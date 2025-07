BPER Bene Comune: al via la call for project 2025 “Il futuro a portata di mano”

Prosegue l’impegno di BPER Banca a favore dell’innovazione sociale con l’ottava edizione del bando BPER Bene Comune – Il futuro a portata di mano. Attraverso questa nuova call for project, la Banca selezionerà fino a 5 progetti promossi da Enti del Terzo Settore (ETS) impegnati nel supporto a bambini e giovani in condizioni di marginalità economica, con l’obiettivo di accrescere le loro competenze o favorire il futuro inserimento lavorativo.

Il bando si rivolge a quegli ETS che desiderano realizzare iniziative capaci di promuovere inclusione, autonomia e benessere per bambini e ragazzi con situazioni di fragilità. I progetti dovranno avere un carattere continuativo e svilupparsi in ambiti educativi, culturali, artistici, sportivi o laboratoriali, prevedendo il coinvolgimento attivo dei beneficiari e il rafforzamento delle comunità locali. Le proposte dovranno essere inedite e originali, ad alto impatto sociale e con risultati misurabili, orientate al miglioramento della qualità della vita dei destinatari, sostenibili dal punto di vista economico e in grado di attivare reti territoriali e collaborazioni. Il target comprende bambini a partire dai 3 anni, adolescenti e giovani fino ai 25 anni.

Gli ETS interessati potranno candidare i propri progetti su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, entro le ore 12 del prossimo 26 agosto. Se l’organizzazione selezionata riuscirà a raccogliere il 40% del budget attraverso la campagna di crowdfunding, BPER Banca contribuirà con il restante 60%, fino al raggiungimento dell’obiettivo finanziario complessivo. Le proposte pervenute saranno esaminate da una commissione di esperti che le valuterà secondo criteri quali naturalmente la coerenza con i temi del bando, ma anche la capacità di fare rete sul territorio e di realizzare un impatto sociale concreto.

Con la call for project, BPER Bene Comune offre agli Enti del Terzo Settore non solo un’opportunità di co-finanziamento ma anche la possibilità di accrescere le proprie competenze nel campo del fundraising e della comunicazione.