Plastica e sangue per gli ani neonazisti

22 Giugno 2023

C’è una grande e triste differenza tra la vita cui sono costretti gli estremisti di destra e quelli di sinistra. I secondi devono scegliere la clandestinità, e dipendono da aiuti organizzativi e finanziari di potenze straniere e da forme criminali di autofinanziamento, come le rapine in banca o i rapimenti. Tutt’altra è la vita dei neonazisti, che possono vivere la propria follia allo scoperto, senza nascondersi, chiedendo il sostegno economico dei cittadini e di ricchi sponsor, oppure creando il proprio business.

L’esempio più sorprendente è quello dell’icona della violenza suprematista americana Dallas Humber, che continua a fare propaganda e proselitismo (è una delle pochissime donne, insieme al marito, ad essere apertamente a favore della pedopornografia), ma accanto alla sua attività terroristica ha sviluppato un business che le permette non solo di vivere, ma persino di arricchirsi: vende oggetti erotici design nazista: vibratori, dildo, falli di plastica, completi in lattice per dominanti e dominati. Un’attività completamente legale, per la quale lei è leader mondiale.

L’esistenza di questa imprenditrice dell’erotismo e tifosa dello stragismo è il segno che la violenza neonazista è oramai divenuta parte del quotidiano, come se fosse uno qualunque dei tabù che una società bacchettona come quella americana dopo anni di lotte, marce e raccolte di firme combatte con successo. Con una grande differenza: in Europa le donne si battono per la parità, la libertà di scelta, la protezione della propria sessualità, il divorzio, l’aborto. Negli Stati Uniti le donne si battono per poter accedere ad armi di distruzione di massa e per poter far parte di organizzazioni violentemente contro qualsiasi diritto naturale della donna. Un paradosso che per noi Europei è davvero difficile da comprendere.

Negli Stati Uniti d’America ci sono sempre più giovani nazisti. È una tendenza figlia dell’ignoranza e dell’insoddisfazione, un atto di ribellione al perbenismo bigotto ed al disagio sociale. Le crisi economiche, la guerra in Vietnam, l’omicidio Kennedy, lo scandalo Watergate, le bugie sulle invasioni in Medio Oriente, hanno cancellato il sogno americano. La violenza sociale e le diseguaglianze sono aumentate, ragazzini impazziti sparano contro i compagni di scuola, genitori disoccupati vivono in tende sui marciapiedi delle grandi città.

Tra fede religiosa e politica

In questa situazione, il fondamentalismo religioso ed il misticismo nazista sono divenute una via di fuga con un successo crescente[2], non solo in America. A Bratislava, in Slovacchia nell’ottobre 2022 Juraj Krajčík, un giovane fan di Donald Trump di 19 anni[3], usa una pistola con mirino laser per attaccare coloro che bighellonano davanti ad un bar LGBTQ, uccidendo due ragazzi e ferendone un terzo[4]. Poi twitta “Non provare rimpianti, non è divertente?” e si uccide[5]. In un’area di disagio giovanile nella quale non si sa più cosa fare e per quale motivo vivere, sempre più sono coloro che scelgono un metodo, che ritengono esteticamente e (quasi) religiosamente giustificabile, per uccidere e, se possibile, per morire.

Non è un matto isolato: il suo gesto è il frutto di tre anni di radicalizzazione[6] su social network americani come 4chan[7], su cui Krajčík ha postato un “like” ad un manifesto di sessantacinque pagine, in cui chiede il genocidio di queer, ebrei e neri[8] – tutti colpevoli dell’aumento dell’immigrazione, della degenerazione, dell’omosessualità, del transgenderismo e della devianza di ogni forma. Li incolpa di aver reso le persone schiave finanziariamente e di aver introdotto il controllo sociale[9]. Figlio di un membro di spicco del partito di estrema destra Vlast[10], Krajčík imita e cita gli scritti di altri killer della supremazia bianca, che definisce”santi”. In una sezione di “grazie speciali”, esprime gratitudine per la comunità online in cui si è radicalizzato, il “Terrorgram Collective”[11].

“Voi sapete chi siete… Costruire il futuro della Rivoluzione Bianca, un passo alla volta”[12]. È la prima volta che il Terrorgram Collective[13] – una app di propaganda neonazista – viene citato in un testo di uno stragista[14]. Su Terrorgram imperversa il forum neonazista Iron March, collegato sia al gruppo fuorilegge National Action (Regno Unito)[15] sia alla Atomwaffen Division (Stati Uniti)[16]. Ai vertici del Terrorgram Collective c’è una donna, la 33enne Dallas Erin Humber[17].

È una neonazista esperta, ed anche una tossicodipendente da metanfetamina in via di guarigione[18]. Urla le sue ideologie razziste, omofobe e antisemite nel vuoto digitale sin da quando era un’adolescente. È la voce dietro i numerosi video di propaganda che celebrano killer[19] come Brendan Tarrant[20], l’assassino di Christchurch, e Juraj Krajčík[21]. Ed è una donna d’affari, che ha saputo trasformare la propria passione in un’impresa politica e commerciale.

Terrorgram Collective

Il Terrorgram Collective è al centro del movimento neonazista internazionale – quello che sostiene la violenza brutale ed atti di distruzione di massa per accelerare il collasso della società, in modo che un mondo per soli bianchi possa essere costruito al suo posto[23]. Il collettivo pubblica online diversi documenti molto dettagliati ed estesi, volti a provocare atti di terrorismo da “lupo solitario”[24]. Produce propaganda – audiolibri, video e meme – che viaggiano attraverso il web nella speranza di ispirare nuovi assassini come quello di Christchurch, che ha ucciso 51 musulmani in due moschee; l’assassino di El Paso, che ha ucciso 22 ispanici in un Walmart; quello di Pittsburgh, che ha ucciso 11 ebrei in una sinagoga; o quello di Buffalo, che ha ucciso 10 neri americani in un negozio di alimentari[25].La rete degli entusiasti del terrore ha immediatamente sfruttato gli eventi di Bratislava. Krajčík ha candidamente ammesso che gli omicidi che ha commesso sono stati direttamente influenzati dalla propaganda della loro rete[26]. Solo due giorni dopo l’assassinio il collettivo ha pubblicato un documentario di 24 minuti che glorifica gli omicidi commessi da 105 “santi” negli ultimi 50 anni[27]. La voce di Humber rimbomba per tutta la durata del film[28].L’identità delle persone dietro il Terrorgram Collective, che usano pseudonimi, è rimasta sconosciuta[29] finché una coalizione di anonimi ricercatori antifascisti – tra cui SoCal Research Club, @WizardAFA, @SunlightAFA e @FashFreeNW[30], non ha iniziato a lavorare per mostrare il volto di questi mostri del web. Le prove rivelano che uno dei principali propagandisti del Terrorgram Collective è appunto Dallas Erin Humber[31], un’imprenditrice dell’oggettistica erotica[32]. Ma questa storia ha poco a che fare con l’erotismo[33]. L’ascesa di Humber nei ranghi di Terrorgram l’ha messa in contatto diretto con gerarchi neonazisti come Luke Kenna, Michael Brown Jr., Brian Tierney e il fondatore di Atomwaffen (AWD)[34], Brandon Russell[35] – tutti nazisti arrestati negli ultimi mesi.Costoro, oltre agli atti di violenza a sfondo politico, devono rispondere di un fallito piano di rapina in banca[36]. Molti gruppi formati da giovani prendono ispirazione da vari teorici di destra, tra cui il romanziere francese Jean Renaud Gabriel Camus, la cui “teoria della grande sostituzione” postula che un’élite ebraica globale stia cospirando per sostituire i bianchi con non bianchi[37]. Quanto al nazionalsocialismo tedesco, le tesi sono le stesse della campagna presidenziale del 1940, quando i repubblicani rimproveravano a Roosevelt di aver tradito la tradizione del suprematismo cristiano ed ariano e di aver scelto, tra Hitler e gli ebrei, la parte sbagliata, compromettendo anche l’equilibrio razziale e razzista degli Stati Uniti del XX secolo[38].

L’ispiratrice della sparatoria a Bratislava

Atomwaffen è organizzata come una serie di cellule indipendenti tra loro che sognano il collasso della civiltà. I suoi membri, descritti come accelerazionisti, credono che la violenza, la depravazione e la degenerazione siano l’unico modo di dare ordine alla loro visione distopica e apocalittica del mondo[40]. La presenza online di AWD è sconosciuta alle forze dell’ordine fino al 2017, quando Devon Arthurs uccide due membri del gruppo, durante una discussione a Tampa, in Florida, nell’appartamento condiviso dai quattro giovani estremisti.Negli interrogatori con la polizia di Tampa, Arthurs ha affermato che Russell complottava “per uccidere civili e prendere di mira linee elettriche, reattori nucleari e sinagoghe”[41]. Arthurs dice che Atomwaffen si ispira a The Order, un gruppo terroristico neonazista attivo negli anni ’80. Guidata da Robert Mathews, l’organizzazione crede che gli Stati Uniti sono stati conquistati da un governo ombra di potenti ebrei. Il gruppo ha bombardato una sinagoga e nel giugno del 1984 ha assassinato Alan Berg, un noto conduttore radiofonico ebreo di Denver[42]. Russell è stato arrestato insieme alla sua ragazza, Sarah Clendaniel[43], e dopo il rilascio su cauzione ha continuato l’opera di proselitismo neonazista[44]. Si era iscritto alla Guardia Nazionale dell’Esercito della Florida in parte per ottenere il tipo di addestramento al combattimento che avrebbe potuto utilizzare per Atomwaffen[45].Kathleen Belew, assistente professore all’Università di Chicago[46], ha studiato i legami storici tra il movimento del potere bianco e le forze armate statunitensi. I gruppi di potere bianco, dice, hanno a lungo attinto dai ranghi militari, e gli ex soldati sono diventati leader di gruppi suprematisti bianchi[47]. Questi gruppi danno ai veterani disamorati uno scopo, cameratismo, comunità, una volta che lasciano il servizio militare[48]. All’indomani della guerra del Vietnam, scrive Belew, i gruppi del potere bianco si sono sempre più modellati sull’esercito statunitense e hanno iniziato a concentrarsi sul reclutamento “sia di veterani che di truppe in servizio attivo per gestire campi di addestramento” e “creare strutture di addestramento paramilitare”.Man mano che il movimento diventa più estremo, cerca persone che possano costruire esplosivi improvvisati o sparare con precisione con un mitra. Nel 2017 quasi il 25% dei membri del servizio attivo intervistati dal Military Times ha affermato di aver incontrato nazionalisti bianchi tra i militari[49]. Humber e Russell, su Terrorgram[50] e su 4chan[51], diffondono l’idea che la razza bianca si stia estinguendo. A differenza dei vecchi suprematisti bianchi – dal Ku Klux Klan ai nuovi gruppi terroristici neonazisti come la Base o la Divisione Atomwaffen – le nuove reclute dei forum razzisti 4chan e 8chan sono spesso ragazzi adolescenti al liceo. Esprimono la loro rabbia perché non hanno un futuro, non hanno un passato, si sentono minacciati di tutto[52].Dallas Humber, per guadagnarsi da vivere, un futuro se l’è costruito da sé: vende opere d’arte e giocattoli sessuali. Contrariamente alle donne politicizzate in favore dell’uguaglianza e della libertà, che hanno combattuto per più di un secolo contro la sciovinista e bigotta cultura americana, le donne come Humber non credono necessariamente di dover tornare ai fornelli, non sono eccitate all’idea di allevare dei figli, vogliono battersi all’ultimo sangue con i propri uomini.

Dallas è stata coinvolta fin dall’adolescenza in ambienti neonazisti[54], spesso in connessione ai fumetti giapponesi[55]. Nel 2003 ha creato un blog in cui rende omaggio ad Adolf Hitler e a Rudolf Hess. Appassionata di disegno e animazione, ama pubblicare ritratti dei suoi idoli nello stile dei film d’animazione nipponici. Tra gli altri c’è un disegno che rappresenta il medico nazista Josef Mengele, in posa davanti alle porte del campo di Auschwitz[56].Il ruolo di Humber come portavoce della supremazia bianca è solo l’ultima tappa di un viaggio durato venti anni attraverso il mondo sotterraneo di Internet, iniziato quando aveva solo 13 anni[57]. Humber si descrive a quell’età come una “fangirl senza speranza” dei serial killer[58]. Tra i suoi pseudonimi: “pretty dictator”, “the Lolita of the Far Right” e adesso “miss Gorehound” (“la bella dittatrice”, “la lolita di estrema destra” e “la drogata di film gore”)[59]. Una volta, in un gruppo di chat, miss Gorehound inoltra un messaggio da un account probabilmente gestito da lei stessa, chiamato Right Wing Book Club, lodando l’uomo che ha assassinato l’eroe dei diritti civili Martin Luther King Jr[60].Da adulta continua a pubblicare disegni ispirati alla Germania nazista, ma questa volta dal punto di vista[61] dell'”eros guro”, un movimento artistico giapponese che combina grottesco ed erotismo[62]. Tra le sue pubblicazioni più recenti e più famose c’è una fanfiction ambientata in un campo di sterminio, sulla torrida relazione di una coppia di nazisti. Di male in peggio. Dal 2003 al 2006, Humber è attiva su siti come DeviantArt[63] (DA) e LiveJournal[64] (LJ), primi avamposti web per artisti, blogger e adolescenti angosciati. Oltre a 4chan frequenta Gurochan[65], un clone del forum specifico per le persone interessate al “gore”[66], che contiene filmati scabrosi di sesso e sangue, rinvenibili nel deep web, la rete più profonda e meno accessibile[67].Mentre si destreggia tra vari alias sulle piattaforme, non rimane anonima. Condivide apertamente informazioni come l’età e la data di nascita, nonché il fatto che vive a Elk Grove, in California, ed è una studentessa della Laguna Creek High School. I suoi primi post sono in una comunità di LiveJournal chiamata EGL, abbreviazione di Elegant Gothic Lolitas. Gothic Lolita è una sottocultura della moda originariamente giapponese, ma gli interessi di Humber si spostano rapidamente dalla moda al fascismo. Tra i 13 e i 16 anni, Humber pubblica sul suo profilo Deviantart, arte e scritti di ispirazione neonazista[68] elencando tra i suoi interessi “scrivere ai serial killer”[69].Humber afferma di aver vissuto “un brutale risveglio” che la porta a un “drastico cambiamento nelle convinzioni politiche”. Non ha mai offerto ulteriori spiegazioni. Molto è cambiato da quando ha iniziato a sposare la retorica della supremazia bianca online, dall’iniziale sostegno fascista al “Sistema”, agli appelli per distruggerlo. La giovane sfrutta le opportunità che le piattaforme le offrono per inculcare la sua ideologia a un pubblico altrimenti difficile da raggiungere. Ma la fan-art nazista è solo uno degli sbocchi online di Humbers. A 14 anni inizia a postare foto di sé stessa sul sito web[70] HotOrNot[71], dove sconosciuti giudicano il sex appeal degli altri.

Lolita e il vecchio pedofilo

Subito dopo aver compiuto 15 anni, cambia lo slogan della sua biografia da Deviant Art in “Darling Lolita of the Far Right”. Ormai le sue identità neonaziste e la “lolita” iniziano a fondersi. Crea altre comunità online, con nomi come Fascistic Beauties e Fascistic Frills. I forum mirano a fondere il fascismo con la femminilità per le ragazze che, come lei, si considerano “Lolita politicamente radicali”. Le comunità le forniscono l’opportunità di sviluppare le sue abilità nell’esercitare il controllo sociale sugli altri.Invece dei concerti, Humber promuove conferenze[73] per l’Institute for Historical Review[74], un’organizzazione con una lunga storia di promozione della negazione dell’Olocausto. Trascorre gran parte del suo tempo dedicandosi al calcolo, leggendo manuali sulla meccanica quantistica. All’età di 15 anni fa parte di un piccolo gruppo di studenti delle scuole superiori scelti per competere nella Student Launch Initiative, una sfida di progettazione ingegneristica condotta dalla NASA. La sua squadra, composta interamente da studenti di fisica, vince il campionato nazionale. A metà del 2006 interrompe bruscamente la pubblicazione nei suoi soliti forum. Un anno e mezzo dopo pubblica una storia bizzarra sull’ex fidanzato che l’ha lasciata per una e-girl. Poi sua madre la caccia di casa. Questi due eventi la sconvolgono al punto di non frequentare il college pur avendo una borsa di studio. Dopo aver chiesto aiuto alla comunità artistica, scompare per sette anni dalla vita sociale.

Il sostegno della destra americana

Nel 2014, l’ex “fangirl senza speranza” torna su Internet. Il ritorno online coincide con il suo debutto in un regno diverso, quello in cui diventa nota come “Tex”. “Little Lolita” inizia a vendere, oltre ai leggings e jeans costosi, i dildo[76], tra cui il “piuttosto impressionante” Posh Silicone Bounding Bunny[77]. Con il nome di “Tex Hunter” recensisce giocattoli sessuali distribuendo consigli, trucchi e codici coupon ai suoi spettatori. Per la sua lunga assenza dal forum dà una vaga spiegazione: “Sono così felice di essere tornata! Felice di poter disegnare di nuovo quello che voglio! (per ragioni stupide e complicate sono dovuta stare offline e in censura per alcuni anni)”. A quanto pare, quelle ragioni “stupide” e “complicate” non sono né stupide né complicate. Si è cacciata in guai legali e gli anni che trascorre “offline e censurata” sono in realtà trascorsi in programmi di recupero ordinati dal tribunale.Nel 2008 viene arrestata per furto con scasso e accusata di una serie di reati tra cui ricezione/occultamento di beni rubati, possesso di un documento d’identità contraffatto, fornitura di informazioni false, resistenza a un agente di polizia[78]. Nel 2010, la polizia fa irruzione nella sua casa e arresta Jason James Gant (alias: Jason Gant Rau), il suo ragazzo, per possesso di materiale pedopornografico, In seguito condannato. Viene nuovamente arrestata nel 2012 per possesso di una sostanza stupefacente – metanfetamina – e condannata alla libertà vigilata[79], sempre insieme al fidanzato di lunga data con cui ha una relazione da quando lei aveva 18 anni e lui 30 – un maniaco che colleziona numerosi arresti, il più grave dei quali è per possesso di materiale pedopornografico raffigurante bambini di età inferiore ai 14 anni[80].Nel 2015, Humber annuncia un grande progetto: scrivere e illustrare il primo romanzo positivo sui carnefici della seconda guerra mondiale. È una storia d’amore tra due membri delle Einsatzgruppen[81] che fanno sesso estremo, inzuppati di sangue tra un massacro di prigionieri e l’altro, in un campo di sterminio nazista[82]. Le Einsatzgruppen (gruppi di azione speciale) sono unità della SD (il servizio di intelligence delle SS) che seguono l’esercito tedesco mentre invade i paesi in Europa. Spesso indicati come “squadre mobili di sterminio”, sono meglio conosciuti per il coinvolgimento nell’assassinio sistematico di ebrei sul territorio sovietico[83]. Humber raffigura allegramente lo squadrone della morte nazista che uccide donne e bambini.Alla fine del 2019 passa a Telegram, e poi Terrorgram[84], dove è lecito mettere ogni terrorista razzista su un piedistallo, canonizzarlo online ed esortare i membri ad organizzarsi per commettere a loro volta atti simili. Humber non si preoccupa delle indagini delle autorità statunitensi perché non è così semplice dimostrare che abbia incitato direttamente altri a commettere atti razzisti, omofobi o antisemiti[85]. In altri Paesi le cose sarebbero sicuramente più semplici[86]. Nel Regno Unito, ad esempio, il diciannovenne estremista Daniel Harris è stato condannato nel gennaio 2023 a undici anni di reclusione a seguito di una serie di post online sulla piattaforma World Truth Videos che vomitano retorica razzista e lanciano appelli alla morte delle minoranze[87] e per aver prodotto video che incitano i terroristi americani ad agire[88].Funziona, purtroppo[89]. Nel giugno del 2015, un giovane suprematista bianco con ossessioni segregazioniste[90] entra in una chiesa metodista di Charleston, in South Carolina, ed uccide nove afroamericani che seguono la messa. Condannato a morte nel gennaio 2017[91], è la prima condanna federale alla pena capitale emessa per un crimine d’odio. L’ultima impresa di Humber è la pubblicazione di 1500 pagine scritte da Anders Breivik[92], il neonazista norvegese che massacra 77 persone nel 2011[93]. La sua clientela porta Terrorgram a diventare il sito più celebre al mondo per il neonazismo[94]. Humber pubblica messaggi gongolanti e schernitori sulla mancanza di indizi nel recente[95] attacco nella contea di Moore, nella Carolina del Nord[96]. Mentre i colpevoli sono ancora in libertà, e le motivazioni rimangono “sconosciute”, ideologi del terrore di destra come James Mason appoggiano gli attacchi[97].

I gruppi di odio sono spesso appoggiati da figure di spicco dell’establishment politico-economico di destra americano. Con l’acquisizione di Twitter, l’uomo più ricco del mondo, Elon Musk, sblocca quasi 12’000 account in precedenza sospesi per commenti antisemiti, razzisti, misogini o transfobici o perché incitano alla violenza[99]. Tra gli account più noti figura quello di Donald Trump, che sembra allinearsi maggiormente con i concetti di supremazia bianca[100].Tra gli altri, Andrew Anglin, l’editore di The Daily Stormer, il più influente sito web neonazista americano, famoso per le sue affermazioni antisemite, negazioniste, misogine e suprematiste, che dividono persino l’estrema destra. Poi Marjorie Taylor Greene, la deputata anti-vax di Qanon, membro della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Patrick Casey, leader del gruppo americano di estrema destra Identity Evropa. Il kickboxer Emory Andrew Tate. Kanye West, il rapper antisemita[101]. In tutti gli stati americani sorgono gruppi di odio, e la Florida (grazie al governatore Ron De Santis) è la “terra promessa” per i sostenitori di Trump e la destra[102].L’appoggio arriva anche dalle forze dell’ordine, nelle cui fila militano molti estremisti di destra, suprematisti e razzisti violenti[103]. Durante i periodi di crisi economica, le persone perdono fiducia nel sistema economico e cercano la soluzione altrove. I socialisti cercavano il rovesciamento rivoluzionario del capitalismo e la collettivizzazione della proprietà. I fascisti e nazisti cercano di rafforzare le relazioni sociali capitaliste di sfruttamento, ma con sé stessi al vertice, come se si trattasse di una fede religiosa[104]. Una fede che cresce e si rafforza sull’identificazione del nemico: i comunisti, i gay, gli ebrei e gli zingari, ma ultimamente anche altre minoranze, gay e lesbiche e persino cristiani[105] – senza dimenticare i migranti, i musulmani, le comunità queer e trans.Potrebbe piacere la versione della storia che ci rassicura: il fascismo è nato in Europa ed è stato sconfitto nella seconda guerra mondiale dagli alleati[106]. In verità, come lo stesso Hitler nota nel Mein Kampf, il progetto imperiale di supremazia bianca della Germania nazista è direttamente “ispirato” dalla politica razzista e dall’espansione genocida degli Stati Uniti nei territori nativi[107]. In questa nazione un’ala crescente del movimento del potere bianco si definisce “accelerazionista” con la convinzione che la violenza sia l’unico modo per perseguire gli obiettivi politici. Gli accelerazionisti non fanno parte di un nuovo movimento. Sono solo una replica più incline alla violenza terroristica di quanto sia esistito negli ultimi decenni[108].Sinora, i momenti emblematici delle pressioni sociali in America nell’ultimo decennio sono stati due. Il primo, innescato dall’omicidio di George Floyd per mano di un poliziotto del Minnesota, è stato l’ondata nazionale di manifestazioni di massa nel maggio-giugno 2020. Il secondo è stato l’assalto al parlamento che scredita il marchio democratico americano e ne indebolisce la legittimazione[109]. In questo mito, in questa scelta di vita, tutto è distopico, come nella vita di Dallas Humber[110]. I giovani come lei si avvicinano ai gruppi estremisti con il desiderio di condividere aspettative fallite, rabbia e frustrazione. Con una grave mancanza da parte dei genitori che falliscono nel trasmettere amore e rispetto ai propri figli. Anche loro sono colpevoli per non averli educati ad amare, bensì ad odiare[111].

Non è chiaro se Humber, ora che il suo ruolo in Terrorgram è stato scoperto, possa o debba essere perseguita penalmente[113]. Nella storica sentenza della Corte Suprema Brandenberg contro Ohio, la corte ha stabilito che la difesa della violenza può essere punita solo “dove tale difesa è diretta a incitare o produrre un’imminente azione illegale ed è probabile che inciti o produca tale azione”[114]. Il Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law dichiara che può essere un grosso ostacolo per i pubblici ministeri dimostrare che è “probabile” che certi incitamenti producano violenza “imminente”. Potrebbe essere difficile, ad esempio, dimostrare che Humber incoraggia i suoi seguaci a commettere atti di terrore[115].La propaganda del Terrorgram Collective non annuncia appuntamenti specifici e imminenti per atti di violenza. Una scelta consapevole: si vuole il duplice vantaggio dell’anonimato e della notorietà. Si vuole rimanere senza nome e continuare, liberi da qualsiasi conseguenza, elevando allo stesso tempo il loro status di celebrità tra i coetanei[116]. Shannon Foley Martinez, che ha lavorato in comunità a rischio[117], afferma che i propagandisti della supremazia bianca hanno utilizzato per anni Terrorgram Collective per incitare alla violenza. Secondo lei, è solo questione di tempo prima che il gruppo ispiri un altro accolito a commettere un atto di violenza. In altri Paesi perseguire Humber sarebbe possibile[118].È compito delle autorità dei Paesi individuare i soggetti a rischio per intervenire tempestivamente. “Prevenire è meglio che curare” il pensiero di Bernardino Ramazzini, scienziato visionario[119], ripreso in uno spot pubblicitario di una nota azienda di dentifrici e spazzolini da denti degli anni ’90 terminava con questa frase[120]. I buoni propositi e le dichiarazioni d’intento ci sono. Ma negli Stati Uniti esiste un reale interesse ad agire? i dubbi rimangono, come la speranza che nel futuro non si ripresenti il recente passato, che la maggior parte di noi ha avuto la grande fortuna di non vivere.

[1] https://rantt.com/the-jew-is-to-blame-young-neo-fascists-in-spain-spark-outrage

[2] https://www.zocalopublicsquare.org/2020/08/13/understand-fascism-american-history-mussolini-hitler-20th-century/ideas/essay/

[3] https://thecrimereport.org/2023/03/02/woman-creates-audio-content-out-of-terror-manuals-and-manifestos/

[4] https://cupofgreentea.it/juraj-krajcik-assassino-lgbt/

[5] https://www.dokmz.com/2023/03/03/exposed-dallas-humber-narrator-of-neo-nazi-terrorgram-promoter-of-mass-shootings-terror-erinhumber/

[6] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[7] https://cupofgreentea.it/juraj-krajcik-assassino-lgbt/

[8] https://www.slate.fr/story/241934/dallas-humber-icone-neonazie-collectif-terrorgram-telegram-fanfictions-fanart-supremacistes-blancs-terroristes

[9] https://www.hlavnydennik.sk/2022/10/13/vrahom-zo-zamockej-je-jen-19-rocny-chlapec-spisal-60-stranovy-manifest

[10] https://cupofgreentea.it/juraj-krajcik-assassino-lgbt/

[11] https://jweekly.com/2023/03/07/nazi-loving-sacramento-woman-outed-as-voice-of-far-right-extremist-group/

[12] https://crooksandliars.com/2023/03/dildo-saleswoman-unmasked-propagandist

[13] https://www.splcenter.org/hatewatch/2020/06/23/there-no-political-solution-accelerationism-white-poer-movement

[14] https://www.slate.fr/story/241934/dallas-humber-icone-neonazie-collectif-terrorgram-telegram-fanfictions-fanart-supremacistes-blancs-terroristes

[15] https://www.bbc.com/news/uk-wales-61420924

[16] https://www.lipstickalley.com/threads/california-woman-dallas-erin-humber-found-to-be-terrorgram-propagandist-who-promotes-mass-shootings.5188921/

[17] https://uproxx.com/viral/dildo-saleswoman-neo-nazi-group-telegram-dallas-erin-humber/

[18] https://www.advocate.com/news/dildo-nazi-white-supremacist#toggle-gdpr

[19] https://uproxx.com/viral/dildo-saleswoman-neo-nazi-group-telegram-dallas-erin-humber/

[20] https://www.bbc.com/news/world-asia-53919624

[21] https://uproxx.com/viral/dildo-saleswoman-neo-nazi-group-telegram-dallas-erin-humber/

[22] https://www.propublica.org/getinvolved/have-you-encountered-white-supremacists-or-neo-nazis-in-the-military-tell-us

[23] https://www.advocate.com/news/dildo-nazi-white-supremacist#toggle-gdpr

[24] https://www.thebaltimorebanner.com/community/criminal-justice/brandon-russell-neo-nazi-sarah-clendaniel-power-substation-CH6ZNB2FVVDYREOUJEMGTODDCM/

[25] https://www.lipstickalley.com/threads/california-woman-dallas-erin-humber-found-to-be-terrorgram-propagandist-who-promotes-mass-shootings.5188921/

[26] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[27] https://www.datalounge.com/thread/32552380-nazi-terrorist-who-possibly-inspired-anti-gay-shooting-in-slovakia-is-a-sacramento-dildo-saleswoman-called-dallas-erin-humber

[28] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[29] https://www.datalounge.com/thread/32552380-nazi-terrorist-who-possibly-inspired-anti-gay-shooting-in-slovakia-is-a-sacramento-dildo-saleswoman-called-dallas-erin-humber

[30] https://boingboing.net/2023/03/04/anonymous-neo-nazi-mass-shooting-propagandist-exposed-as-sacramento-dildo-saleswoman.html

[31] https://www.datalounge.com/thread/32552380-nazi-terrorist-who-possibly-inspired-anti-gay-shooting-in-slovakia-is-a-sacramento-dildo-saleswoman-called-dallas-erin-humber

[32] https://jweekly.com/2023/03/07/nazi-loving-sacramento-woman-outed-as-voice-of-far-right-extremist-group/

[33] https://www.breakinglatest.news/world/dallas-humber-the-dildo-seller-who-has-become-the-voice-of-a-global-network-of-neo-nazis/

[34] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[35] https://www.thebaltimorebanner.com/community/criminal-justice/brandon-russell-neo-nazi-sarah-clendaniel-power-substation-CH6ZNB2FVVDYREOUJEMGTODDCM/

[36] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[37] https://www.wgbh.org/news/local-news/2022/05/18/it-is-happening-here-massachusetts-has-a-growing-neo-nazi-movement

[38] Susan Dunn, 1940: FDR, Willkie, Lindbergh, Hitler-the Election Amid the Storm (Yale UP, 2013)

[39] https://www.thebaltimorebanner.com/community/criminal-justice/brandon-russell-neo-nazi-sarah-clendaniel-power-substation-CH6ZNB2FVVDYREOUJEMGTODDCM/

[40] https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/group/atomwaffen-division

[41] https://www.thebaltimorebanner.com/community/criminal-justice/brandon-russell-neo-nazi-sarah-clendaniel-power-substation-CH6ZNB2FVVDYREOUJEMGTODDCM/

[42] https://www.propublica.org/article/an-atomwaffen-member-sketched-a-map-to-take-the-neo-nazis-down-what-path-officials-took-is-a-mystery

[43] https://www.democraticunderground.com/100217704561

[44] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[45] https://www.propublica.org/article/an-atomwaffen-member-sketched-a-map-to-take-the-neo-nazis-down-what-path-officials-took-is-a-mystery

[46] https://history.northwestern.edu/people/faculty/core-faculty/kathleen-belew.html

[47] https://www.propublica.org/article/an-atomwaffen-member-sketched-a-map-to-take-the-neo-nazis-down-what-path-officials-took-is-a-mystery

[48] https://www.nytimes.com/2022/11/13/opinion/us-police-military-extremism.html

[49] https://www.propublica.org/article/an-atomwaffen-member-sketched-a-map-to-take-the-neo-nazis-down-what-path-officials-took-is-a-mystery

[50] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[51] https://www.4chan.org/index.php

[52] https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/natural-born-killer-america-sta-prendendo-piede-nuova-generazione-310478.htm

[53] https://www.bbc.com/news/world-us-canada-64493319

[54] https://www.slate.fr/story/241934/dallas-humber-icone-neonazie-collectif-terrorgram-telegram-fanfictions-fanart-supremacistes-blancs-terroristes

[55] https://boingboing.net/2023/03/04/anonymous-neo-nazi-mass-shooting-propagandist-exposed-as-sacramento-dildo-saleswoman.html

[56] https://www.slate.fr/story/241934/dallas-humber-icone-neonazie-collectif-terrorgram-telegram-fanfictions-fanart-supremacistes-blancs-terroristes

[57] https://thecrimereport.org/2023/03/02/woman-creates-audio-content-out-of-terror-manuals-and-manifestos/

[58] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[59] https://thecrimereport.org/2023/03/02/woman-creates-audio-content-out-of-terror-manuals-and-manifestos/

[60] https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/dallas-humber-terrorgram-narrator-mass-shootings_n_64010e78e4b0d14ed6a6a545

[61] https://www.slate.fr/story/241934/dallas-humber-icone-neonazie-collectif-terrorgram-telegram-fanfictions-fanart-supremacistes-blancs-terroristes

[62] https://www.staynerd.com/ero-guro-lato-controverso-cultura-giapponese/

[63] https://www.deviantart.com/

[64] https://www.livejournal.com/

[65] https://guro.cx/

[66] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[67] https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/l-ultima-follia-sono-i-video-gore-1.5312466

[68] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[69] https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/dallas-humber-terrorgram-narrator-mass-shootings_n_64010e78e4b0d14ed6a6a545

[70] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[71] https://hotornot.wtf/

[72] https://www.democraticunderground.com/100217704561

[73] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[74] https://www.auschwitz.org/en/history/holocaust-denial/the-institute-for-historical-review/

[75] https://freethoughtblogs.com/pharyngula/2023/03/05/dallas-humber-american-terrorist/

[76] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[77] https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/dallas-humber-terrorgram-narrator-mass-shootings_n_64010e78e4b0d14ed6a6a545

[78] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[79] https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/dallas-humber-terrorgram-narrator-mass-shootings_n_64010e78e4b0d14ed6a6a545

[80] http://www.egcitizen.com/news/elk-grove-man-arrested-on-child-porn-charges/article_60dada47-657c-5fc3-804e-4c054c9faf66.html

[81] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[82] https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/dallas-humber-terrorgram-narrator-mass-shootings_n_64010e78e4b0d14ed6a6a545

[83] https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/einsatzgruppen

[84] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[85] https://www.mic.com/articles/151107/trump-joked-about-assassinating-hillary-clinton-and-white-supremacists-are-loving-it#.KPdclcCUj

[86] https://www.slate.fr/story/241934/dallas-humber-icone-neonazie-collectif-terrorgram-telegram-fanfictions-fanart-supremacistes-blancs-terroristes

[87] https://www.cbsnews.com/news/daniel-harris-right-wing-extremist-uk-videos-inspire-us-mass-shootings-colorado-buffalo/

[88] https://www.slate.fr/story/241934/dallas-humber-icone-neonazie-collectif-terrorgram-telegram-fanfictions-fanart-supremacistes-blancs-terroristes

[89] https://www.mdpi.com/2076-0760/9/9/149

[90] https://www.repubblica.it/esteri/2017/01/10/news/strage_charleston_dylann_roof_condannato_a_morte-155783869/

[91] https://www.ilpost.it/2017/01/10/dylann-roof-charleston-condanna-morte/

[92] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[93] https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1536504214558216 pag.2

[94] https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/dallas-humber-terrorgram-narrator-mass-shootings_n_64010e78e4b0d14ed6a6a545

[95] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[96] https://edition.cnn.com/videos/us/2022/12/05/north-carolina-moore-county-power-grid-attack-fbi-investigation-vpx.cnn

[97] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[98] https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/individual/james-mason

[99] https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2022/12/19/conspiracy-theorists-homophobes-neo-nazis-ten-accounts-that-embody-twitter-s-change-under-elon-musk_6008352_8.html

[100] https://www.americanprogress.org/article/white-supremacy-returned-mainstream-politics/

[101] https://www.lemonde.fr/en/les-decodeurs/article/2022/12/19/conspiracy-theorists-homophobes-neo-nazis-ten-accounts-that-embody-twitter-s-change-under-elon-musk_6008352_8.html

[102] https://news.sky.com/story/this-is-neo-nazi-ideology-on-display-is-florida-in-danger-of-being-taken-over-by-the-far-right-12835558

[103] https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/hidden-plain-sight-racism-white-supremacy-and-far-right-militancy-law

[104] https://www.blackagendareport.com/liberalism-fascism-good-cop-bad-cop-capitalism

[105] https://www.splcenter.org/fighting-hate/extremist-files/ideology/neo-nazi

[106] https://wero.ac.nz/blog/how-to-spot-a-nazi-fascism-factsheet/#_ftnref8

[107] Kakel, Carroll P., III. (2011). L’ovest americano e l’est nazista Una prospettiva comparativa e interpretativa. Palgrave Macmillan. pp 46–76

[108] https://www.splcenter.org/hatewatch/2020/06/23/there-no-political-solution-accelerationism-white-power-movement

[109] https://www.repubblica.it/esteri/2022/02/16/news/che_cosa_rischia_lamerica_virata_dai_suoi_demoni-338008681/

[110] https://leftcoastrightwatch.org/articles/heres-the-gore-artist-turning-terrorgram-manuals-manifestos-into-audiobooks

[111] https://cupofgreentea.it/juraj-krajcik-assassino-lgbt/

[112] https://uproxx.com/viral/dildo-saleswoman-neo-nazi-group-telegram-dallas-erin-humber/

[113] https://www.huffpost.com/entry/dallas-humber-terrorgram-narrator-mass-shootings_n_64010e78e4b0d14ed6a6a545

[114] https://supreme.justia.com/cases/federal/us/395/444/

[115] https://www.lawyerscommittee.org/staff/arusha-gordon/

[116] https://www.huffpost.com/entry/dallas-humber-terrorgram-narrator-mass-shootings_n_64010e78e4b0d14ed6a6a545

[117] https://www.theonebyonemovement.com/team-shannon-foley-martinez

[118] https://www.advocate.com/news/dildo-nazi-white-supremacist#toggle-gdpr

[119] https://www.ibs.it/meglio-prevenire-che-curare-pensiero-ebook-giuliano-franco/e/9786050367232

[120] https://www.blogfinanziario.it/prevenire-e-meglio-che-curare/#:~:text=Ci%20sono%20alcuni%20spot%20pubblicitari,Prevenire%20%C3%A8%20meglio%20che%20curare%E2%80%9D.