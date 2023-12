QAnon: aspettando il Risveglio

21 Dicembre 2023

Il mondo è controllato da un gruppo di pedofili adoratori di Satana. A loro si aggiungono, a capo del complotto, pregiudizi antisemiti vecchi di secoli, come la convinzione che la Congrega stia raccogliendo sangue da bambini abusati, e nomina persone specifiche, tra cui politici democratici e celebrità di Hollywood, come partecipanti a un complotto globale. Donald Trump sta combattendo contro di loro su richiesta dei vertici militari statunitensi, e solo lui può porre la fine a questa pratica oscena. È così che si può descrivere la teoria del complotto di QAnon, che nel 2023 ha compiuto sei anni.

A differenza di molte teorie cospirative che nascono spontaneamente, QAnon ha un creatore specifico: direttamente “Q” (Q che indica il livello di segretezza massima dei documenti governativi, “Anon” invece sta per anonymous[1]). Alla fine di ottobre 2017, sul sito anonimo 4chan, un utente con questo nickname ha iniziato a pubblicare regolarmente messaggi vaghi e portentosi sull’imminente “Tempesta” (“the Storm”)[2]. Con questa parola ha definito un’operazione su larga scala per smascherare il cosiddetto Stato profondo (Deep State), composto da addetti ai lavori del governo, élite globali e pedofili di alto livello (inclusi gli attori famosi, i politici, i cantanti, membri delle famiglie reali) – un’operazione che Donald Trump avrebbe presto lanciato.

Q afferma di essere di un importante funzionario dell’amministrazione del 45° presidente degli Stati Uniti (Donald Trump) che conosce tutta la verità ed è l’unico disposto a rischiare la vita per dirla. Non è ancora chiaro chi si nasconde dietro questo pseudonimo. Sono state avanzate varie versioni: un troll, figura dei servizi militari, un gruppo di persone vicine a Trump o Donald Trump stesso[3]. La “tempesta” è stata falsamente collegata a tutto, dai club segreti di pedofilia dei Democratici al rapper Jay Z, tutti intenti a modificare la verità, fino al completo ribaltamento dell’indagine sul Russiagate[4].

Quando Robert Mueller ha pubblicato il suo rapporto sulle interferenze russe nelle elezioni americane del 2016[5], i sostenitori di QAnon lo hanno visto invece come un’indagine sui pedofili all’interno del governo degli Stati Uniti. Hanno anche mischiato insieme la cosiddetta teoria del Pizzagate: ovvero le affermazioni, poi sfatate, secondo cui diversi legislatori democratici di alto profilo facevano parte di un giro di traffico di esseri umani e di sesso infantile in una pizzeria di Washington[6]. Affermazioni simili sono emerse anche in Brasile, Italia e Francia[7].

In totale, Q ha lasciato più di 5 mila messaggi – prima su 4Chan (una piattaforma spesso utilizzata dai fanatici della cospirazione ed estremisti online[8]), poi sul suo analogo 8Chan e infine sullo “specchio” 8Kun. Ognuno dei suoi messaggi (chiamati “Q Drops”[9]) è criptato in modo piuttosto semplice e le indicazioni sono chiare a chiunque sia esperto di politica americana. Gli adepti ci credono ciecamente, anche se nessuna delle “previsioni” di Q si è avverata. Ecco solo gli esempi più lampanti:

a) La “Tempesta” avrebbe dovuto verificarsi il 3 novembre 2017; b) Il 1° febbraio 2018 sarebbe dovuto accadere qualcosa di eclatante al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti; c) Pedofili famosi avrebbero commesso un suicidio di massa il 10 febbraio 2018; d) Un attacco terroristico avrebbe avuto luogo a Londra il 18 febbraio 2018; e) Un video che rivelava tutti i crimini di Hillary Clinton doveva essere pubblicato nel marzo 2018; f) Il 10 aprile 2018 doveva accadere qualcosa di significativo nella metropoli cinese di Chongqing; g) Nel maggio del 2018 avrebbe dovuto essere rilasciata una dichiarazione sensazionale sulla Corea del Nord; h) Il 20 gennaio 2021, il giorno dell’insediamento di Joe Biden, avrebbe dovuto esserci una tempesta su Washington e sulla Costa Est degli Stati Uniti; i) Donald Trump diventerà di nuovo presidente degli Stati Uniti – prima della fine del 2024[10].

I seguaci di QAnon aspettano e profetizzano un “grande risveglio”, un momento in cui tutte queste previsioni si riveleranno vere[11]. L’account di Q è silenzioso dal 2021 e ha postato solo poche volte dopo la sconfitta elettorale di Trump nel novembre del 2020. Molti fedeli di QAnon sperano che Q torni un giorno, anche se altri sostengono che il movimento non abbia più bisogno di Q come figura centrale[12].

La cabala che gestisce il Mondo

Le teorie cospirative di QAnon sostengono che il mondo è gestito da una cabala di pedofili adoratori di Satana. I seguaci di QAnon credono che questa cabala includa i più importanti democratici come il presidente Joseph R. Biden Jr., Hillary Clinton, Barack Obama e George Soros, oltre a una serie di intrattenitori e celebrità di Hollywood come Oprah Winfrey, Tom Hanks, Celine Dion[14] ed Ellen DeGeneres ed anche figure religiose come Papa Francesco e il Dalai Lama. Molti di loro credono anche che, oltre a molestare i bambini, i membri di questo gruppo uccidano e mangino le loro vittime per estrarre una sostanza chimica che allunga la vita, chiamata adrenocromo[15] (un composto che si ottiene mediante l’ossidazione dell’adrenalina[16]). Le altre teorie la collegano direttamente al virus COVID-19[17].

Secondo QAnon, Trump è stato reclutato da alti generali militari per candidarsi alla presidenza nel 2016, al fine di smantellare questa cospirazione criminale e consegnare i suoi membri alla giustizia. Secondo Q, molti di questi membri della cabala saranno presto arrestati, alcuni saranno imprigionati a Guantanamo Bay, mentre altri affronteranno tribunali militari e saranno giustiziati. Ma non solo. Da quando è nato, QAnon ha incorporato elementi di molte altre comunità di teorie del complotto, tra cui le affermazioni sull’assassinio di John F. Kennedy, l’esistenza degli UFO e il movimento “truther” dell’11 settembre[18].

Nel periodo precedente alle elezioni presidenziali statunitensi, i seguaci di QAnon sono diventati una parte importante della base di sostenitori di Donald Trump. La sua campagna elettorale è stata piena di messaggi e riferimenti nascosti[19], dal ripubblicare storie di cospirazione che suggerivano che l’amministrazione di Joe Biden e Barack Obama avesse ucciso sei Marines[20] al retweet di 14 account QAnon in un solo giorno (e come minimo 315 volte durante la sua presidenza), secondo cui la FBI crede una teoria del complotto al terrorismo interno[21].

Dopo le elezioni del 2020, QAnon è diventato anche la base del sostegno alla falsa teoria secondo cui le elezioni sarebbero state rubate a Trump. Alcuni credenti di QAnon sostengono che egli sia ancora il presidente legittimo, anche se alcuni hanno accettato a malincuore la realtà che non lo sia[22]. In agosto del 2020, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha condannato QAnon con una risoluzione speciale e ha respinto le affermazioni sulla teoria del complotto[23] – anche se 17 parlamentari repubblicani si sono rifiutati di appoggiare la maggioranza su questa risoluzione[24].

QAnon gira il mondo

[25]

Piano piano, anche gli europei seguono le orme di Q. In Europa alcuni gruppi abbracciano apertamente la setta, spesso unendo le frasi americane come “Deep State” ai problemi nazionali di vecchia data, come l’uso dei vaccini su bambini per proteggerli dalle malattie. Altri prendono in prestito le idee di QAnon – accusando ad esempio Angela Merkel, la ex-cancelliera tedesca, di essere un burattino dell’élite globale – per scagliare attacchi contro i governi dei loro Paesi[26].

Alla fine del 2018 sono nati i numerosi gruppi su Facebook, siti vari e messaggistica cryptata, per lo più all’interno di comunità di estrema destra nel Regno Unito e in Germania, che ripetevano a pappagallo le teorie statunitensi su una cospirazione globale per minare la presidenza di Trump. La pandemia, ore-e-ore passati online senza possibilità di uscire di casa, sono fattori che hanno dato ampio spazio alla crescita delle teorie complottiste[27].

Un numero ancora maggiore di gruppi considera QAnon e il suo messaggio anti-establishment come una prova che la crisi del COVID-19 sia sopravvalutata e che le misure di blocco nazionale siano antidemocratiche (come lo era anche in Italia). Nel Regno Unito, uno dei più importanti euroscettici, Nigel Farage, ha fondato un nuovo partito (Reform UK) incentrato sulla lotta alle restrizioni durante la pandemia[28]. Anche attivisti che hanno iniziato la loro carriera nel Movimento Cinque Stelle italiano – come il senatore Bartolomeo Pepe e la deputata Sara Cunial – si sono spostati dalla parte di QAnon.

In primavera 2020, Cunial ha tenuto un discorso in Parlamento definendo Bill Gates un “criminale dei vaccini” (nonostante il fatto che abbia speso “solo” 300 milioni di dollari per la lotta alla pandemia[29]). Cunial, nota per la sua forte posizione contro i vaccini, nel 2019 è stata espulsa dal Movimento Cinque Stelle, dopo aver accusato il partito di essere al soldo delle “mafie agricole” per la gestione di una malattia mortale degli ulivi[30]. Pepe condivide le idee di QAnon sulla sua pagina Facebook dal 2018 (ora eliminata) – ma questo convinto militante No Vaxx è morto nel dicembre 2021 per una polmonite derivata da Sars-CoV-2[31]. L’ex direttore della comunicazione del Senato, giornalista e consulente italiano Claudio Messora, gestisce ora un blog[32] (fondato dopo che YouTube ha chiuso il suo canale di controinformazione byoblu[33]) che è diventato una delle principali fonti di contenuti QAnon in italiano[34].

Nel febbraio 2020, il canale YouTube “Dentro la Notizia” (citato su Qanon.it come una risorsa credibile) ha pubblicato un video[35] intitolato “Trump, Putin e Salvini uniti contro le élite UE libereranno l’Italia!”. Il video, che è stato visualizzato quasi 23.000 volte, sosteneva che: “Loro tre [Trump, Putin e Salvini] hanno nemici comuni: Soros, lo Stato profondo e i tecnocrati della Commissione UE… Trump e Putin si stanno muovendo per riportare l’Italia al governo Salvini [di destra] e liberarci dalle élite diaboliche che dominano l’Unione Europea”[36].

Sara Cunial[37] Bartolomeo Pepe[38] Didier Raoult[39]

In Germania, dove si trova la più grande comunità di QAnon al di fuori del mondo anglosassone, i gruppi di estrema destra – ben addestrati alle tattiche digitali – sono stati tra i primi ad abbracciare QAnon. “Da quando c’è stata la crisi dei rifugiati, nella sfera della cospirazione e dell’estrema destra, la Merkel è diventata l’arcinemico” (chiamata “Deep State puppet”[40]). Lo dichiara Jakob Guhl, ricercatore sui movimenti estremisti in Germania. “Trump è visto come il liberatore dal regime della Merkel”[41]. A dicembre 2020, 25 persone sono state arrestate dalla polizia tedesca (tra cui un sedicente principe, un paracadutista in pensione e un ex giudice) con il sospetto di tramare un colpo di stato ispirato a QAnon per rovesciare il governo del Paese[42].

La Francia risponde con un sito web locale, Qactus.fr, creato nel maggio del 2020, un’intera sezione del quale è dedicata agli elementi nemici, capi del cosiddetto Stato profondo, compresi i “satanisti” e i “Rotschild”. In autunno balza al 314° posto tra i siti più popolari del Paese, in base all’impegno sui social media di Facebook, Twitter, LinkedIn e Pinterest, mentre a luglio non rientrava tra i primi 1000 siti del Paese[43]. La sezione dedicata alla Francia riguarda presunte cospirazioni che coinvolgono il presidente francese Emmanuel Macron e la Chiesa francese: secondo NewsGuard[44], “questi movimenti esistono da circa 10-15 anni. Si nutrono del senso di cospirazione anti-sistema”[45]. Gruppi Facebook specifici inneggiano a Didier Raoult, il microbiologo di Marsiglia che ha sostenuto l’uso dell’idrossiclorochina (un farmaco anti-malarico), un trattamento ampiamente screditato per la COVID-19, come guerriero contro il lock-down annunciato dall’presidente francese Emmanuel Macron[46].

In Aprile 2023, il più famoso teorico della cospirazione dei Paesi Bassi, e uno degli artefici della diffamazione contro Bodegraven, Micha Kat, è stato condannato dal tribunale dell’Aia a 28 mesi di carcere, dopo aver diffuso menzogne su pedofili satanici nella città di Bodegraven. Insieme ai teorici della cospirazione Wouter Raatgever e Joost Knevel (in carcere anche loro), ha diffuso storie infondate su presunte reti sataniche di pedoni e omicidi rituali di bambini a Bodegraven. A seguito delle trasmissioni su Internet, decine di cospirazionisti si sono recati in un cimitero di Bodegraven per deporre fiori sulle tombe dei bambini[47].

Attacco sui social

Il 21 luglio 2020, Twitter ha annunciato di aver rimosso dalla piattaforma oltre 7000 account collegati a QAnon[49], citando un aumento delle violazioni dei termini di servizio da parte dei sostenitori, soprattutto per quanto riguarda “comportamenti che hanno il potenziale di portare a danni offline”. TikTok ha preso provvedimenti simili meno di una settimana dopo[50]. Nell’ottobre del 2020 si aggiungono anche i giganti come Facebook e YouTube con il loro ban e eliminazione delle pagine, video e canali interi[51]. Tutte e tre le società hanno accumulato un notevole ritardo rispetto a Reddit, che ha deplorato QAnon già nell’autunno del 2018. Molti temono che queste recenti mosse siano troppo profonde e troppo tardive[52].

Alcuni seguaci di QAnon usano ora messaggi più morbidi e immagini femminili per infiltrarsi nelle comunità social media dedicate allo stile di vita, salute e benessere, fitness e legittime campagne di beneficenza contro il traffico di bambini – più difficili da individuare. Quello che abbiamo visto sono pagine e gruppi che si riformano e cercano di giocare con l’algoritmo di Facebook per vedere se possono evitare il rilevamento[53]. L’azione di Facebook e YouTube è un passo nella giusta direzione, ma non è la fine del gioco. C’è ancora molto lavoro da fare.

Nel 2020, i sostenitori di QAnon hanno inondato i social media di false informazioni sul Covid-19, sulle proteste di Black Lives Matter e sulle elezioni presidenziali, e hanno reclutato legioni di nuovi fedeli[54]. Un sondaggio condotto a dicembre 2020 da NPR e Ipsos[55] ha rilevato che il 17% degli americani crede che la bugia principale di QAnon – ovvero che “un gruppo di élite adoratrici di Satana che gestiscono un giro di sesso infantile stanno cercando di controllare la politica e i media” – sia vera.

Gli adepti della setta si sono spinti oltre e usciti nella vita reale[56]. I seguaci del movimento hanno partecipato alla rivolta violenta del Campidoglio nel gennaio del 2021[57] e altri fedeli di QAnon sono stati accusati (iniziando dal 2018) di crimini violenti, tra cui rapimenti, inseguimenti in auto, attentati e l’omicidio di un boss mafioso a New York nel 2019[58]. Un bollettino sul terrorismo emesso dal Dipartimento per la Sicurezza Nazionale alla fine di gennaio 2021[59] ha messo in guardia da un aumento della violenza da parte di gruppi estremisti interni, comprese le comunità di teoria della cospirazione come QAnon.

Perché ci credono?

Tutti i gruppi classici di destra e di sinistra hanno motivi per essere contro QAnon. Secondo gli esperti di disinformazione che hanno seguito la crescita di QAnon, la teoria della cospirazione attacca un’ampia varietà di avversari e offre molteplici narrazioni tra cui scegliere. Questi analisti avvertono che la teoria è diventata particolarmente attraente per la minoranza in Europa che si oppone agli sforzi del governo europeo per affrontare il coronavirus. Diverse proteste contro il blocco – incoraggiate con una forte dose di retorica da QAnon – hanno avuto luogo nel 2020 mentre i funzionari da Londra a Lisbona cercavano di respingere l’ondata di nuovi casi della pandemia[61].

“Tutto ciò che non piace loro, tutto ciò che ritengono corrotto può facilmente rientrare in questa cospirazione”, ha detto parlando dei teorici della cospirazione Kyle Mantyla, scrittore di Right Wing Watch, un gruppo no-profit che monitora le tendenze di Internet come questa[62]. Ma non parliamo di matti scatenati, quanto di un gruppo che persegue coscientemente obiettivi di destabilizzazione politica e sociale. QAnon non è più una mera teoria cospirativa, ma è più vicino a un nuovo movimento religioso. È importante anche considerare come QAnon sia stato in grado di assorbire, abbracciare, cooptare o adattarsi ad altre ideologie.

Finché non conosceremo l’identità di coloro che sono al centro di questa setta, sarà difficile capirne i veri obiettivi. L’elezione di Trump alla presidenza degli Stati Uniti è un passaggio di una strategia molto più ampia, che avrebbe preferito un altro candidato al prossimo voto, il governatore della Florida Ron De Santis: ex militare, estremista del suprematismo dei bianchi e dei cristiani, contrario alla parità tra uomo e donna (e quindi contro il divorzio e l’aborto) ed all’uso democratico della libertà, e (dulcis in fundo) favorevole alla guerra atomica – un uomo che QAnon sponsorizza ma non riesce a gestire[63].

Si tratta dell’ennesima teoria tecnocratica (ma più efficiente e di maggior successo) che, usando l’ignoranza e la paura che dominano da alcune generazioni la stragrande maggioranza della popolazione, cercano di ottenere l’abrogazione democratica della democrazia, di diminuire quanto più possibile ogni spazio di socializzazione e, quindi, di divulgazione di pensiero libero e di informazione corretta. In paesi come l’Italia, ad esempio, nei quali la situazione è ancora lontanissima dall’avere caratteristiche devastanti come negli Stati Uniti, in Cina o in Russia, l’intero dibattito politico verte su questioni secondarie ed illusorie, mentre i dati chiave dell’economia, della giustizia e del welfare sono completamente scomparsi dalla discussione pubblica e dai mezzi di informazione. Sette come QAnon offrono semplicità (folle) come antidoto alla complessità della verità. E pare proprio che possano vincere.

