Tradizionale ma versatile: la carne di manzo è la regina della tavola

22 Ottobre 2024

La carne di manzo è uno dei prodotti più utilizzati nelle tradizioni culinarie di tutto il mondo. Ricca di sapore ed estremamente versatile, proviene come ben si sa da diverse razze di bovino e in commercio si trova in diversi tagli: da quelli più pregiati, come il filetto e il controfiletto, a quelli più economici come il muscolo o la spalla. Può essere grigliata, arrostita, brasata, stufata, utilizzata in zuppe, street food o come involtino. Quel che è fondamentale, è scegliere sempre una carne proveniente da allevamenti che seguono pratiche sostenibili e rispettose del benessere animale al fine di ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, un consumo consapevole e moderato, insieme ad un buon uso di proteine vegetali, contribuisce ad una salute individuale assicurata.

Protagonista in tutte le cucine

Che sia nei supermercati, dal macellaio o negli store online, è possibile trovare una vasta scelta di carne di manzo. Come già accennato, sono tanti i tagli tra cui scegliere, a seconda della ricetta che si intende preparare o dell’uso che si vuole fare dell’alimento. L’uso di marinature e spezie può inoltre trasformare il gusto della carne, permettendo di adattarla a diverse ricette. Esistono mille modi per cucinarla e mille modi per esaltarla e il suo utilizzo è diffuso davvero in tutto il mondo: dalle empanadas argentine ai curry indiani, ai piatti italiani come il risotto al barolo o il brasato, dai saltimbocca alla romana fino alle bombette e braciole pugliesi.



In India è addirittura sacra

Nel mondo esistono oltre 900 razze di bovini, ma solo alcune di esse sono comunemente allevate per la produzione di carne. Famosissime sono l’Angus, il Hereford e il Wagyum, conosciute per essere tipi di estrema qualità: quest’ultima, tipica giapponese, ad esempio, è famosa per la sua marezzatura eccezionale e il suo sapore ricco, rendendola uno dei tipi di carne più costosi al mondo, a circa 28 euro all’etto. Nonostante sia molto diffusa, la carne di manzo non viene consumata per tutto l’anno nelle varie culture: in alcune si consuma solo nelle occasioni di festa, in altre come quella indiana, per esempio, viene totalmente evitata poiché le mucche sono considerate sacre.

Tutti parlano dell’Angus: ma che cos’è?

La carne di manzo Angus si distingue per il suo sapore ricco e la consistenza succulenta, merito della marezzatura che nasce dal movimento costante degli animali, favorendo un perfetto bilanciamento tra carne magra e grasso. Questa razza bovina, nota per la facilità di allevamento, sta diventando sempre più popolare anche in Italia, con un numero crescente di allevamenti e ristoranti che la propongono ai propri clienti. L’Angus valorizza i tagli della tradizione, come la celebre bistecca Fiorentina toscana, eccellenza della tradizione culinaria locale. Oltre alla carne fresca, offre prodotti pregiati come la bresaola, che mantengono il sapore autentico e intenso tipico di questa razza.

Col vino rosso il matrimonio perfetto

L’abitudine di abbinare la carne al vino rosso ha radici molto antiche e che si basano sulla chimica del gusto. La presenza dei tannini nel vino rosso, derivanti dalla buccia dell’uva e dall’invecchiamento in botti di legno, infatti, hanno la capacità di “pulire” il palato dai grassi della carne, soprattutto di quella rossa. Inoltre, il vino rosso ha un’intensità e una struttura che lo rendono adatto a sostenere il sapore deciso della carne, senza venire sovrastato. La sua acidità, presente soprattutto nei vini più giovani, contribuisce a rinfrescare il palato, bilanciando la componente grassa dei piatti e mantenendo i sapori separati.

