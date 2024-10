A Eboli estemporanea di pittura “Tutta Mia La Città”: scopri come partecipare!

5 Ottobre 2024

A Eboli prende il via la prima estemporanea di pittura organizzata dall’associazione “Noi Amici Dell’Hospice e Dell’Ospedale” di Eboli OdV e da Sodalis ETS – CSV Salerno, nell’ambito Laboratorio di cittadinanza.

Riportiamo info maggiori e regolamento dalle pagine ufficiali di CSV Salerno:

Siamo alla ricerca di artisti e amanti della pittura che hanno piacere di partecipare all’evento il prossimo 13 ottobre 2024. Il soggetto del dipinto dovrà essere Eboli, con i suoi scorci e i suoi paesaggi, in qualsiasi punto del territorio. Eboli non è solo centro storico, è tradizione, cultura, dai monti al mare.

Regolamento

1) L’estemporanea si terrà domenica 13 ottobre 2024 a partire dalle ore 9:00.

2) Il concorso è aperto a tutti gli artisti maggiorenni.

3) Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche.

4) I partecipanti dovranno portare in dotazione tutti i mezzi e materiali necessari alla realizzazione dell’opera. Le tele non dovranno superare la dimensione 30cm x 50cm – 80cm x 100cm.

5) La timbratura delle tele o i supporti delle opere verranno effettuati dalle 8:00 alle 10:00 nello stand dell’associazione “NOI AMICI DELL’HOSPICE E DELL’OSPEDALE DI EBOLI OdV” situato in piazza della Repubblica (Eboli, SA).

6) Le opere, a tema libero, dovranno essere realizzate nell’arco della giornata, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 termine ultimo per la consegna delle opere presso lo stand dell’associazione “NOI AMICI DELL’HOSPICE E DELL’OSPEDALE DI EBOLI OdV” situato in piazza della Repubblica (Eboli, SA), dove ogni artista potrà posizionare il proprio cavalletto con l’opera realizzata.

7)) Le opere saranno valutate da una giuria competente, anonima.

8) Il giudizio della giuria è inappellabile e insindacabile.

9) La premiazione avverrà subito dopo la valutazione.

10) Alle migliori opere selezionate verranno assegnati i seguenti premi:

● I premio

● II premio

● III premio

11) Tutte le opere premiate e non, rimarranno di proprietà dell’associazione “NOI AMICI DELL’HOSPICE E DELL’OSPEDALE DI EBOLI OdV” e verranno messe all’asta di beneficenza per raccolta fondi.

12) A tutti gli artisti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

13) I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare e rispettare il presente regolamento.

14) Il termine ultimo delle iscrizione è il 10 ottobre 2024.

Per informazioni e/o iscrizioni telefonare al numero 0828-333700 oppure inviare una e-mail a info@hospicepereboli.it oppure inquadrare ii QR code presente sulla locandina. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi