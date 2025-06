MM Spa chiude il 2024 con bilancio in crescita e nuovi investimenti

MM Spa ha chiuso il 2024 con risultati economici solidi e un’espansione del proprio perimetro operativo. Il bilancio approvato dall’assemblea degli azionisti segna ricavi a 320 milioni di euro (+4% sul 2023) e un utile netto di 38,7 milioni. Un dato reso possibile da un’efficiente gestione dei costi, dal miglioramento del mercato energetico e dal calo dei tassi d’interesse.

L’EBITDA registra un balzo del 33%, raggiungendo quota 98,5 milioni, mentre gli investimenti ammontano a 64,5 milioni. Si riduce anche la posizione finanziaria netta, scesa da 209,5 a 181,4 milioni. Il patrimonio netto arriva a 305,4 milioni.

MM Spa, che nel 2024 celebra 70 anni di attività, mantiene il rating Baa3 da Moody’s, con outlook migliorato a “positivo” nel 2025. “Questo bilancio è un passo ulteriore nella crescita della società – ha dichiarato il presidente Simone Dragone – e conferma il percorso condiviso con il Comune per rafforzare i servizi pubblici”. L’ad Francesco Mascolo commenta così i risultati: “Abbiamo ampliato le attività puntando su sostenibilità e innovazione. I risultati lo confermano”.

Oggi MM conta 1.483 dipendenti, in crescita, e gestisce infrastrutture strategiche per la mobilità sostenibile, l’edilizia residenziale pubblica e il patrimonio comunale. Centrale il ruolo nel Servizio Idrico Integrato, con un EBITDA di 85,8 milioni e investimenti per 54,6 milioni. Le perdite di rete sono state abbattute all’11,4% (contro una media nazionale del 42%) grazie a tecnologie avanzate, tra cui AI e immagini satellitari.

Nel 2024 MM ha contribuito anche alla lotta al cambiamento climatico con progetti come i SUDS, le vasche di laminazione – come quella del Seveso – e interventi previsti dalla Water Resilience Strategy UE.

La Divisione Ingegneria ha completato l’intera linea M4 e ha avviato il progetto per il prolungamento della M1 verso Baggio. MM è inoltre attiva su nuove linee metro in città italiane ed estere e su opere PNRR, come i 175 alloggi Erp di via dei Giaggioli.

Infine, la Divisione Casa ha proseguito la riqualificazione del patrimonio edilizio comunale con interventi su via Rizzoli, dopo quelli già conclusi in via Coppin e via Bagarotti. Nel 2024 MM ha anche assunto la gestione del verde nei complessi Erp, ponendo le basi per la futura cura dell’intero patrimonio cittadino.