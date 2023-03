Milano ArtWeek, apre gratis il Museo del 900. Le iniziative di Banca Generali

27 Marzo 2023

Banca Generali torna al fianco dell’arte contemporanea con la promozione di Milano ArtWeek 2023. Per il quinto anno consecutivo la banca sarà main sponsor della kermesse in programma dall’11 al 16 aprile, organizzata dal Comune di Milano. Giunta alla sua settima edizione, la Milano ArtWeek 2023 si caratterizza per un fitto programma di mostre, retrospettive, installazioni e performance sia fisiche che digitali che coinvolgeranno l’intera città per una settimana.

Tra le iniziative sostenute nell’ambito di ArtWeek c’è l’apertura gratuita per tutta la giornata di sabato 15 aprile del Museo del Novecento. In occasione della manifestazione, inoltre, sarà possibile conoscere le nuove acquisizioni della collezione racchiusa nel progetto BG ArTalent con la mostra nella sede di piazza S. Alessandro 4.

«Siamo felici di tornare al fianco del Comune di Milano in quella che consideriamo una delle iniziative più importanti per la promozione dell’arte al grande pubblico nel nostro Paese. Milano ArtWeek è una straordinaria vetrina che anticipa MiArt portando lo sguardo non solo degli operatori ma di tutti gli appassionati d’arte sulla nostra città e per questo siamo onorati di supportarne la diffusione e la comunicazione» – dichiara Marco Bernardi, vice direttore generale di Banca Generali, che aggiunge – «Da realtà vicina all’innovazione e allo scambio culturale nell’arte, la banca presenta la propria collezione, racchiusa nel progetto BG ArTalent, che oggi conta su opere originali molto interessanti di sette artisti riconosciuti a livello internazionale che contribuiscono a portare la bandiera del genio italiano nel mondo».

Le opere che entrano a far parte della collezione della banca, esposte durante la settimana di ArtWeek nella sede di piazza S. Alessandro 4 (visite su prenotazione da martedì al venerdì dalle 8:30 alle 18.00 scrivendo a eventi@bancagenerali.it) sono state selezionate in continuità con le precedenti edizioni del progetto Bg ArTalent, da Vincenzo De Bellis (direttore, fiere e piattaforme espositive Art Basel) e realizzate dagli artisti Patrizio Di Massimo e Alessandro Pessoli.

Il primo vive a Londra da anni e rappresenta un nome sempre più riconosciuto a livello internazionale, complici le numerose mostre nel mondo. L’Autoritratto acquistato da Banca Generali vede l’artista assopito tra lenzuola di color verde in compagnia solo di un personaggio elettivo: appoggiato sulle coperte c’è infatti il libro “I paint what I want to see” del pittore statunitense Philip Guston”.

Direttamente da Los Angeles provengono invece le opere di Alessandro Pessoli che rappresentano un dittico che fonda in sé cultura pop e immaginario contemporaneo con riferimenti alla storia dell’arte e alla tradizione italiana. Figure eccentriche che si rifanno al mondo della fantascienza, del fumetto, del cinema e del teatro.

In occasione dell’apertura gratuita di sabato 15 aprile del Museo del Novecento, alle ore 10.30, il Museo ospiterà una tavola rotonda organizzata proprio da Banca Generali, con la presenza di Vincenzo De Bellis, Gianfranco Maraniello (Direttore del Museo del Novecento) e Nicola Ricciardi (Direttore Artistico miart) sul tema “Il valore dell’arte”. L’incontro sarà moderato da Maria Ameli, Head of Corporate, Real Estate, Art Advisory della banca private.

