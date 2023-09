Il Monza affonda a Bergamo: l’Atalanta vince agevolmente

2 Settembre 2023

Ha retto bene il campo per circa 20′. Poi la squadra di Palladino, brillante per 70′ a Milano e per quasi 100 contro l’Empoli è stata travolta dai nerazzurri. Colpani, schierato dietro Mota, ha avuto l’occasione di mettere Caprari davanti alla porta nei primi minuti. Sarà l’unico durante l’intero incontro a rendersi pericoloso Al 18′ infatti su calcio d’angolo serve una palla per Marì che viene anticipato da Ruggeri; l’altra occasione sarà al 38′ direttamente con Colpani che colpisce con un colpo a giro, ma Musso controlla.

I bergamaschi, dopo aver preso le misure sui biancorossi, con Zappacosta e Ruggeri hanno prevalso sulle fasce; De Ketelaere e Scamacca hanno fatto il bello e il cattivo tempo là davanti.

Dalla mezzo’ora, poi, non c’è stata più partita. Al 35′ gol di Ederson, su sponda di De Ketelaere. Al 42′ lunga cavalcata di Ruggeri sulla sinistra, cross e zuccata tremenda di Scamacca che sale in cielo e buca la porta di Di Gregorio.

Nella ripresa Scamacca ancora in rete al 17′. Koopmeiners fa da sponda per l’ex centravanti del West Ham che, uncinata la palla, fa partire una bomba dalla sinistra che gonfia di nuovo la rete. Al 19′ Atalanta di nuovo in gol, ma viene annullato. Rete, tra l’altro, molto bella – stop e tiro al volo – di Koopmeiners

Passano ancora pochi minuti, siamo al 27′, e arriva un altro gol annullato all’Atalanta: ancora Scamacca fermato dal fuorigioco. Monza che, nel frattempo, ha alzato bandiera bianca: sostituisce Gagliardini con Bondo a centrocampo, altra cosa rispetto a Sensi e Rovella. Gli ultimi 20 minuti sono una specie di tiro a segno contro il Monza, con persino Muriel vicino al quarto gol. I biancorossi non vedono praticamente più palla. Per il Monza è notte fonda. Quest’anno per i ragazzi di Palladino salvarsi sarà veramente dura.