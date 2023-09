Il Monza domina il Lecce, ma il fortino giallorosso regge

17 Settembre 2023

Partenza più difficile era difficile immaginarla. Pronti via ed è rigore su Cristicchi su incertezza in fase di ripartenza dal basso tra Sorrentino, chiamato a sostituire Di Gregorio, e Caldirola.

Il Monza riparte subito. Al 4′ è già vicino al pareggio con Birindelli. Passano pochi minuti e, rinsaldate le fila, i padroni di gioco cominciano a macinare gioco.Dall’ 11 l’occupazione della metà campo avversaria, diventa stabile. Praticamente per quando tutta la partita. E fioccano le occasioni.

Proprio all’11 Brindelli crossa, colpisce Caldirola: fuori.

24′ Ancora Colpani: dai e vai tra Caprari e Caldirola e il numero 28, in forma straordinaria, tocca di esterno destro e la piazza dietro l’incolpevole Falcone, dopo una percussione in area di rigore.

Il Lecce sbanda e dopo soli due minuti, al 26′ arriva un’altra occasionissima con il duo Pessina – Colombo, che si vede deviata la palla che sfiora il palo.

27′ assolo di Ciurria che penetra centralmente e sfiora il gol;

29′ Verticalizzazione Pessina – Birindelli – Colombo, ma l’attaccante si mangia un gol già fatto.

I padroni di casa insistono: 33′ ancora dal vertice destro Birindelli offre un assist a Colpani che di tacco non riesce a dare la giusta forza.

Dopo 30 minuti abbondanti di dominio in campo, è il leccese Nemeck Bonda, il migliore dei suoi insieme a Almqvist, a scendere sulla sinistra e a far partire un missile che passa tra un nugolo di gambe che finisce in fallo laterale sul vertice opposto.

I giallorossi riprendono coraggio: 42′ contropiede Almqvist – Banda: parata.

L’arbitro concede quattro minuti di recupero. La partita è stata spigolosa e difficile, tanto che Caprari ha dovuto lasciare il campo colpito duro da un avversario.

Nuova ripartenza del monzesi in fase di recupero. Al 46′ percussione sulla destra di Colpani, palla a Dani Mota. Occasione incredibile. Tiro molle sul portiere.

Nella ripresa non cambia il copione. Monza in avanti sin da subito, e salentini in difesa

Al 3′ Birindelli su lancio di Colpani non aggancia in area di rigore. Passano tre minuti: ancora Birindelli, Colpani sulla destra entra in area e tira di poco fuori strozzando la palla.

Al 9′ cambia la partita. Entrataccia di Baschirotto su Colombo. Rosso diretto. L’arbitro verifica al Var e conferma. Lecce in 10. Da quel momento l’area di rigore del Lecce diventa Forte Apache. E gli animi, già caldi, diventano roventi.

14′ entrata dura di Birindelli su Banda. Ammonito. Capannello tra i giocatori. Gioco fermo per diversi minuti. Al 90′ l”arbitro assegnerà 9 minuti di recupero.

Il Monza nel frattempo va come un rullo:

al 21′ incredibile errore sotto porta di Dani Mota dopo un doppio tiro sotto porta.

23′ Rocambolesca azione in area di rigore del Lecce: la palla carambola e su rovesciata segna Andrea Carboni. L’UPower Stadium esplode ma l’urlo si strozza in gola. Rete annullata per fuorigioco dopo controllo Var.

36′ azione ancora sotto porta: Dani Mota a colpo sicuro: Paratona del portiere.

39′ in contropiede se ne va Piccoli, di fatto solo di nome, Caldirola lo atterra. Espulso.

93′ Il Monza non demorde e va di nuovo vicinissimo al raddoppio con un tiro davanti alla difesa

94′ Gagliardini, ha l’ultima incredibile occasione: Solo, di testa, davanti alla porta. La palla rimbalza davanti al portiere che sfiora e manda fuori.

Finisce con i giallorossi festanti come se avessero vinto e molti giocatori biancorossi per terra, come se avessero perso. Immagine che dà l’idea degli umori dei due spogliatoi a fine partita.