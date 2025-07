Per una locanda

I balenieri, la loro locanda

prima dei mari: c’è chi si domanda

del cupo di quel quadro nel vestibolo

e chi si raccomanda

a Dio. Io, Samuele,

emergo dal profondo della storia

per profezia e di un popolo o una vita

vi dirò.

È per destino che passo di qui:

passo portando il peso di una voce,

amando moltitudini sapendo

che quella voce non è mia.

Scrivere ha sempre a che fare con il ricordo, e quindi con la rielaborazione, di parole, frasi e significati che precedono il testo. La poesia, con il suo esercizio di sintesi, e di precisione, ha un bisogno speciale di altrove, di un senso che preesiste. Questo testo di Cristiano Poletti in pochi versi riecheggia le vastità marine raccontate da Herman Melville in Moby Dick e l’infinito dell’oltre-mondo biblico, le moltitudini dell’essere che popolano le Foglie d’erba di Walt Whitman, le stanze di una locanda, di un luogo di riposo e di passaggio, e molto altro ancora. E nella chiusa (“È per destino che passo di qui:/ …quella voce non è mia”.) si riconosce un dover essere delle cose, e della scrittura, e si richiama il titolo del libro, Un altro che ti scrive, appunto.

*

Cristiano Poletti, Un altro che ti scrive, Marcos y Marcos, 2024.