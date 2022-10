Gli alimenti biologici

25 Ottobre 2022

L’agricoltura biologica si basa su quattro principi:

Il principio della salute sottolinea che la salute degli individui non può essere separata dalla salute degli ecosistemi: un suolo sano produce delle culture sane favorendo la salute degli animali e delle persone. In quest’ottica, bisogna evitare l’utilizzo di fertilizzanti, di pesticidi e additivi alimentari che possono avere effetti nefasti sulla salute.

Il principio dell’ecologia indica che la produzione se deve basare sui processi ecologici e di riciclaggio; la produzione deve adattarsi ai cicli e agli equilibri ecologici della natura.

Il principio d’equità sottolinea che coloro che sono implicati nell’agricoltura biologica dovrebbero intrattenere delle relazioni umane assicurando l’equità a tutti i livelli e a tutte le parti.

Gli animali dovrebbero essere allevati in condizioni ottimali: gli animali d’allevamento bio sono nutriti per diventare del cibo bio e devono avere accesso a spazi aperti e i ruminanti accesso al pascolo.

Il principio di precauzione precisa che la precauzione e la responsabilità sono la preoccupazione principale nella scelta di gestione, di sviluppo, e delle tecnologie. Tuttavia la conoscenza scientifica da solo non è sufficiente.

L’esperienza pratica, la saggezza e la conoscenza tradizionale e autoctona offrono delle soluzioni valide e sperimentate nel tempo.

Numerose analisi effettuate su dei prodotti derivati dall’agricoltura biologica hanno dimostrato che contengono una quantità minima, quasi nulla, di tossine derivanti da pesticidi o insetticidi. Sarebbero più ricchi di nutrienti.

I prodotti biologici si consumano quasi immediatamente, quando sono più freschi possibili, allo scopo che possano conservare tutte le loro qualità nutritive. La frutta e i legumi bio hanno a volte un aspetto irregolare e ciò dimostra che sono coltivati senza prodotti chimici di sintesi. Questi difetti non deteriorano la loro qualità gustativa o nutritiva.

I prodotti bio sono venduti in imballaggi fatti con materiali naturali e riciclabili come la carta Kraft – cartone prodotto dalla pasta chimica. La carta kraft per sacchi è una carta kraft porosa con elevata elasticità ed elevata resistenza allo strappo, progettata per il confezionamento di prodotti con elevate esigenze di resistenza e durata – o in bottiglie in vetro che dimostrano la sensibilità degli attori di questo mercato verso la protezione dell’ambente. L’agricoltura biologica si basa sulla rotazione delle culture e sulla riutilizzazione delle materie organiche.

Il bio non è soltanto un sistema di produzione che rispetta l’ambiente, ma anche un modello d’agricoltura molto importante economicamente e socialmente.