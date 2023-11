22 Novembre 2023

Si chiama ‘The Book – Manuale definitivo per la ricostruzione della civiltà’. In Italia è edito da Marsilio Arte. E’ un’opera enciclopedica e insieme qualcosa di più. E’ uno stimolo concreto a pensare all’importanza di alcune scoperte fondamentali dell’umanità. Perché se un giorno, speriamo il più tardi possibile, dovessimo mettere mano a ricostruire da zero la nostra vita sul pianeta Terra da dove potremmo ripartire? Ecco, questo libro vuole fornire una risposta a una domanda di questo tipo. E lo fa con una dovizia di particolari eccezionali. Con l’intento di tramandare ai posteri alcune soluzioni fondamentali, a cui siamo arrivati dopo secoli di sviluppo e di lotte. In un lavoro di compilazione e di cura del dettaglio ammirevole. L’opera è nata come una sfida, con una raccolta di fondi su una piattaforma di crowdfunding. Sfida ampiamente superata, visto che la richiesta base per partire era di 8.000 dollari e che la raccolta ha raggiunto la cifra astronomica di 2.346.000 mila dollari.

L’idea del libro la racconta uno dei co-fondatori di The Book, sulle pagine della piattaforma Kickstarter, lì dove tutto è cominciato.

Avete mai immaginato di visitare il passato con la piena conoscenza delle moderne informazioni e tecnologie? Se raccontaste a persone del Medioevo o dell’Antico Egitto di un telefono, di un’automobile o dell’elettricità, vi prenderebbero per una divinità o un supereroe. Ma sapete davvero come funzionano queste cose? Da bambino, prima di andare a letto, immaginavo con mio padre come fossero fatte le corde degli archi nell’antichità. Al mattino, cercando, scoprivamo con stupore che gli archi erano fatti di vene e che se volevi farne uno con ingredienti di polvere da sparo dovevi urinare sul fieno! Con l’avanzare dell’età, mi sono appassionato alla meccanica e ho scoperto che molte cose apparentemente semplici si basano su idee geniali. Tutte le scoperte e le invenzioni che mi sembravano incredibili e quasi magiche quando ero bambino erano in realtà altrettanto fantasiose di quanto immaginassi! Mi sono reso conto che la maggior parte delle persone sapeva ben poco di come sono fatte e come funzionano le invenzioni della nostra civiltà, come un aratro, un mulino, un altoforno o il vetro. Ho iniziato a stilare un elenco delle invenzioni più sorprendenti che avrei voluto raccontare ai miei figli. In seguito ho aggiunto delle illustrazioni, che sono diventate sempre più bizzarre e misteriose. Dopo qualche tempo, ho terminato la bozza di The Book. Ora voglio condividere questo libro con tutti coloro che non hanno perso la curiosità giovanile e l’amore per il mistero. Se siete affascinati come me dalle invenzioni tecniche, militari, mediche e artistiche, sicuramente amerete The Book. Questo libro è un’enciclopedia illustrata di meccanismi, processi e materiali che hanno avuto un ruolo significativo nella storia dell’umanità. Non esiste un altro libro come questo. Attualmente le informazioni sulle invenzioni sono sparse qua e là in noiosi libri di testo e manuali che non sono né comprensibili né stimolanti. The Book presente i fatti più significativi della nostra cultura combinati con idee fuori dal mondo e favolose illustrazioni. È il primo trattato del suo genere su queste spettacolari invenzioni magiche. Solo con il vostro aiuto potremo creare questo libro eccezionale.

The Book è veramente qualcosa di unico nel suo genere. Aprendolo si ha l’impressione di tuffarsi in uno dei libri più misteriosi di sempre. Sono numerosi i richiami ad altre opere, come il manoscritto Voynich del XV secolo, mentre le sue idee insolite e originali riportano alla Summa Technologiae di Stanisław Lem. Il libro è anche influenzato dall’estetica del famoso Codex Seraphinianus. Il libro è articolato in numerose sezioni. Contiene più di settecento illustrazioni che spaziano tra medicina, materiali, meccanica, arti militari, salute, piante, intrattenimento, strumenti musicali, società, giochi, delicatessen. Nasce da un collettivo di creativi, artisti e designer dal nome ‘Hungry Minds’, che una volta superata la soglia che si erano dati per la raccolta fondi si è messo al lavoro strutturandosi ulteriormente ingaggiando copywriter, editor, redattori, disegnatori e illustratori. The Book è un’opera da collezione unica, un potente antidoto contro la presunzione di sapere già tutto.

In 23 capitoli si esplorano180 innovazioni materiali e immateriali che hanno migliorato la nostra specie. Ogni sezione è a sua volta suddivisa in argomenti, materiali e immateriali. Tra le più importanti idee, invenzioni e illuminazioni The Book si sofferma su scoperte come gli strumenti chirurgici, le coltivazioni, l’utilizzo di metalli e minerali, gli archi e i ponti, gli specchi, la lampadina, la bussola, l’aereo, la macchina da scrivere e da stampa. Non mancano i capitoli sulle scoperte più spirituali dell’umanità, come la meditazione, lo yoga, l’interpretazione dei sogni, la respirazione e la psicoterapia, ma anche l’arte, il teatro e la musica con strumenti come lo scacciapensieri, il berimbau e il carillon. Tra le forme d’arte c’è anche il tatuaggio, la cura dei bonsai e l’ikebana. Nell’ultimo capitolo, la Società, ci sono gli ingredienti finali per la ricostruzione dell’umanità: i riti di passaggio, il controllo della violenza, l’arte del racconto, la città e i festival. «La società umana è come un organismo vivente le cui cellule si modificano senza posa per adempiere a mansioni specifiche all’interno del corpo» scrivono gli Hungry Minds nell’introduzione su come nasce il rito di passaggio.

The Book è stato presentato, nei mesi scorsi, in vari lanci speciali, cominciando dalla Fiera del Libro di Torino, passando per Lucca Comics & Games. In pochi mesi sono state vendute quasi 1.000 copie di questo libro, molte delle quali in edizione numerata e da collezione. La cura nella realizzazione grafica lo rende un oggetto che è già diventato di culto tra gli appassionati di fumetti e di letteratura fantasy. Le illustrazioni del libro combinano disegni ingegneristici ed estetica retrofuturista, dando vita a realtà tecnologiche esistenti o futuribili per ogni pagina del libro. Tutte le illustrazioni sono partite dai bozzetti realizzati a matita, sono state ridefinite a china e poi colorate. Sicuramente uno dei maggiori pregi di quest’opera sta proprio nel fatto di avere avvicinato linguaggi e mondi che raramente di parlano, vestendo molte delle scoperte più importanti dell’umanità con un linguaggio e un significato nuovo, accattivante e immaginifico. Proprio quello che servirebbe trovare nei libri di testo delle scuole, per stimolare la curiosità dei ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Nel sito di The Book si può partecipare al gioco ‘Cosa salveresti della nostra civiltà?’, suggerendo quali sono le idee che mancano nel libro. L’opera iniziata da Hungry Minds non è finita insomma e il contributo di ogni persona è utile per arricchire un viaggio nella conoscenza appena iniziato. Marsilio è la prima casa editrice al mondo ad essersi aggiudicata i diritti di traduzione di questo libro.