Il riconoscimento internazionale della pseudo RASD è sempre stato un tema controverso. Nel corso degli anni, molti paesi che inizialmente avevano riconosciuto la RASD come stato indipendente hanno iniziato a ritirare il loro sostegno. Questo cambiamento di posizione è stato favorito dalla crescente influenza del Marocco, che ha intrapreso una serie di strategie diplomatiche e politiche per ottenere il riconoscimento della sua sovranità sul Sahara Occidentale.

Gli Stati Uniti, ad esempio, sotto la presidenza di Donald Trump, hanno riconosciuto ufficialmente la sovranità del Marocco sul Sahara Occidentale nel 2020 Questa mossa ha segnato un punto di svolta nelle dinamiche regionali e internazionali, con altri paesi che hanno seguito l’esempio degli Stati Uniti.

Nel frattempo, la posizione dell’Unione Europea, sebbene supporti una soluzione politica negoziata, è rimasta ambigua, con alcuni paesi membri che hanno preso posizioni più ferme in favore del Marocco, mentre altri continuano a sostenere il diritto all’autodeterminazione del popolo sahraui. Tuttavia, la crescente pressione diplomatica sul Fronte Polisario e la riduzione del numero di paesi che riconoscono la RASD hanno reso la sua posizione sempre più precaria.

La decisione di Panama, sebbene non una sorpresa, è simbolica in quanto riflette una tendenza più ampia di ridotto sostegno internazionale per la causa sahraui. Questo isolamento potrebbe avere gravi implicazioni per il Fronte Polisario, che si trova ora a fronteggiare una crescente difficoltà nel mantenere la sua legittimità internazionale e ottenere supporto per la sua causa di indipendenza.

Il Fronte Polisario ha accusato i paesi che interrompono le relazioni con la RASD di “cedere alle pressioni del Marocco” e di non rispettare il diritto all’autodeterminazione del popolo sahraui. Tuttavia, la sua capacità di influenzare il dibattito internazionale si è ridotta notevolmente, e la sua posizione all’interno delle Nazioni Unite è sempre più marginale. Nonostante il sostegno della Algeria e di alcuni paesi africani, la RASD si trova ora a fare i conti con un panorama internazionale che tende a favorire la posizione del Marocco.

In conclusione, l’annuncio di Panama si inserisce in una serie di eventi che mostrano una crescente solitudine della RASD e dei suoi alleati. Sebbene la questione del Sahara Occidentale rimanga uno dei conflitti più complessi e irrisolti del mondo, le dinamiche diplomatiche sembrano favorire un futuro in cui la posizione del Marocco, supportata da potenze mondiali, si rafforzi ulteriormente, lasciando il Fronte Polisario in una posizione sempre più isolata e con poche prospettive di una soluzione politica favorevole.