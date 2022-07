Tim lancia il car pooling per i dipendenti a Milano, Roma e Firenze

28 Luglio 2022

Perché utilizzare più automobili quando è possibile condividerne una per lo stesso tragitto? Con l’obiettivo di rendere gli spostamenti urbani dei dipendenti più intelligenti e green grazie alle tecnologie digitali e generare un impatto positivo in termini economici, di rapporti umani e di sostenibilità ambientale nel tragitto casa-lavoro, Tim ha scelto di promuovere la mobilità sostenibile tra i lavoratori del gruppo e lancia da settembre il carpooling in tre sedi a Milano (via della Boscaiola), Roma (via Estensi) e Firenze (Viuzzo de Bruni).

Sarà possibile utilizzare il servizio “Jojob Real Time Carpooling” realizzato dalla società Bringme, vincitrice della “Tim Challenge for Circular Economy”, l’iniziativa lanciata recentemente nell’ambito del programma TIM Open Innovation, per far emergere le realtà imprenditoriali in grado di sviluppare soluzioni innovative per un uso più efficiente di risorse.

Con questa iniziativa Tim punta alla diffusione di comportamenti basati su un modello di economia circolare che evitano lo spreco di risorse. I dipendenti potranno condividere l’utilizzo della propria auto – normalmente sottoutilizzata rispetto alla sua capacità di trasporto – e le spese con i colleghi che devono raggiungere la stessa sede di lavoro.

Sull’app del servizio si potranno visualizzare i colleghi che hanno un tragitto compatibile, mettersi in contatto con loro tramite una chat integrata e prenotare i passaggi in auto condividendo le spese di benzina, eventuale casello e parcheggio. L’ammontare delle spese da condividere sarà calcolato automaticamente in modo sicuro, attraverso un apposito algoritmo basato sulle tabelle ACI che tiene conto dei chilometri percorsi e del tempo impiegato. Per ogni viaggio condiviso, è inoltre possibile ottenere un calcolo esatto della CO2 risparmiata. Il progetto rappresenta una valida alternativa di mobilità sostenibile con cui fronteggiare il problema degli spostamenti nelle città, diminuire il traffico, ridurre la pressione sui parcheggi e combattere attivamente il cambiamento climatico.

Il servizio di carpooling si affianca alle diverse opzioni di mobilità sostenibile già disponibili per i dipendenti TIM, come gli abbonamenti al trasporto pubblico, le navette aziendali e l’incentivo alla micro-mobilità.

