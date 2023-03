Agrigento Capitale italiana della cultura 2025

31 Marzo 2023

«Agrigento assume come centro del proprio dossier di candidatura la relazione fra l’individuo, il prossimo e la natura, coinvolgendo l’isola di Lampedusa e i comuni della provincia e ponendo come fulcro il tema dell’accoglienza e della mobilità. Il progetto risponde in modo organico all’obiettivo di presentare a un pubblico vasto un programma di grande interesse a livello territoriale, ma anche nazionale e internazionale». Questa la motivazione con cui è stata proclamata Agrigento Capitale della cultura 2025

Il dossier proposto della città siciliana include nel suo progetto anche l’isola di Lampedusa. la “città dei Templi” ha conquistato l’ambito titolo dopo averlo sfiorato nel 2020. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che prevede un “premio” in denaro di un milione di euro e che accenderà i riflettori sull’intero territorio.

Erano 10, le finaliste al titolo. Le altre 9 erano Aosta, Assisi (Perugia), Asti, Bagnoregio (Viterbo), Monte Sant’Angelo (Foggia), Orvieto (Terni), Pescina (L’Aquila), Roccasecca (Frosinone) e Spoleto (Perugia). La proclamazione è stata fatta dal ministro Gennaro Sangiuliano e da tutti i sindaci delle città coinvolte.