Turismo accessibile a Milano: il progetto degli Inclusive Hotel Best Western Italia

Parlare di turismo accessibile in una città come Milano, a un anno dalle prossime Olimpiadi, è un fattore fondamentale che coniuga aspetti sociali ed economici.

È l’opportunità di garantire a tutte le persone, indipendentemente dalle loro abilità fisiche o cognitive, la possibilità di godere appieno delle esperienze turistiche. Quindi non solo avere strutture adeguate dal punto di vista architettonico, ma fornire informazioni chiare, servizi adeguati e un atteggiamento consapevole che rispetti la diversità di ogni cliente. Camilla Doni, Direttrice e CEO Hotel Madison Milano (in foto), con la sua struttura rappresenta l’hotel pilota in Italia del progetto Inclusive Hotel di Best Western Italia, iniziativa dedicata agli ospiti con disturbi dello spettro autistico (ASD – Autism Spectrum Disorders), bambini e adulti, alle loro famiglie e ai caregiver.

Per accogliere al meglio gli ospiti, gli staff degli Inclusive Hotel hanno sostenuto un corso di formazione tenuto dagli esperti de L’abilità Onlus, realtà milanese che da 23 anni gestisce servizi educativi per bambini con disabilità e sviluppa progetti di inclusione e accessibilità per le persone con disabilità intellettiva. Grazie a questa collaborazione sono state scelte le camere ideali, analizzati gli spazi comuni e preparato materiali e strumenti per organizzare in anticipo la permanenza in albergo. Sono state inoltre realizzate schede informative, disponibili in camera, tradotte nei simboli della Comunicazione Aumentativa Alternativa.

Garantire un turismo accessibile significa rispettare il diritto di tutte le persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali o cognitive, di viaggiare in modo autonomo e sicuro. Una città accessibile può attrarre più turisti, ma contemporaneamente diventa una città più vivibile per tutti.

Oggi, 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo alberghi, palestre ed esercizi commerciali del Centrale District si illumineranno di blu, colore scelto come simbolo di questa giornata.