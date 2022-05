Armi e privacy industriale: i business degli arabi che vogliono il Milan

6 Maggio 2022

Le voci circolavano già nell’autunno del 2021[1], ma in questi giorni la notizia diviene ufficiale: il Milan cambia proprietario, e passa nelle mani di Investcorp, la società di gestione degli investimenti del Bahrain[2]. Dopo la lunga epopea berlusconiana[3], dopo la parentesi cinese del bancarottiere Yonghong Li (che ha pagato più di 700 milioni di euro e li ha persi quasi tutti)[4], che si è chiusa con il rilevamento da parte del fondo americano Elliott, ora inizia un nuovo capitolo. Elliott ha risanato il Milan, ma non lo ha mai voluto tenere: lo ha ereditato dai cinesi, che non avevano pagato 370 milioni di euro di debiti con il fondo americano[5]. E mente Elliott e Investcorp stanno lavorando sulla chiusura del contratto, Li inizia una causa di risarcimento per circa 320 milioni di euro[6].

Nessuna sorpresa. Lo scopo di Eliott Management, come quello di ogni hedge fund, è quello di valorizzare un asset per poi rivenderlo ad un prezzo più alto: “Elliott è pienamente impegnata a riportare il Milan ai vertici del calcio europeo, facendo leva sui principi di stabilità finanziaria e corretta supervisione, ora già saldamente in atto. Elliott ha finanziato il percorso di rilancio di AC Milan negli ultimi anni, con oltre 600 milioni di euro investiti nel club”[7]. Un’affermazione che corrisponde a verità. Elliott ha sistemato il bilancio, ha migliorato la squadra, sta per costruire un nuovo stadio, ed in meno di quattro anni ha raccolto un club di grandissima tradizione dalle ceneri e lo ha riportato ad essere una realtà del calcio italiano ed internazionale[8].

Ora i tempi sono maturi per un nuovo passaggio di proprietà[9]: il Milan sarà la prima squadra di calcio italiana ad essere di proprietà mediorientale. Nessuno choc culturale: già nove dei 20 club italiani più importanti sono in mano straniere[10], ed il fondo del Bahrain offre una cifra da capogiro: 1,18 miliardi di dollari[11] per una quota di maggioranza, lasciando così Elliott nella compagine azionaria insieme ai partner che l’hanno sostenuta fino ad oggi nell’operazione: Bank of America, Merril Lynch e JP Morgan[12]. Con i soldi guadagnati con la cessione del Milan[13], Elliott pensa alla possibilità di entrare nel settore del turismo, comprando la società californiana Mondee[14].

Chi c’è dietro Investcorp?

Il nuovo proprietario di Milan, la Investcorp Holdings BSC di Manama (Bahrain) è stata fondata da Nemir A. Kirdar (iracheno, uno dei più importanti investitori di private equity del Medio Oriente, morto nel giugno 2020 all’età di 83 anni[16]) ed è guidata dal 2015 da Mohammed Mahfoodh Alardhi[17], un vice maresciallo dell’aeronautica militare dell’Oman in pensione[18]. La società è presente in 13 città, tra cui New York, Los Angeles, Londra, Singapore, Delhi, Beijing, Doha, Mumbai e Abu Dhabi[19].

Creata 40 anni fa per permettere alle famiglie più ricche del Golfo Persico di investire negli Stati Uniti e in Europa, Investcorp ha speso tantissimi soldi per acquisire eccellenze occidentali, come Tiffany’s, Gucci e Saks[20]. Ma chi sono questi magnati? Difficilissimo dirlo, perché Investcorp nasconde i propri azionisti in un reticolo di società controllato da una holding alle isole Cayman, al riparo dagli sguardi indiscreti di chi chiede trasparenza dei mercati finanziari[21]. Nel consiglio di amministrazione seggono rappresentanti delle famiglie reali dell’Arabia Saudita, degli Emirati, del Kuwait, dell’Oman e del Qatar[22]. Una sola cosa è certa: a partire dal marzo del 2017, il principale azionista di Investcorp (20%)[23], è il gruppo Mubadala di Abu Dhabi[24].

Mubadala è nato nel 2002 e, un poco alla volta, è divenuto una delle industrie più importanti dell’intero Golfo Persico[25]. Lo guida l’uomo forte del governo degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed biz Zayed Al-Nahyan[26], che ricopre la carica di Ministro della Difesa di Abu Dhabi e Capo di stato maggiore dell’aviazione militare degli Emirati[27], e controlla anche EDGE Group e ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company): in breve, è padrone della più grande industria militare araba e di una delle più importanti società petrolifere[28]. È lui la persona che gestisce le relazioni diplomatiche confidenziali[29], coordina la polizia segreta e diverse organizzazioni di mercenari, dirige la strategia delle aziende di guerra cibernetica, è il più grande mediatore d’armi del mondo ed è uno degli sponsor principali di Donald Trump e dell’estrema destra suprematista americana[30]. E questo è uno choc, specie per coloro che, oggi anzianotti, ricordano di aver criticato Silvio Berlusconi perché sospettato di corruzione…

Bin Zayed ha riunito sotto l’ombrello di Mubadala tutta l’industria immobiliare, militare, quella high-tech, quella chimica e quella aerospaziale del suo paese[32], e prepara il lancio del secondo satellite UAE, che sarà nello spazio dal 2023[33]. Per aumentare la propria influenza politica, Mohammed Bin Zayed, con il gruppo EDGE[34], ha investito un miliardo di Euro nel fondo di investimento statale francese LAC1, che possiede il debito pubblico di quel Paese[35]. In altri paesi, come l’Italia, intreccia relazioni politiche offrendo compensi mirabolanti a parlamentari che visitano Abu Dhabi e parlano a conferenze internazionali – come Matteo Renzi[36]. Ed a tutti vende armi, e lo fa con successo, come spiega il suo fedele collaboratore Faisal Al-Bannai, che in soli due anni ha portato il fatturato militare a 5 miliardi di dollari annui ed afferma che “si prevede un aumento drammatico” del fatturato[37].

Al-Bannai ha i suoi sistemi. Ha comprato dai servizi segreti americani (NSA) uno dei più avanzati di sistemi di hacking del mondo, DarkMatter, che viene usato per spiare, controllare, seguire, intercettare oppositori politici, leader politici di altre nazioni, giornalisti, artisti, chiunque[38]. I componenti del team, quasi tutti ex agenti dei servizi segreti americani, si licenziano dopo pochi mesi, spaventati da cosa EDGE Group e Mubadala stiano facendo di quel software[39]: “Hanno usato uno strumento all’avanguardia chiamato Karma, permettendo loro di entrare negli iPhone di tutto il mondo attraverso una falla di sicurezza per rubare e-mail, posizioni, messaggi di testo e fotografie. Karma rendeva tutto troppo facile. Il loro obiettivo non aveva nemmeno bisogno di cliccare su alcun link o scaricare un virus. Nel 2016 e 2017 sarebbe stato usato ancora e ancora su centinaia di obiettivi in tutto il mondo, compresi i governi di Qatar, Yemen, Iran e Turchia”[40]. E il cliente principale della società potete indovinare chi sia? Giusto, è il governo degli Emirati Arabi Uniti[41].

Ma non basta: nonostante vengano rese pubbliche le storie delle prime vittime innocenti di DarkMatter[42], nell’aprile del 2020 Investcorp compra, per 180 milioni di dollari[43], la tedesca Avira Holding – un nome che forse conoscete, perché è uno dei sistemi più diffusi di antivirus venduti insieme ai computer ed ai “mobile devices” d’Europa[44]. La stampa reagisce con preoccupazione[45]. Nel dicembre del 2020 Avira viene rivenduta a NortonLifeLock per 360 milioni di dollari[46]. Non è l’unico acquisto di Investcorp nel mondo high-tech: nel suo portfolio ci sono già: a) SmartSpace di Ubisense, il software aziendale e la piattaforma di soluzioni di localizzazione in tempo reale; b) Softgarden, un fornitore di software per le risorse umane; c) Calligo, una società di soluzioni cloud; d) Ageras, un mercato online che mette in contatto le piccole e medie industrie con i fornitori di servizi professionali; e) Impero, un fornitore di sicurezza scolastica online; f) Contentserv, un fornitore di soluzioni di gestione delle informazioni sui prodotti[47].

Perché ora lo sport, e perché il Milan? Investcorp non è un fondo sovrano nazionale e vuole competere con gli sceicchi che hanno già i loro club (la famiglia Al Nahyan, ad esempio, possiede già il Manchester City[48]), poiché lo sport genera notorietà, apre le porte della politica, scavalca i limiti delle tensioni geopolitiche e diplomatiche[49]. Lo scorso settembre, in un’intervista con Bloomberg, il presidente Mohammed Alardhi aveva spiegato che l’obiettivo del fondo è di arrivare a gestire 100 miliardi di dollari in asset (attualmente in portafoglio ce ne sono 41,2), non solo in campo immobiliare e militare, ma anche attraverso acquisizioni nel settore sportivo[50]. Un esempio: poco meno di due anni fa Investcorp ha comprato il 20% del Paris FC, che è attualmente in seconda divisione.

Dal 1996 Investcorp ha acquisito circa 925 proprietà in Europa, Stati Uniti e India, per un valore complessivo di oltre 21 miliardi di dollari[51]. Dal lancio della sua attività immobiliare europea, nel 2017, Investcorp ha investito circa 1,1 miliardi di euro in 80 proprietà nel Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Italia e Belgio[52]. Al 30 giugno 2021, Investcorp gestiva 7,5 miliardi di dollari di asset immobiliari[53]. Nell’ottobre 2021 ha comprato, per 70 milioni di euro, la sede milanese di Kering (18’000 metri quadri), la multinazionale specializzata in beni di lusso proprietaria di Gucci, Yves Saint Laurent e Bottega Veneta[54]. A Roma, per 128 milioni di euro, ha messo le mani su un complesso di abitazioni (32’200 metri quadri e 174 posti auto) in via Paolo di Dono 44 – gli uffici della IFAD, l’agenzia delle Nazioni Unite che combatte la fame nei Paesi in via di sviluppo[55]. La lista degli assets italiani continua: a) Cloudcare (digital sales)[56]; b) Corneliani (51%), marchio di moda uomo di lusso[57]; c) Vivaticket (software integrato di biglietteria[58]; d) HWG Srl, azienda veronese del settore della cyber security[59].

Tornando al Milan

Ovviamente, di tutto questo, ai tifosi, non importa nulla. In qualunque parte del mondo, basta che la squadra vinca – come si vede negli altri campionati di calcio, specie in quello inglese, in cui la presenza di proprietari “scomodi” ha trasformato la Premier League in una lega d’eccellenza mondiale. Il campionato italiano, senza i magnati esteri, sarebbe in una situazione ancora più precaria di quanto sia ora – visto che non vinciamo la Champions League da oltre dieci anni, e per trovare una vittoria italiana nell’Europa League bisogna risalire alla Coppa UEFA del 1998.

Non ha senso giocare a fare i moralisti. Ma bisogna fare attenzione, perché portarsi in casa un inquilino che, di mestiere, vende armi e strumenti di controllo della privacy individuale, e gestisce squadroni della morte fatte di mercenari ed ex terroristi, può avere ricadute in tempi lunghi – come dimostra il fatto che oggi la Germania non possa contrapporsi alla Russia di Putin, perché Gazprom ha comprato non solo una squadra di calcio (lo Schalke 04), ma anche partecipazioni industriali, finanziarie e immobiliari per miliardi di euro. Ed alla sua testa ha un ex cancelliere socialdemocratico, Gerhard Schröder, che ora è divenuto un personaggio davvero importante. Più importante di quanto, nel futuro, sarà Renzi, l’amico degli Al Nahyan, ma in certe questioni la prudenza non è mai troppa.

