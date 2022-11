Campioni d’Europa

8 Novembre 2022

Abbiamo dovuto attendere il sesto e conclusivo appuntamento per potere proclamare tutti i campioni del Super Trofeo Europa Lamborghini.

Sul circuito portoghese di Portimão sono stati assegnati i titoli europei del più importante e veloce campionato monomarca, un trofeo che vede schierate in pista le Huracán Super Trofeo EVO2, bolidi da 5204 cm cubici, 620 CV @ 8250 rpm con una coppia di 570 Nm @ 6500 rpm. Veri mostri da pista.

Il più longevo dei campionati Lamborghini si corre sui circuiti famosi d’Europa, in concomitanza con cinque delle gare del GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Con il titolo della Pro già assegnato con un round d’anticipo (sia nella serie europea che in quella nordamericana) in cui si sono imposti rispettivamente Loris Spinelli-Max Weering (Bonaldi Motorsport) e Danny Formal-Kyle Marcelli (Wayne Taylor Racing), rimaneva da assegnare il titolo PRO/AM, il campionato che quest’anno abbiamo deciso di seguire scegliendo come nostro anfitrione la scuderia italiana Oregon Team.

Grandi favoriti alla vigilia delle gare portoghesi erano proprio i piloti del Team Oregon (Massimo Ciglia e Lewis Williamson) che non erano riusciti a portare a casa il titolo nella precedente tappa di Barcellona, un week end che si era rivelato particolarmente difficile a causa di inaspettati problemi tecnici.

Concentrati e con le vetture a punto i due piloti della “squadra maggiolino” (la livrea della Lamborghini Oregon Team è davvero particolarissima) hanno definitivamente chiuso i giochi dopo la prima gara, centrando inoltre la loro quinta affermazione di classe ed un terzo posto assoluto.

Grande euforia per un titolo europeo che ha visto il binomio Oregon protagonista, nel bene e nel male, in ogni tappa del campionato.

Ecco le loro prime dichiarazioni raccolte a caldo dall’organizzatore del monomarca.

Massimo Ciglia (campione Pro-Am Europa, Oregon Team): “Sono davvero felice di avere conquistato assieme a Lewis il titolo Pro-Am, chiudendo la stagione qui a Portimão con la vittoria ottenuta in Gara 1. Una vittoria molto difficile, in quella che è stata una delle gare più complicate di quest’anno, con la pista bagnata che tendeva ad asciugarsi. Assieme al team abbiamo fatto un ottimo lavoro e tutto è andato come doveva andare”.

Lewis Williamson (campione Pro-Am Europa, Oregon Team):“Speravamo di chiudere il discorso titolo a Barcellona, dove invece abbiamo avuto il weekend peggiore di questa stagione. Sono pertanto molto felice di avere potuto festeggiare il successo in campionato dopo la prima delle due gare di Portimão. Massimo, che era alla sua prima stagione assieme ad un pilota Pro, ha fatto davvero un gran lavoro”.

Nella sfida finale che chiude la stagione e che vede sfidarsi gli equipaggi del Trofeo Europa e del Trofeo Nord America i due piloti Oregon si sono battuti come leoni rendendosi protagonisti della bagarre.

Ecco un breve resoconto delle gare (fonte lamborghini.com)

PRO/PRO-AM

In Gara 1 Nelson Piquet Jr parte bene e va in testa dalla pole. Ottimo anche lo sprint iniziale di Karol Basz, che supera Loris Spinelli e si porta in seconda posizione, prima di ritornare dietro alla vettura dell’italiano, mantenendo comunque la leadership della Pro-Am. In quarta e quinta posizione seguono Marzio Moretti e Edoardo Liberati, con Lewis Williamson poco più indietro. Spinelli fa segnare il giro più veloce e dopo sei minuti prova un primo attacco a Piquet Jr. I due danno vita ad un duello epico, che si risolve al settimo giro con il sorpasso del pilota del team Bonaldi Motorsport. Subito dopo la vettura di Jean-Francois Brunot ferma lungo il tracciato fa intervenire la safety car. Alla ripartenza si apre contemporaneamente la finestra dei pit-stop.

Intanto vengono dati cinque secondi di penalità sia a Basz che a Williamson per track limits. Dopo le soste Max Weering, salito sulla macchina di Spinelli, è ancora primo. Milan Teekens, che ha preso il posto di Moretti, risale in seconda posizione; alle sue spalle c’è attaccato Piquet Jr e poco più indietro Dario Capitanio. Bronislav Formanek invece è in testa alla Pro-Am, prima di rimanere coinvolto in un contatto con Luke Berkeley. Massimo Ciglia, che è subentrato a Williamson, viene penalizzato di ulteriori cinque secondi per un altro track limits e deve cedere la posizione a Ortiz. Al traguardo Weering è sempre primo. Una penalità anche per Teekens, che in extremis perde così il secondo posto a favore di Piquet. Ortiz conquista il successo nella Pro-Am assieme a Carazo. Ancora una penalità di cinque secondi fa scivolare terzi Brendon Leitch e Gerhard Watzinger, consegnando la seconda posizione a Dani Pedrosa e Antonin Borga.

Nella seconda gara di domenica, Piquet Jr si invola ancora al comando dalla pole. Patrick Kujala viene passato da Kyle Marcelli, prima di riappropriarsi del secondo posto. Quarto transita Leitch, primo della Pro-Am davanti a Borga e Patrick Liddy, che poco dopo si invertono le posizioni. Al secondo giro Oscar Lee finisce in testacoda in seguito a un precedente contatto con Ashton Harrison e viene centrato da Pietro Perolini. Da quel momento la situazione rimane pressoché invariata fino al momento delle soste. Dopo i pit-stop Piquet Jr rientra ancora primo davanti a Danny Formal e Moretti. Watzinger, che ha rilevato Leitch, viene passato da Dubets e Emanuele Zonzini e in più deve pagare cinque secondi di penalità per un track limits. Piquet Jr intanto resiste agli attacchi di Formal. A 2’15” dallo scadere del tempo si insabbia Damon Ockey. Vengono invece dati cinque secondi a Doriane Pin (che perde ilsesto posto) peril contatto avuto con Giano Taurino. Alla bandiera a scacchi Piquet è sempre primo, seguito nell’ordine da Formal e Moretti. Nella Pro-Am si impongono Lew e Dubets, davanti alla vettura di Emanuel Colombini e Zonzini. Massimo Ciglia e Williamson chiudono terzi.

Lamborghini Super Trofeo Europa – Calendario 2022

Round 1: Imola (Italia), 1-3 aprile

Round 2: Le Castellet (Francia), 3-5 giugno

Round 3: Misano (Italia), 1-3 luglio

Round 4: Spa-Francorchamps (Belgio) 29-30 luglio

Round 5: Barcellona (Spagna) 30 settembre-2 ottobre

Round 6: Portimão (Portogallo), 3-4 novembre

Grand Finals 2022: Portimão (Portogallo), 5-6 novembre

Il titolo Europeo entra quindi nella bacheca della scuderia Oregon Team che lo rimetterà in palio nella prossima stagione, una stagione che seguiremo ancora dalle nostre pagine.