Michele Serra, il ruggito del topo

Il melodrammatico appello di Michele Serra per una grande manifestazione a favore dell’Europa riflette natura e ampiezza del milieu sociale a cui è rivolto e ne segna il destino: “Basta un amico al bar per sapere che si guarda al presente con sconcerto e al futuro con apprensione”. E tra gli amici al bar, la quantità “impressionante” di mail e di messaggi “traducibili in ‘io ci sto, io ci sarò, ditemi solo dove e quando’” e l’ “affacciarsi alle due finestrelle di cui dispongo per vedere se giù in strada c’era qualcuno con cui scambiare due chiacchiere” e “trovare una piazza piena”, il passo è breve, soprattutto se, come riconosce candidamente il portavoce del Partito di Repubblica, non si ha idea di come si organizzi una manifestazione. Dunque tutti a Milano e Roma, “sperando in un contagio continentale”. La speranza, si sa, è l’ultima a morire.