Gytkaer marca visita e il Monza perde il treno per l’Europa

28 Maggio 2023

Il destino del Monza si compie al 61′ cosi come quello del Lecce.

Le due squadre fino a quel punto non si erano fatte male. In difesa il Lecce ma pronta a rapide ripartenze, per conquistare il punto salvezza. In attacco il Monza sebbene in modo sterile, per afferrare i tre punti e sognare ancora l’Europa. Poi entra il vichingo per una mozione degli affetti di Mister Palladino convinto che il danese avrebbe concluso quello che aveva cominciato lo scorso 29 Maggio di un anno fa.

Invece la sorte volta le spalle alla squadra biancorossa. All’81’ su affondo di Colpani Doveri va al Var ed assegna il rigore che sarebbe valsa l’occasione di andare in europa. Palladino chiede al capitano Matteo Pessina di farlo tirare dal Vichingo. Che va sul dischetto e con una breve rincorsa si fa parare il penalty.

Trascorrono altri 20 minuti, si arriva al 10′ minuto di recupero. Di nuovo lui, Gytkaer si trova in area, nella propria area, e su calcio d’angolo la palla finisce sul suo braccio. L’arbitro va di nuovo davanti al video. Stavolta tocca al Lecce battere il rigore: che non sbaglia. I giallorossi sono salvi con una partita d’anticipo senza praticamente aver mai sporcato le mani di Di Gregorio. Il Monza dice con molta probabilità addio alla Conference League. “L’ho deciso io di far tirare Gytkaer, dirà in conferenza Mister Palladino.

“Il destino non è più nelle nostre mani, occorrono diversi risultati coincidenti per andare in Europa, ma noi proveremo a giocarcela, domenica prossima”, aggiunge il tecnico biancorosso. In conferenza stampa ha un volto livido, si capisce e si percepisce tutta la sua delusione anche se rimarca che “Galliani è venuto nello spogliatoio per dirci che questa partita non può cancellare le trantasei precedenti”. Un giocatore non si valuta da un rigore, direbbe De Gregori. Palladino però si vede che non l’ha presa bene. Carburante da mettere nel serbatoio dell’ultima partita. In fondo ha cominciato con una vittoria, potrebbe chiudere con una vittoria. E se Torino e Fiorentina non facessero risultato, all’ottavo posto ci sarebbe ancora il Monza. Per vivere di rimorsi c’è tempo: e la speranza è l’ultima a morire.

“Ho perso mio padre a Maggio, il mio pensiero va a lui”, dice Mister Baroni, tecnico del Lecce.

Il calcio è la vita. Il calcio è l’inizio e la fine, in un eterno ritorno.