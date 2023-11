Fantastichini In Arte: La Prima Mostra Futurprimitivista

29 Novembre 2023

Durante un viaggio professionale a Roma ho avuto modo di conoscere e intervistare un giovanissimo artista. Figlio del grande Ennio, Lorenzo Fantastichini segue le orme del padre come attore emergente diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia. Negli ultimi anni ha recitato per registi come Nanni Moretti e Mino Capuano. Nel 2024, lo ammireremo nuovamente sul grande schermo sotto la direzione del rinomato Paolo Virzì con “Un Altro Ferragosto” sequel di “Serie D’Agosto”.

Attualmente Lorenzo è molto concentrato sulla sua grande passione per l’arte e dunque si definisce anche un artista con le sue opere pittoriche. Il capitolo dell’arte è infatti ciò che lo gratifica di più in questo momento, regalandogli le migliori soddisfazioni. Il 5 e il 6 dicembre 2023 alle ore 18:30 prenderà vita una mostra, dal titolo “La Prima Mostra Futurprimitivista” presso Via Porta Labicana 31, San Lorenzo – Roma.

Abbiamo raccolto alcune sue dichiarazioni in merito:

“La mostra esplora il tema del cavallo, simbolo di un movimento avanguardista noto come Futurprimitivismo. Questa corrente artistica si concentra sull’idea di avanzare per poi ritornare indietro, e viceversa. La preferenza dell’istinto sulla ragione, la scelta della povertà come forma di saggezza e la ricchezza come ignoranza sono elementi centrali. Il closciard è presentato come figura saggia, mentre il borghese viene dipinto come ipocrita. La sinistra e la destra sono messe sullo stesso piano. Si sperimenta l’utilizzo di strumenti umili come spazzolini, cacciaviti, coltelli, mani e piedi sul vecchio e ormai sdoganato pennello caravaggesco.L’arte proposta è sia figurativa che astratta, una separazione o dualità che può essere unita con un gesto o con la fantasia. Si cerca di esplorare l’inconscio in modo consapevole. Il colore è scelto in modo istintivo, rappresentando una sfida contro la tela bianca e una manifestazione dell’ossessione personale: il cavallo. In alcune opere, c’è un tentativo di sporcare l’arte attraverso la specificazione di concetti e l’aggiunta di pensieri e desideri apparentemente ingenui e presuntuosi. Questo è fatto con l’intento di esplorare l’infantile, perché solo i bambini, come ribadito attraverso le mie scritte, comprendono concetti come Dio, rivoluzione e soprattutto amore, con tutte le sue sfumature grammaticali e non”

Un evento da non perdere. Appuntamento 5 e 6 dicembre 2023 alle ore 18:30 per “La Prima Mostra Futurprimitivista” presso Via Porta Labicana 31, San Lorenzo – Roma.