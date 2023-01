La Giunca, parco d’arte in Toscana, offre ospitalità in cambio di una storia

4 Gennaio 2023

LIVORNO è una città di mare circondata da tanti piccoli comuni, antichi paesi e borghi medievali che impreziosiscono un paesaggio fatto di dolci colline e spiagge dorate, quelle della Costa degli Etruschi. Ad affacciarsi sul Mar Tirreno da questa fortunata prospettiva, anche Rosignano Marittimo. Ed è qui che CCT-SeeCity – attraverso una nuova CALL for #CCTravellers – ti/vi invita!

Se sei una persona creativa e curiosa oppure un team di due o tre persone, amerai/amerete esplorare questo territorio alloggiando presso un luogo d’arte e natura davvero unico al mondo: La casa nella quercia all’interno del Parco delle sculture La Giunca è una delle ultime creazioni della scultrice Franca Frittelli e del pittore Ariberto Badaloni, artistə fondatorə di questo Parco d’arte contemporanea in Toscana. Grazie alla loro magica accoglienza ed ospitalità, avrai/avrete modo di vivere un’esperienza semplicemente indimenticabile.

Chi sono ə #CCTravellers? Sono “Creative Curious Travellers” (viaggiatorə creativə e curiosə) – scrittorə, giornalistə, bloggers, fotografə, instagramers, filmmakers, illustratorə, artistə, etc. ma soprattutto persone appassionate! – che amano esplorare il mondo e condividere STORIE, da pubblicare sulla web guidezine CCT-SeeCity.com!

Cosa è La Giunca, il Parco delle sculture di Rosignano Marittimo? È uno dei 18 parchi artistici riconosciuti dalla Regione Toscana, un luogo d’arte e natura nato nel 2010 dall’idea della scultrice Franca Frittelli di riunire le sue opere in un unico luogo all’aperto e aperto al pubblico (visitabile nel periodo estivo, da giugno a settembre). Situato davanti al civico 49 sulla verde strada provinciale della Giunca a Rosignano Marittimo (Livorno), ad oggi ospita tra lecci, querce, olivi e alberi da frutto, oltre trenta sculture in marmo, resina, pietra e legno, una parte della produzione dell’artista che qui ha anche il suo laboratorio/atelier. La Giunca è quindi un parco d’arte contemporanea ma anche molto altro: durante la bella stagione, la scultrice Franca Frittelli e il pittore Ariberto Badaloni organizzano eventi culturali di varia natura, da corsi a conferenze, da concerti a spettacoli teatrali, sempre con massima attenzione alla cultura di genere e delle pari opportunità. Ed ecco allora che qui l’arte si intreccia alla natura ma anche all’intrattenimento culturale e all’attivismo femminista, dando a questo luogo d’incontro e confronto un prezioso valore per tutto il territorio e la sua comunità. Inoltre, dal 2022, il Parco offre l’opportunità di alloggiare al suo interno presso La casa nella quercia, costruita personalmente daə due artistə per ospitare viaggiatorə da tutto il mondo in un’accogliente e fiabesca opera d’arte e natura.

Cosa viene proposto aə #CCTravellers? Come sempre, ospitalità in cambio di una storia! Ə candidatə selezionatə e quindi invitatə al Parco delle sculture La Giunca di Rosignano Marittimo (Livorno, Toscana), riceveranno: alloggio per 5 giorni (4 notti) nel mese di Maggio 2023 presso La casa nella quercia + colazione all’italiana + kit di benvenuto + assistenza logistica se necessario (per chi arriverà con mezzi di trasporto pubblico) + cena dell’ultima sera insieme a Franca Frittelli e Ariberto Badaloni, artistə fondatorə del Parco.

Vuoi partecipare? Invia la tua candidatura entro il 3 Marzo 2023!

Compila e invia il FORM che si trova online su www.cct-seecity.com entro il 3 Marzo 2023! Ə candidatə selezionatə (#CCTravellers) saranno contattatə entro il 10 Marzo e ospitatə presso La casa nella quercia all’interno del Parco delle sculture La Giunca a Rosignano Marittimo (Livorno, Toscana) a Maggio. Infine, le loro storie saranno pubblicate e condivise entro il 3 Giugno 2023. Scopri di più su CCT-SeeCity.com!

