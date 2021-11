Joe Frazier, una vita all’ombra di Muhammad Ali

7 Novembre 2021

A dieci anni dalla morte, causata da un fulmineo tumore al fegato, qualsiasi ricordo di Joe Frazier non può che passare per la strettoia che conduce a Muhammad Ali. Saputo del decesso, e lui stesso quasi paralizzato dal morbo di Parkinson che l’avrebbe ucciso meno di cinque anni dopo, Ali si spese in un sincero elogio dell’antico rivale, tributandogli rispetto e ammirazione, due sentimenti che in vita Smokin’ Joe non percepì mai dal più acclamato avversario.

Per quanto il tempo avesse smussato gli spigoli più acuti, la relazione fra i due era rimasta problematica, controversa e segnata da un’incomprensione destinata a non riconciliarsi. La ruggine risaliva agli stupefacenti anni ’70, all’epoca in cui la categoria dei pesi massimi era popolata da un ristretto manipolo di personaggi di ineguagliata levatura, che fecero della boxe uno degli sport più seguiti del pianeta. Nel 1967, quando Muhammad Ali fu squalificato e privato della corona per aver rifiutato di andare a combattere in Vietnam, Frazier era il primo della lista e l’anno seguente si laureò campione del mondo ai danni di Buster Mathis, l’unico da cui aveva perso da dilettante. Fu allora che cominciò il tormentato e turbolento rapporto con Ali. Quest’ultimo si definiva il “campione del popolo” e legioni di neri lo adoravano. Affermava, a ragione, che nessuno l’aveva mai battuto e poteva attribuire il suo bando alla vendetta dei bianchi, che l’avevano punito per la sua adesione alla Nation of Islam, per la sua conversione religiosa, per aver rigettato il nome Cassius Clay, per il suo appoggio al movimento per l’emancipazione degli afro-americani. Dal punto di vista caratteriale, tecnico, politico e sociale, il contrasto non poteva essere più stridente: Ali aveva la parlantina sciolta e una personalità istrionica, Frazier rispondeva a monosillabi e non accendeva la fantasia degli appassionati; The Greatest volteggiava come una farfalla e pungeva come un’ape, Smokin’ Joe incedeva a capo chino e sbuffava come un bisonte sino a che i guantoni non fumavano nel vortice del combattimento; il primo era una spina nel fianco dell’establishment bianco, il secondo espresse il suo sostegno all’impegno militare nel Sud-est asiatico come un atto di patriottismo (Kaliss, 1005).

In principio, Frazier non esitò ad aiutare Ali, che non poteva combattere, che aveva perso tutti i contratti pubblicitari e che doveva accontentarsi di quello che guadagnava parlando nei college della sua obiezione di coscienza alla guerra, dei diritti civili e della sua fede religiosa. Frazier non lesinava il suo aiuto finanziario all’ex campione del mondo, memore di come l’ex campione Floyd Patterson era solito liquidarlo nei tempi duri quando pochi dollari avrebbero fatto la differenza fra mangiare e restare digiuno. Non di rado uscivano insieme in auto, sceglievano una vecchia carretta per non esser riconosciuti e giravano per la città facendo lunghe conversazioni. Ali gli parlava del suo impegno per il popolo di colore e della Nation of Islam, senza peraltro destare grande interesse. Frazier era un devoto battista, non credeva nel separatismo razziale propugnato dai musulmani neri e non poteva accettare che la Nation of Islam gestisse le borse di Ali (Kram). Soprattutto, non ne sapeva leggere il multiforme e vulcanico carattere. Nel 1970, durante un lungo viaggio verso New York e mentre i rapporti erano più distesi del solito, Ali propose a Frazier di fargli da sparring partner per un paio di centinaia di dollari a settimana, nel caso non gli fosse stata restituita la licenza per boxare. Frazier restò scettico e lasciò cadere la proposta: chi sarebbe stato lo sparring partner di chi? (Kram).

Le polveri si accesero quando Ali ottenne il permesso di tornare sul ring e fu organizzato il “match del secolo”: per la prima volta nella storia il titolo mondiale sarebbe stato messo in palio fra due pugili invitti. Come pronosticato da Ali, che argutamente aveva dichiarato di vedere una montagna di soldi tutte le volte che guardava Frazier, la borsa raggiunse livelli mai toccati e i due pugili si spartirono la bellezza di cinque milioni di dollari. Se lo strabiliante giro d’affari si aggirò intorno all’esorbitante cifra di 30 milioni di dollari, molto fu dovuto alla solita campagna propagandistica orchestrata da Ali, che si eresse a paladino degli afro-americani, esacerbò le differenze con Frazier e lo perseguitò col nomignolo di “zio Tom”. Per quanto nel libro “La capanna dello zio Tom”, la scrittrice Harriet Beecher Stowe avesse infuso nel personaggio principale i tratti di un autentico eroismo cristiano, negli anni l’espressione si era mutata in un terribile epiteto che rimanda a “un negro servile, sottomesso e ipocrita, che è disposto ad accogliere la struttura del potere bianco in un posto meno che uguale nella società americana