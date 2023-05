Pari tra Monza e Roma, all’Upower Mourinho show attacca società e arbitri

3 Maggio 2023

Un primo tempo spettacolare con il Monza che – come spesso accade – fa la partita e va ripetutamente vicino al gol. La prima occasione quando le lancette hanno appena completato il primo giro con Dany Mota che sul vertice sinistro strozza un tiro che il portiere della Roma riesce a parare. Inizia cosi l’incontro tra i biancorossi di Raffaele Palladino e i giallorossi di Josè Mourinho in difficoltà nei primi dieci minuti dell’incontro. Ancora una volta ha ragione Palladino: la sua squadra è maturata. Non si vedono le smagliature e soprattutto quella carenza di garra che ha fatto spesso la sua presenza nelle partite casalinghe dei biancorossi soprattutto con Samp, Sassuolo e Cremonese. Invece con i giallorossi si vede una squadra tonica, caparbia cattiva

I padroni di casa dopo una ventina di minuti di folate sotto porta ( Dany Mota, Carlos Augusto) prende un gol da polli per un errore del portiere nella partenza dal basso. Di Gregorio per la verità cerca di chiudere lo specchio della porta e Pablo Marì respinge sulla linea dopo aver perso la palla nell’area piccola, ma nulla può la difesa quando Wl Sharaawy a porta spalancata impatta la palla. Da qui il Monza riparte di nuovo con gli esterni che premono a destra Ciurria e Colpani a sinistra con Caprari e Carlos Augusto. Ed è su uno spiovente dalla destra di Rovella che Luca Caldirola di testa, pareggia l’incontro superando Rui Patricio.

Nella ripresa la partita è spezzettata dal nervosismo soprattutto in casa giallorossa, che perde El Shaarawy per infortunio e Celik per espulsione anche se al 93′ dopo un seconda parte in cui in termini di gioco il Monza ha prevalso, Ibanez va vicino al raddoppio per la Roma e con Pablo Marì al 96′ vicino a dare i 3 punti ai padroni di casa. Finisce in parità e per il momento restano aperte le chance per il Monza di andare in Conference League anche se all’UPower Stadium c’è la consegna del silenzio. In cuor suo però Palladino ci pensa eccome. In panchina fremeva: non è stato fermo un attimo, e con il quarto uomo ha avuto un vero e proprio corpo a corpo.

“Siamo stati in grande difficolta per nostra responsabilità. Milan e Inter hanno grandi rose mentre noi siamo una squadra che non ha una rosa adeguata eppure siamo in semifinale In Europa League e siamo in zona champions. Se siamo come siamo è perché siamo sempre insieme.

Questo mi dà la forza di dare forza alla squadra” dichiara a fine incontro Josè Mourinho. Il quale come sempre si prende la scena a fine partita: “Quest’arbitro – aggiunge il tecnico giallorosso – ha avuto zero empatia, zero comunicazione, zero sensibilità. Un arbitro che ammonisce al 96′ non va bene. Sono uscito prima dal campo per evitare di farmi espellere. Devo esserci alla prossima. Ci sono squadre che hanno la forza di dire che un certo arbitro non lo vogliono. Noi non abbiamo uan società in grado di farlo. Allora lo faccio io. Per favore signor Rocchi questo arbitro anche basta. Un arbitro bravo fischia poco. Se posso avere Orsato tutte le partite lo vorrei. Perché lui ha sempre il controllo della partita. Questo signore di arbitro ha poco. Ha un talento contrario alla natura dell’arbitro. È per me più facile parlare, perché il pareggio non ha niente a che vedere con l’arbitro comunque.”

Replica Palladino: “Scandaloso semmai il quarto uomo e le proteste della panchina della Roma: non avevo mai visto un’intera panchina protestare tutta insieme”.

Sulla partita: “Di grande sostanza da parte nostra. La Roma è una squadra che gioca sugli errori e sui calci piazzati. Noi abbiamo giocato bene. Siamo diventati una squadra completa. Secondo me abbiamo iniziato bene primo e secondo tempo, anche se dopo il primo quarto d’ora loro ci hanno preso le misure. Secondo tempo spezzatato. Noi ci abbiamo creduto fino in fondo, comunque. Pari giusto, perché alla fine potevamo subire il loro raddoppio. Non siamo riusciti a metterli lì come vorrei sempre.” Chiude Il mister monzese: “Permettetemi di dire che Caldirola è stato pazzesco. Migliora sempre, si merita queste soddisfazioni.”