Il caso di Leonard Peltier all’ONU: un vicolo cieco?

6 Ottobre 2022

La detenzione arbitraria di Leonard Peltier, durata 46 anni, è stata riconosciuta come tale da organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti umani. Il suo caso è stato portato davanti al Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria che ha sollecitato il suo rilascio negli Stati Uniti durante il 50° Consiglio per i diritti umani.Tuttavia, fino ad oggi, nulla è cambiato nella situazione di Leonard Peltier.

El Clarín de Chile ha potuto incontrare Jean Roach, Lona Knight e Carol Gokee, tre delegati del movimento per la liberazione di Leonard Peltier, durante la 51a sessione del Consiglio per i diritti umani, attualmente in sessione presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra, Svizzera. In questo consiglio hanno ribadito la necessità di agire per porre fine all’ingiusta detenzione di Leonard Peltier.

Leonard Peltier, un attivista indiano d’America, è stato condannato a due ergastoli in una prigione federale per il presunto omicidio di due agenti dell’FBI durante una sparatoria del 1975 nella riserva indiana di Pine Ridge nel South Dakota.

Imprigionato all’età di 32 anni, Leonard Peltier è ora un vecchio molto fragile. La sua sentenza incostituzionale, riconosciuta in tutto il mondo come detenzione arbitraria, sta ora diventando una condanna a morte de facto.

Negli ultimi anni è stato riconosciuto l’ambiente violento creato dall’FBI nella riserva di Pine Ridge all’epoca dell’arresto di Peltier: l’FBI ha partecipato attivamente e finanziato una campagna segreta per reprimere le attività dell’American Indian Movement (AIM), un gruppo di attivisti che richiama l’attenzione sulle violazioni dei diritti dei trattati federali, sulla discriminazione e sulla brutalità della polizia contro i nativi americani.

Gli sforzi per garantire il rilascio di Leonard Peltier sono stati ripetutamente ostacolati dall’opposizione dell’FBI, insieme al mancato riconoscimento del suo ruolo a Pine Ridge da parte dell’FBI. Sfortunatamente, per il governo degli Stati Uniti, queste azioni dell’FBI a metà degli anni ’70 nel territorio indigeno sembrano poco credibili e ciò non aiuta a mettere in discussione la situazione di Leonard Peltier.

Vorremmo chiedervi dell’atmosfera creata dall’FBI negli anni ’70 nella riserva indiana di Pine Ridge. Ci interessava anche sapere se il leader della tribu dell’epoca, Dick Wilson, fosse in qualche modo coinvolto con le agenzie governative o come avesse contribuito a creare questa atmosfera violenta.

Dick Wilson è stato il creatore della squadra di teppisti a cui sono state fornite armi automatiche e assistenza militare dal governo degli Stati Uniti per andare a Wounded Knee. È lì che tutto è iniziato, nel 1973. Ma vale la pena considerare l’anno 1975, quando la sparatoria è avvenuta il 26 giugno, nel giro di un’ora la zona era già inondata di polizia, l’AI, che era la polizia tribale, che ora è cambiata. Chi era Dick Wilson? Il capo della tribù, che ha dichiarato che si sarebbe sbarazzato dei membri dell’AIM. Quindi qualsiasi uomo che avesse i capelli lunghi, o che credesse nella religione nativa, nella religione tradizionale, che andasse alla capanna del sudore o partecipasse a una cerimonia, divenne il bersaglio dei suoi scagnozzi. Anche quelli che erano considerati simpatizzanti dell’AIM. Molti lo erano, soprattutto le nonne.

Pensate che tutta questa atmosfera violenta creata dall’FBI e dalla polizia privata di Dick Wilson (i GOONS), fosse diretta principalmente a sopprimere in qualche modo qualsiasi tentativo di preservare e conservare le tradizioni indigene, un tentativo di standardizzare e occidentalizzare i popoli nativi americani?

Proprio come Wounded Knee 73 era un movimento spirituale che partiva dai collegi e faceva pressioni sulla Chiesa cattolica riguardo all’educazione forzata dei bambini indigeni. Poi l’American Indian Movement è tornato e ha contribuito a riportare indietro le credenze perché la religione nativa era ancora lì, ma era nascosta. Grazie a questo movimento sono tornate alla luce le nostre credenze tradizionali. E questa era una delle cose principali che il governo temeva: l’unificazione degli indigeni sotto la spiritualità.

Così il governo organizzò l’assalto militare a Wounded Knee nel 1973 e poi fornì a Wilson armi di livello militare. Quando si verificarono gli eventi del 26 giugno 1975, l’atmosfera quotidiana nella riserva era regolata dalla legge della pistola. Tutti dovevano avere una pistola per proteggersi e spesso qualcuno veniva colpito da colpi di arma da fuoco. Ma da Wounded Knee, avevamo armi a colpo singolo calibro 22, mentre loro (i GOONS) avevano armi automatiche. Ma noi avevamo solo quello per proteggerci, loro invece avevano pure veicoli corazzati, sai, carri armati. Sì, ci sono foto di quello. E così, quando è arrivato il 26 giugno, giorno della sparatoria in cui è stato incastrato Leonard, hanno inviato due agenti dell’FBI al ranch dei Jumping Bulls. Questi agenti erano in borghese, senza distintivi, senza uniformi. E sapevano che il clima dell’intera riserva era delicato perché vivevano secondo la legge della pistola. Quindi ci chiediamo, perché l’hanno fatto? Perché hanno inviato veicoli senza identificazione? E non indossavano uniformi della polizia, nemmeno abiti, sai, come di solito indossano gli agenti dell’FBI. Quindi questa è come una domanda a cui non possiamo rispondere. Perché l’hanno fatto e anche perché sono venuti a sparare?

-Jean aveva 14 anni ed era lì.-

-Sì, io e il mio fratellino eravamo lì, ma la maggior parte di noi aveva meno di 18 anni. Adolescenti e adulti sono quelli che hanno pagato per questo.-

Leonard è stato accusato di aver ucciso due agenti dell’FBI, uno dei quali ha sparato a distanza ravvicinata, ma gli studi balistici non hanno mai confermato questo fatto.

E presumibilmente gli agenti dell’FBI stavano inseguendo un giovane accusato di aver rubato un paio di stivali…

Sì. E questa è un’altra questione di giurisdizione perché prima di tutto all’FBI non è consentito l’accesso alla nostra terra sovrana, per detenere membri della tribù, a meno che non abbiano commesso uno dei primi dieci crimini, come il rapimento o l’omicidio. Il movente deve essere uno dei dieci crimini principali. Quindi il furto di un paio di stivali da cowboy non si qualifica come tale.

Inoltre, questo evento si è verificato in Nebraska, in uno stato a sud del South Dakota. L’incidente degli stivali è avvenuto in un altro stato. E vorrei aggiungere una cosa: Dick Wilson, il capo della tribù, è stato colui che ha deciso di far entrare i marescialli del governo degli Stati Uniti, l’FBI, perché stava cercando di accapparrarsi le risorse contenute nel sottosuolo della riserva. I Jumping Bulls erano autorità tradizionali e aveva bisogno della loro firma per trasferire la terra al governo degli Stati Uniti, interessato all’estrazione dell’uranio in quella regione. Infatti in quel momento volevano costruire un poligono di tiro, ma cercavano sempre quella terra e gli anziani si avvicinarono all’American Indian Movement dicendo: “Abbiamo bisogno del tuo aiuto, ci stanno uccidendo”.

Hanno ucciso più di sessantatré persone in quel momento. Li hanno aggrediti con la forza, li hanno maltrattati, li hanno cacciati fuori strada con le loro auto, hanno sparato alle case e hanno ucciso bambini. E poi l’American Indian Movement è venuto a proteggerli.

Lo stesso giorno in cui si è verificata la sparatoria, Dick Wilson era a Washington, DC, a trasferire un terzo dei quattro ottavi dalla riserva al governo con firme contraffatte. Così in fondo si trattava della terra, si trattava di avidità. L’American Indian Movement è stato classificato come un gruppo terroristico da Wilson. Quindi per questo motivo il governo degli Stati Uniti è andato con la grande milizia, perché presumibilmente si trattava di un gruppo terroristico, un gruppo di guerriglia. Ma in realtà non lo era. Non era.

All’FBI era il periodo dell’era di J. Edgar Hoover durante la quale fu implementato COINTELPRO, il programma di controspionaggio, in questo caso per organizzare una campagna diffamatoria contro l’American Indian Movement e per far credere che tutti a Pine Ridge Riserva erano militanti, anche se questo non era vero. Leonard Peltier stava insegnando alla gente di Pine Ridge sul giardinaggio e sulle cerimonie. Leonard non è affatto un uomo violento, ma ha protetto la sua gente. Darebbe la vita per il suo popolo. Ed è per questo che dobbiamo continuare a lottare per lui. È malato in questo momento. E quando l’ONU ha pubblicato il suo rapporto, siamo dovuti venire e abbiamo dovuto ampliare le informazioni. Abbiamo dovuto fare del nostro meglio per convincere tutti i leader mondiali a farsi avanti per chiedere la sua libertà.

Non dovremmo nemmeno chiedere pietà. Quest’uomo avrebbe dovuto essere esonerato anni fa quando è uscito il Freedom of Information Act e siamo riusciti a ottenere alcuni documenti. In quel momento abbiamo avuto la prova che hanno nascosto il rapporto balistico e falsificato i rapporti balistici per condannare Leonard. E vorrei aggiungere un’altra cosa che, nella sua recente dichiarazione al presidente Biden, James Reynolds, il procuratore degli Stati Uniti, procuratore distrettuale supervisore, Evan Hultman, che ha incarcerato Leonard, ha dichiarato: “Ho convissuto con questo per 45 anni. E devo dirti che abbiamo mentito, abbiamo usato una teoria dopo l’altra. Quando una teoria non funzionava, ne creavamo un’altra. Abbiamo fatto questo e abbiamo portato quest’uomo in prigione. E basta. Deve essere rilasciato”.

Non gli è mai stata data una data di uscita. Quindi in questo momento sta per morire in prigione quando ha già scontato la pena più di cinque anni fa. Se guardiamo al tempo in cui era in prigione, uno c l’ergastolo al momento della sua condanna era di 17 anni e mezzo e aveva due ergastoli. Ciò equivale a 35 anni. E poi è scappato in California, a Lompoc, perché il governo lo ha incaricato di attentare alla sua vita. Hanno chiesto a un altro detenuto di aiutarlo a scappare e gli avrebbero sparato alla schiena perché stava ricevendo molta attenzione da parte dei media fuori dalla prigione. Quello era l’unico modo per fermare Leonard. Tuttavia, il piano fallì perché non distinguevano un nativo dall’altro. Così ne hanno sparato a un altro e l’hanno ucciso pensando che fosse Leonard. Ma Leonard è scappato per cinque giorni. Alla fine è stato catturato e gli sono stati aggiunti 7 anni di prigione, quindi cinque anni fa avrebbe dovuto essere rilasciato. Leonard combatte per la sua vita da 47 anni. E ha delle persone importanti che lo supportano. Ora la nostra coalizione è riuscita a riunire politici, giornalisti, insegnanti, medici, avvocati, paralegali e anche molte organizzazioni stanno lavorando con noi.

Abbiamo anche letto delle condizioni di vita dei nativi americani negli Stati Uniti, in particolare nella riserva indiana di Pine Ridge, ancora oggi. Quindi ci siamo preoccupati di leggere che ci sono numeri molto alti di povertà, alcolismo e suicidio tra adolescenti. Ad oggi c’è discriminazione da parte del governo e non si fa abbastanza. Potreste dirci qualcosa in più su questo e sullo stato delle cose nella riserva?

Parliamo di genocidio, colonizzazione, fino ad oggi. Vivere nelle riserve è come essere in guerra, come in un campo di prigionia.

Le riserve non sono autonome e il governo non ci porta del buon cibo: nessuno qui in questo Paese mangerebbe mai il cibo che ci danno. E non solo quello, ma la droga che hanno portato, questo distrugge l’intera comunità.

La chiesa è altrettanto velenosa. Quindi hai tutti questi elementi con cui sono cresciute diverse generazioni. Ad esempio l’obbligo di mandare i bambini in collegio, d’altronde i nonni non possono parlare la lingua o praticare i loro costumi, questi sono abusi. Abbiamo sentito cosa è successo in Canada e abbiamo anche collegi negli Stati Uniti. Lona è una sopravvissuta al collegio. Hanno rotto la sua famiglia. Quindi, quando distruggi la famiglia nucleare, voglio dire, hai un’intera generazione che non si è mai presa cura dei propri figli perché erano in collegio. Quindi è un vero e proprio attacco volto al collasso del popolo, della famiglia, delle tribù. E il risultato si vede nelle condizioni attuali delle riserve indigene.

Così le famiglie sono state costrette a mandare i loro figli in questi collegi.

Esatto, sono stati prelevati con la forza a cinque anni e restituiti a 18 o 24.

I funzionari statali sarebbero venuti e avrebbero portato via i bambini. Lo stesso Leonard fu portato in una di queste istituzioni. È stato cresciuto da suo nonno e sua nonna e, quando suo nonno è morto, sua nonna stava lottando per nutrire lui e i suoi fratelli. Quindi ha chiesto aiuto e i funzionari hanno iniziato ad arrivare con le auto del governo. A nove anni, Leonard sapeva cos’era un’auto del governo e quando quelle auto arrivavano nella proprietà, i bambini correvano perché sapevano che sarebbero stati presi. E un giorno non hanno sentito arrivare la macchina e li hanno portati via.

Dagli Stati Uniti all’Onu, chiedendo giustizia per Leonard Peltier

Tutte le istanze legali per chiedere la libertà di Leonard Peltier negli Stati Uniti sono state inutili. Solo la speranza rimane nelle istanze internazionali. Tra questi, quelli dell’Onu a Ginevra, il cuneo dei diritti umani.

“La condanna di Leonard Peltier è stata un grave errore giudiziario e, tra le altre cose, una violazione dei suoi diritti a un giusto processo. Leonard è stato condannato nel 1977 a due ergastoli consecutivi in ​​connessione con la sparatoria e la morte di due agenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) nella riserva di Pine Ridge, SD, dopo un processo ampiamente criticato per cattiva condotta dell’FBI e del Procuratore generale degli Stati Uniti”, denuncia Jean Roach, Mnicujou, Lakota, membro della Oceti Sakowin Nation e sopravvissuto alla sparatoria di Oglala del 1975, che portò all’incarcerazione di Leonard Peltier, durante la 51a sessione del Consiglio per i diritti umani .

“Leonard Peltier ha esaurito le vie di ricorso interne e ora solo il Presidente degli Stati Uniti può concedere clemenza. La sua salute è peggiorata negli ultimi anni”, spiega Jean Roach. “Leonard Peltier è il prigioniero politico più longevo degli Stati Uniti. Il fatto che il prigioniero politico più longevo sia un uomo indigeno è un esempio delle continue eredità del colonialismo che le popolazioni indigene devono affrontare”.

Le dichiarazioni del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria, durante la sua 93a sessione svoltasi tra marzo e aprile di quest’anno, sottolineano le denunce di Jean Roach.

il gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria è stato stabilito nella risoluzione 1991/42 della Commissione per i diritti umani. In accordo con le sue modalità di lavoro, il 10 dicembre 2021 il Gruppo di lavoro ha trasmesso al governo degli Stati Uniti d’America una comunicazione riguardante Leonard Peltier: “Dall’inizio della sua condanna, il sig. Peltier ha subito una serie di violazioni di i diritti del giusto processo garantiti ai prigionieri in cerca di libertà condizionale dalla legge degli Stati Uniti. Nel 1977, la Parole Commission ha implementato una procedura che richiedeva ai detenuti senza una pena minima di essere informati della data “presunta” della libertà vigilata. Tuttavia, il signor Peltier non è mai stato informato della sua presunta data di libertà vigilata, come richiesto. La decisione della Commissione del 1993 di negare la libertà condizionale è stata presa su raccomandazione di un esaminatore dell’udienza per la libertà vigilata che non aveva pieno accesso ai fatti del caso. L’esaminatore ha raccomandato di negare la libertà condizionale perché il signor Peltier aveva “commesso un omicidio”. Tuttavia, all’epoca, non sapeva che il governo aveva precedentemente ammesso di non poter provare che il signor Peltier fosse la persona che aveva ucciso gli agenti del Federal Bureau of Investigation. I pubblici ministeri avevano riconosciuto nel 1978 di non sapere nello specifico chi avesse sparato i colpi mortali e i fatti non indicavano direttamente la persona responsabile dell’omicidio.

La fonte sostiene che il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha preso di mira Peltier per il suo attivismo politico relativo ai diritti degli indiani prima che fosse imprigionato e da allora ha continuato a esercitare influenza sul suo caso. Gli interventi nel caso Peltier riflettono la storia dell’agenzia nel prendere di mira i gruppi dissidenti politici, in particolare quelli delle minoranze razziali e delle comunità indigene.

Prima del suo arresto, Peltier era un attivista dell’American Indian Movement. Nel 1973, il Federal Bureau of Investigation iniziò a monitorare e lavorare per infiltrarsi nel Movimento per indagare sulla sua presunta attività estremista. Le comunicazioni dell’ufficio di quel momento si riferiscono agli sforzi per coltivare informatori all’interno dei membri del Movimento e alla sorveglianza delle attività dei singoli membri del Movimento. Dalla sorveglianza segreta, l’Ufficio ha intensificato le sue attività in minacce fisiche. Un memorandum della riunione dell’aprile 1975 mostrava che l’agenzia si stava preparando a impegnarsi in uno scontro armato con il Movimento.

Il gruppo di detenzione arbitraria sostiene che “la detenzione del sig. Peltier è arbitraria nelle categorie I e III. Anche se un arresto era legale all’inizio, può diventare illegale una volta che la persona ha scontato la pena o quando le circostanze che hanno giustificato l’arresto sono cambiate. Questo è il caso dell’arresto del signor Peltier. Sebbene il gruppo di lavoro non abbia ritenuto che la detenzione del sig. Peltier fosse arbitraria nel 2005, le circostanze sono cambiate e la sua continua privazione della libertà 17 anni dopo è ora diventata arbitraria”.

In tal senso, il Gruppo di lavoro ricorda che, anche quando nessun singolo difetto considerato di per sé renderebbe arbitraria la detenzione, una serie di difetti può cumulativamente indicare che la detenzione è effettivamente arbitraria. Il caso in esame, per il Gruppo, è tale: l’effetto cumulativo delle carenze procedurali subite da Leonard Peltier nel procedimento per la libertà vigilata è schiacciante, rendendo arbitraria la sua continua detenzione.

Ora il governo degli Stati Uniti ha 6 mesi per rispondere alla comunicazione del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla detenzione arbitraria.

Elena Rusca & Felipe Román Lozano, Ginevra, 30.09.2022