGFI, la Commissione elettorale nazionale indipendente, la Banca centrale e diverse società della cerchia ristretta di Kabila[196]. I documenti sono stati analizzati dalla Piattaforma per la protezione degli informatori in Africa (PPLAAF) e dall’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e ampiamente raccontati dalla stampa.

BGFIBank è gestita dai parenti di Kabila[197] e posseduta dell’ex presidente in comproprietà con sua sorella Gloria Mteyu[198]. L’informatore Jean-Jacques Lumumba, nipote del defunto primo presidente Patrice Lumumba, era un alto dirigente della BGFIBank[199]: mentre sollevava preoccupazioni per irregolarità finanziarie con i suoi superiori della banca, Francis Selemani Mtwale (fratello adottivo del presidente Kabila e dirigente direttore della banca) lo ha minacciato con un’arma da fuoco[200]. Alla fine è fuggito dal paese con la sua famiglia, portando con sé un deposito di documenti compromettenti. I documenti hanno rivelato quattro pagamenti[201] pari a un prestito non garantito di 42,9 milioni di dollari dalla BCC, la banca centrale, sul conto bancario di una società chiamata EGAL Entreprise Générale d’Alimentation et de Logistique[202].

EGAL è stata costituita ufficialmente il 12 ottobre 2013, con status di esenzione fiscale, ma la società sarebbe stata finanziariamente attiva per tre mesi già prima di tale data[203]. Secondo la relazione annuale, rivista da PPLAAF, EGAL ha ricevuto significativi tagli fiscali nel 2014[204]. Secondo il bilancio 2014 di EGAL, a quel tempo le sue azioni erano detenute da Eric Monga, Albert Yuma Mulimbi e dalle società congolesi Texico (presieduta da Yuma)[205] e Aremad[206]. Il consiglio di amministrazione era composto da Eric Monga, Albert Yuma Mulimbi, il belga Marc Piedboeuf e il congolese Alain Wan, tutti membri della cerchia ristretta di amici di Kabila[207]. Pare che Monga non ricopra più una posizione all’interno dell’EGAL dopo aver avuto una lite con il fratello di Kabila[208].

L’EGAL è stata fondata con il pretesto di fornire cibo importato a basso costo alle numerose comunità denutrite della RDC[209]. Invece, sembra che abbia agito come un imbuto per il trasferimento di fondi statali a società offshore a beneficio di Kabila e dei suoi compari[210]. L’informatore Lumumba ha detto all’OCCRP che oltre a incanalare denaro a società private legate alla cerchia ristretta di Kabila, il prestito BCC di 42,9 milioni di dollari è servito come garanzia per un ulteriore prestito di 41 milioni di dollari ricevuti dalla BGFIBank[211]. Tutto visibile nei registri bancari[212]. Lumumba considerava il prestito più una “sovvenzione”, poiché non era stato effettuato alcun rimborso significativo quando ha lasciato la banca per fuggire in Belgio[213]. Secondo lui, EGAL non ha altre entrate oltre ai prestiti concessi dalla BCC e dalla BGFIBank[214].

I pagamenti dalla BCC di 42,9 milioni di dollari sollevano molte perplessità. In primo luogo, la BCC non ha l’autorità per trasferire denaro a società private[215], come dice la norma per le banche centrali[216]. In secondo luogo, all’epoca in cui sono stati concessi i prestiti, Albert Yuma Mulimbi era sia un direttore che presidente del comitato di revisione della Banca centrale[217] che un azionista e direttore di EGAL[218]. A parte l’illegalità dei pagamenti, la posizione di Yuma rappresenta un enorme conflitto di interessi. Yuma ha negato che la Banca Centrale abbia inviato denaro all’EGAL, ma i registri bancari, secondo OCCRP e PLAAF, mostrano il contrario[219]. In terzo luogo, il consiglio di amministrazione di EGAL era interamente composto dalla cerchia ristretta di Kabila – che era ancora presidente della RDC[220].

Una bambina rompe la roccia in una miniera di rame statale abbandonata nella città di Kipushi, nella Repubblica Democratica del Congo [221]

Le Monde ha descritto gli “amici d’infanzia” Wan e Piedboeuf come responsabili sia degli investimenti agricoli che delle fattorie di Kabila[222]. Piedboeuf è sia amministratore di EGAL che amministratore della società di Kabila Ferme Espoir[223]. Wan è un regista EGAL e di MW Afritec, che è stato recentemente nominato in un altro scandalo: il Banana Port Papers[224]. Nel 2010 Wan e Piedboeuf avrebbero venduto la Société des Grands Elevages du Congo (GEL), che possiede l’isola chiamata Mateba, a Kabila[225]. Piedboeuf è l’amministratore delegato di GEL[226].

Gran parte del prestito BCC di 42,9 milioni di dollari è stato poi trasferito da EGAL a società estere, gestite anche da Piedboeuf e Wan[227]. Le società che hanno ricevuto la maggior parte dei fondi sono state Samaki (Pty) Ltd in Namibia, All Ocean Logistics nelle isole Færœr e African Trading and Maintenance a Hong Kong[228]. I registri bancari esaminati dall’OCCRP mostrano che la maggior parte dei fondi ricevuti è andata a queste tre società, quasi 38 milioni di dollari in totale[229]. Le società si sono poi occupate dell’acquisto e del trasporto di animali selvatici che sono stati consegnati alle riserve appartenenti alla società di Kabila Ferme Espoir[230], tra cui la riserva di Kingakati e l’isola di Mateba[231]. Ciò suggerisce (almeno) che i fondi della BCC sono stati sottratti per acquistare animali esotici per Kabila e che la società EGAL di Monga ha agito come un imbuto.

African Trading Maintenance and Development, Hong Kong, ha ricevuto 20 trasferimenti da EGAL per un totale di 9,97 milioni di dollari tra il giugno 2013 e il giugno 2014[232]. Samaki, Namibia, ha ricevuto trasferimenti da EGAL per un totale di 22,8 milioni di dollari, incluso il più grande trasferimento di 11,5 milioni di dollari dell’agosto 2013[233]. Pare che questa società namibiana, che ha ricevuto la maggior parte del fondo della Banca centrale che è stata incanalata attraverso l’EGAL, abbia un consiglio d’amministrazione quasi identico all’EGAL, composto dalla cerchia ristretta di Kabila[234]. Questo include Piedboeuf, Wan, Yuma[235] ed Eric Monga[236]. L’OCCRP ha spiegato che Samaki è gestita dalla namibiana politicamente influente Martha Namundiebo-Tilahun, e anche suo marito Haddis Tilahun è un regista nelle transazioni incriminate[237].

All Ocean Logistics, Færœr Islands ha ricevuto 5 milioni di dollari da EGAL tra ottobre 2013 e giugno 2015. Andre Wan, che OCCRP crede essere il figlio di Alain Wan, è il principale azionista[238]. Nel 2013, utilizzando i fondi ricevuti da EGA[239]. La All Ocean Logistics ha acquisito una nave mercantile denominata El Nino per circa 800.000 euro in contanti[240]. Sebbene nel 2017, al momento dell’indagine OCCRP, El Nino fosse di proprietà di EGAL, dalla sua acquisizione nel 2013 la nave è stata utilizzata per spedire selvaggina ai parchi di caccia di proprietà di Kabila[241]. Le Monde ha riferito che nel maggio 2017 circa 450 animali selvatici sono stati trasportati dalla Namibia da El Nino. Gli animali includevano giraffe, bufali, antilopi, gazzelle, gnu e zebre secondo Le Monde[242].

Le fatture per gli animali pubblicate da OCCRP mostrano che la società di Kabila Ferme Espoir ha pagato El Nino per trasferire gli animali[243], ma un veterinario della fauna selvatica dell’esportatore degli animali, la società Super Games Dealer, ha detto a OCCRP che le fatture sono state effettivamente pagate da Monga e dall’EGAL di Yuma[244]. Inoltre, l’OCCRP sostiene che il sistema di localizzazione della nave è stato attivato e disattivato lungo la costa “mentre la nave stava spostando le merci su un’altra nave”[245].

Il PPLAAF ha descritto la debacle dell’EGAL come “un vasto sistema fraudolento che combina diverse società di facciata per spendere denaro pubblico per gli interessi privati ​​di Ferme Espoir, una società di proprietà del presidente Kabila”[246]. Gli analisti sono giustamente preoccupati da questa mobilitazione delle reti commerciali di Kabila per soddisfare la sua “moda degli animali[247]”. Resta comunque da vedere se dietro questo allestimento si nasconda qualcosa di ancora più nefasto.

Secondo la stampa congolese, il 31 dicembre 2020 l’EGAL ha presentato una denuncia per diffamazione contro l’informatore Jean-Jacques Lumumba all’ufficio del procuratore dell’Alta corte di Kinshasa/Gombe[248]. La denuncia sostiene che durante una trasmissione chiamata “Marius chez vous” dagli Stati Uniti il ​​giorno prima della presentazione della denuncia, Lumumba ha accusato l’EGAL di Monga di riciclaggio di denaro, traffico di armi e altre attività illecite[249]. Il fatto che il sistema di tracciamento di El Nino sia stato a volte disattivato rimane molto preoccupante.

Un’intera nazione tenuta in ostaggio

Upemba National Park[250]

In uno strano colpo di scena, Monga è stato recentemente nominato come la prima persona “privata” a guidare un progetto di costruzione di una diga nella RDC. Monga sta sviluppando la controversa centrale idroelettrica di Sombwe attraverso una partnership tra la sua società Kipay Investments e PowerChina, una società statale cinese[251]. Il progetto proposto è diventato oggetto di disapprovazione da parte degli attivisti ambientali, che affermano che sarà costruito su un terreno protetto ecologicamente sensibile nel Parco Nazionale di Upemba[252].

Come è possibile? Le élite congolesi corrotte non operano in una bolla protetta dalla visibilità della legge. Le ramificazioni delle azioni di un mediatore di potere per il paese possono essere vaste. Come notato in un rapporto del 2017, la corruzione della Repubblica Democratica del Congo presenta “una situazione complessa di attori opachi che operano principalmente all’interno di istituzioni legali, ma che continuano a fornire risorse critiche per attività illegittime che includono l’estrazione, la lavorazione e il traffico di minerali”[253]. E alcuni sostengono che il traffico di minerali, come il coltan, sia “la principale fonte di instabilità economica, sociale e politica nella [RDC] e nei paesi circostanti”[254]. La posta in gioco è incredibilmente alta: i suoi vasti giacimenti minerari sono considerati il ​​motivo per cui la RDC è un punto caldo per il traffico di minerali, armi da fuoco e esseri umani, compresi i bambini[255].

Va da sé che la stragrande maggioranza dei congolesi vive in condizioni di estrema miseria. Quella del Katanga è una situazione unica al mondo: una terra grande quanto metà del continente europeo, con giacimenti minerari per miliardi di dollari, amministrata da un potere centrale molto lontano, molto debole, corrotto e incapace, in cui un solo uomo , senza alcuna legittimazione popolare, senza alcuna competenza professionale, controlla contemporaneamente le banche, le miniere, le dogane, il sistema logistico e l’amministrazione statale. La domanda che si pone è estremamente preoccupante: è una situazione che è un retaggio del passato, o è il segno di un terribile futuro che attende il continente africano?

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Od5yC4iQbxI

[2] https://www.youtube.com/watch?v=Od5yC4iQbxI

[3] https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview

[4] https://www.youtube.com/watch?v=Od5yC4iQbxI

[5] 2018.10.22 Trade Service, Etudes, Fiscalite & Facilitations, Lubumbashi

[6] David N. Gibbs, “The political economy of Third World intervention: Mines, money and US policy in the Congo crisis”, University of Chicago Press, Chicago 1991

[7] Ludo de Witte, “The assassination of Lumumba”, Verso Books, New York 2003; http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/february/19/newsid_2748000/2748931.stm

[8] https://miningnewsmagazine.org/enquete-fec-eric-monga-et-patrick-muland-vs-douaniers-declarants-et-reseau-denrichissement-a-la-dgdakatanga-les-en-dessous-dun-bras-de-fer-et-dune-guerre-dinterets/

[9] https://miningnewsmagazine.org/enquete-fec-eric-monga-et-patrick-muland-vs-douaniers-declarants-et-reseau-denrichissement-a-la-dgdakatanga-les-en-dessous-dun-bras-de-fer-et-dune-guerre-dinterets/

[10] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[11] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[12] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[13] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/eric-monga-mumba/

[14] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[15] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[16] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[17] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[18] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[19] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[20] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[21] https://www.reuters.com/article/us-congo-democratic-death-idUSL2280201220080122

[22] https://www.theguardian.com/world/2001/feb/11/theobserver

[23] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[24] https://schoolforafrica.org/democratic-republic-of-congo/mobutu-sese-seko/

[25] https://www.jeuneafrique.com/141246/economie/katanga-initiative-ric-monga-du-conseil-fiscal-au-labo-d-analyses/

[26] https://oenz.de/sites/default/files/business_risks_and_the_drc_-_what_happens_when_kabila_steps_down_1.pdf

[27] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf

[28] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf

[29] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf

[30] https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1

[31] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf

[32] https://www.bloomberg.com/news/features/2016-12-15/with-his-family-fortune-at-stake-congo-president-kabila-digs-in

[33] https://www.bloomberg.com/news/features/2016-12-15/with-his-family-fortune-at-stake-congo-president-kabila-digs-in

[34] https://offshoreleaks.icij.org/stories/jaynet-desiree-kabila-kyungu

[35] https://oenz.de/sites/default/files/business_risks_and_the_drc_-_what_happens_when_kabila_steps_down_1.pdf

[36] http://bakanyarwanda.blogspot.com/2017/06/the-hidden-rwandan-origins-of-joseph.html

[37] https://www.theindependent.co.zw/2017/06/19/drc-dangerous-battle-influence-former-katanga/

[38] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf

[39] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf

[40] https://congomasquerade.blogspot.com/2012/02/augustin-katumba-mwanke-profile.html ; https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[41] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm

[42] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm

[43] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm

[44] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm

[45] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm

[46] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm

[47] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm

[48] https://archive.globalpolicy.org/security/issues/congo/2008/0701coppercolony.htm

[49] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf pag. 42

[50] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 44

[51] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf

[52] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf

[53] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 43

[54] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 42

[55] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 42

[56] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 42

[57] https://congomasquerade.blogspot.com/2012/02/augustin-katumba-mwanke-profile.html

[58] https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/

[59] https://wikileaks.org/plusd/cables/09KINSHASA1080_a.html

[60] https://wikileaks.org/plusd/cables/09KINSHASA1080_a.html

[61] https://wikileaks.org/plusd/cables/09KINSHASA1080_a.html

[62] https://congomasquerade.blogspot.com/2012/02/augustin-katumba-mwanke-profile.html

[63] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf

[64] https://congomasquerade.blogspot.com/2012/02/augustin-katumba-mwanke-profile.html

[65] https://congomasquerade.blogspot.com/2012/02/augustin-katumba-mwanke-profile.html

[66] https://sacrebopol.blogspot.com/2012/02/le-corps-de-katumba-mwanke-est-arrive.html?m=0

[67] https://eprints.lse.ac.uk/74488/1/Africa%20at%20LSE%20%E2%80%93%20DR%20Congo%20President%E2%80%99s%20%E2%80%9CRevolution%20of%20Modernity%E2%80%9D%20is%20starting%20to%20look%20like%20%E2%80%9Cbusiness%20as%20usual%E2%80%9D.pdf

[68] [68] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p 42

[69] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf

[70] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf

[71] https://www.raid-uk.org/sites/default/files/timeline-kilwa.pdf

[72] https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1

[73] https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1 p7

[74] https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1

[75] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf

[76] https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/5170/2477.pdf?sequence=1

[77] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf

[78] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[79] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[80] https://www.baaa-acro.com/crash/crash-gulfstream-giv-bukavu-6-killed

[81] https://cdn.globalwitness.org/archive/files/library/friends_in_need_en_lr.pdf

[82] https://cdn.globalwitness.org/archive/files/library/friends_in_need_en_lr.pdf

[83] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf

[84] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf

[85] https://cdn2.globalwitness.org/archive/files/import/kat-doc-engl-lowres.pdf p44

[86] https://www.aljazeera.com/news/2012/2/12/dr-congo-presidents-aide-killed-in-crash

[87] https://www.ft.com/content/7dc13ec9-721c-41a7-8423-daeb9a743e9a

[88] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/guy-kimenyembo-directeur-general-de-trade-service-sarl/

[89] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[90] https://www.jeuneafrique.com/141246/economie/katanga-initiative-ric-monga-du-conseil-fiscal-au-labo-d-analyses/

[91] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/eric-monga-mumba/

[92] https://org.salsalabs.com/o/1552/images/The%20Nyandu%20Mission%20on%20Corruption%20in%20DRC.pdf

[93] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/eric-monga-mumba/

[94] 2018.10.22 Trade Service, Etudes, Fiscalite & Facilitations, Lubumbashi

[95] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/guy-kimenyembo-directeur-general-de-trade-service-sarl/

[96] https://miningnewsmagazine.org/enquete-fec-eric-monga-et-patrick-muland-vs-douaniers-declarants-et-reseau-denrichissement-a-la-dgdakatanga-les-en-dessous-dun-bras-de-fer-et-dune-guerre-dinterets/

[97] https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/

[98] https://lepantheon.org/nous-accompagnons-nos-clients-miniers-a-bien-faire-leur-travail/ ; https://lepantheon.org/nous-accompagnons-nos-clients-miniers-a-bien-faire-leur-travail/eric-kabila-kisimba/

[99] https://lepantheon.org/nous-accompagnons-nos-clients-miniers-a-bien-faire-leur-travail/eric-kabila-kisimba/

[100] https://www.transmedship.co.za/contact_us.php

[101] https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/

[102] https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/

[103] https://www.monde-diplomatique.fr/publications/manuel_d_economie_critique/

[104] https://www.jeuneafrique.com/141246/economie/katanga-initiative-ric-monga-du-conseil-fiscal-au-labo-d-analyses/

[105] https://opengovny.com/corporation/4335706

[106] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[107] https://miningandbusiness.com/2019/09/11/eric-monga-mumba/

[108] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[109] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[110] https://miningnewsmagazine.org/eric-monga-nouveau-president-du-patronat-katangais/

[111] https://forrestgroup.com/realisations/gecamines/

[112] https://www.herald.co.zw/foreign-miners-fleece-drc/

[113] https://www.herald.co.zw/foreign-miners-fleece-drc/

[114] https://afjn.org/the-u-s-must-stop-subsidizing-corruption-and-impunity-in-drc-congo-the-case-of-3-7-billion-in-fraud/

[115] https://org.salsalabs.com/o/1552/images/The%20Nyandu%20Mission%20on%20Corruption%20in%20DRC.pdf p8

[116] https://www.herald.co.zw/foreign-miners-fleece-drc/

[117] https://afjn.org/the-u-s-must-stop-subsidizing-corruption-and-impunity-in-drc-congo-the-case-of-3-7-billion-in-fraud/

[118] https://www.herald.co.zw/foreign-miners-fleece-drc/

[119] https://www.herald.co.zw/foreign-miners-fleece-drc/

[120] https://www.herald.co.zw/foreign-miners-fleece-drc/

[121] https://afjn.org/the-u-s-must-stop-subsidizing-corruption-and-impunity-in-drc-congo-the-case-of-3-7-billion-in-fraud/

[122] https://www.herald.co.zw/foreign-miners-fleece-drc/

[123] https://org.salsalabs.com/o/1552/images/The%20Nyandu%20Mission%20on%20Corruption%20in%20DRC.pdf

[124] https://org.salsalabs.com/o/1552/images/The%20Nyandu%20Mission%20on%20Corruption%20in%20DRC.pdf

[125] https://org.salsalabs.com/o/1552/images/The%20Nyandu%20Mission%20on%20Corruption%20in%20DRC.pdf

[126] https://org.salsalabs.com/o/1552/images/The%20Nyandu%20Mission%20on%20Corruption%20in%20DRC.pdf

[127] https://www.bloomberg.com/profile/person/16215237

[128] https://allafrica.com/stories/202103220876.html

[129] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[130] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[131] https://afrique.latribune.fr/think-tank/entretiens/2018-11-20/albert-yuma-mulimbi-mes-fonctions-me-rendent-credible-aux-yeux-du-chef-de-l-etat-797944.html

[132] https://www.theafricareport.com/13674/drcs-moise-katumbi-i-will-be-an-constructive-but-extremely-vigilant-opponent/

[133] https://www.bloomberg.com/profile/person/16215237

[134] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[135] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[136] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[137] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[138] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[139] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[140] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[141] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[142] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[143] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[144] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[145] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[146] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[147] https://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/paradise-papers/glencore-compagnie-miniere-paradis-fiscaux-afrique-canada-dan-gertler/index.html

[148] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[149] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[150] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[151] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[152] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[153] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[154] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[155] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[156] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243

[157] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243

[158] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[159] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243

[160] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[161] https://www.theafricareport.com/21839/drc-albert-yuma-and-dan-gertler-in-complex-gecamines-loan-dispute/

[162] https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0243

[163] https://www.nytimes3xbfgragh.onion/2021/01/24/us/politics/dan-gertler-sanctions.html

[164] https://www.ft.com/content/7fe9e2c3-197b-48d6-b8df-276832fc56cd

[165] https://projekte.sueddeutsche.de/paradisepapers/wirtschaft/mining-for-control-in-glencore-s-congo-e774511/

[166] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[167] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[168] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[169] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[170] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[171] https://www.raid-uk.org/sites/default/files/pr-implement-lutundula.pdf

[172] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[173] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[174] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[175] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[176] https://www.globalwitness.org/en/archive/more-transparency-resource-sector-vital-congo-benefit-debt-relief/

[177] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/3626/Contract_clashes

[178] https://www.mining.com/meet-the-israeli-middleman-said-to-have-stripped-and-flipped-first-quantums-drc-mine-76979/

[179] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[180] https://www.radiookapi.net/economie/2014/12/16/katanga-plus-de-100-vehicules-bloques-au-poste-douanier-de-kasumbalesa

[181] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[182] https://panamapapers.investigativecenters.org/drc-copper-mining/

[183] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/3626/Contract_clashes

[184] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/3626/Contract_clashes

[185] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/3626/Contract_clashes

[186] https://www.africa-confidential.com/article-preview/id/3626/Contract_clashes

[187] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[188] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[189] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[190] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[191] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[192] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[193] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[194] https://www.theafricareport.com/54978/drc-embattled-dan-gertler-tries-communication-blitz/

[195] https://afrique.lalibre.be/26057/jean-jacques-lumumba-le-palu-insulte-le-nom-de-mon-aieul/

[196] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[197] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[198] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[199] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[200] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[201] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[202] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[203] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[204] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[205] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[206] https://www.occrp.org/documents/drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money/DRC-9-EGAL-annuel-report.pdf

[207] https://www.occrp.org/documents/drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money/DRC-9-EGAL-annuel-report.pdf p6

[208] http://www.lumumbapapers.info/

[209] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[210] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[211] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[212] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[213] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[214] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[215] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[216] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[217] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[218] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[219] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[220] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[221] https://www.theglobeandmail.com/news/world/the-child-miners-of-congo/article4486038/

[222] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[223] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[224] https://www.pplaaf.org/cases/the-banana-port-papers.html

[225] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[226] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[227] https://www.occrp.org/en/daily/9236-whistleblowers-sue-gabon-bank-after-unveiling-corruption

[228] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[229] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[230] https://www.pplaaf.org/cases/the-lumumba-papers.html

[231] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[232] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[233] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[234] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[235] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[236] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[237] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[238] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[239] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[240] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[241] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[242] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[243] https://www.occrp.org/documents/drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money/DRC-18-Noahs-Ark-Firme-Espoire.pdf

[244] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[245] https://www.occrp.org/en/investigations/7234-drc-company-promised-cheap-food-delivers-stolen-money

[246] https://www.pplaaf.org/cases/the-banana-port-papers.html

[247] https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/07/13/girafes-buffles-et-zebres-en-cargo-ou-les-lubies-animalieres-de-joseph-kabila_5160098_3212.html

[248] https://www.politico.cd/encontinu/2021/01/01/egal-poursuit-jean-jacques-lumumba-pour-imputations-dommageables.html/74477/

[249] https://www.politico.cd/encontinu/2021/01/01/egal-poursuit-jean-jacques-lumumba-pour-imputations-dommageables.html/74477/

[250] https://www.virungaparkcongo.com/congo-tour-destinations/upemba-national-park/

[251] https://savevirunga.com/2020/09/14/9430/

[252] https://savevirunga.com/2020/09/14/9430/

[253] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf

[254] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf

[255] https://www.researchgate.net/profile/Eduardo_Salcedo-Albaran/publication/322339311_Coltan_Trafficking_Network_in_the_Democratic_Republic_of_the_Congo/links/5a54e6764585152af77fd73d/Coltan-Trafficking-Network-in-the-Democratic-Republic-of-the-Congo.pdf