Palladino sbanca Torino e il Monza sorpassa la Juve

29 Gennaio 2023

Una lezione di calcio. Questo è quanto si è visto all’Allianz Stadium nella prima di ritorno del campionato, in cui i biancorossi, lasciati sfuriare nei primi minuti i padroni di casa, li hanno ripetutamente colpiti e impallati. La prima volta al 12′ quando Caprari servito in area supera il portiere juventino. Il Var però ferma tutto per fuorigioco. Passano cinque minuti e Machin con un tocco sublime supera l’intera difesa juventina al limite dell’area lasciando Ciurria davanti alla porta.

Questa volta il giocatore non sbaglia: incrocia alla destra del portiere bianconero e mette in rete. Allegri cambia modulo, vara un improbabile 4-3-3, ma la juve non cambia velocità di gioco mentre il Monza continua a tessere la sua rete. Al 39′ Di Maria perde palla a metà campo pressato da Carlos Augusto. Con un rapidissimo coast to coast artiva al limite dell’area, crossa dentro per Dany Mota il quale supera l’estremo difensore. E sono due. Dalla Juve nessuna reazione.

Nel secondo tempo i bianconeri spingono ma veramente pericolosi lo sono solo con tiri da fuori. Uno con Locatelli e il secondo con Di Maria ma entrambi trovano Di Gregorio pronto a rispondere. Su Di Maria, in particolare, il portiere para una sventola da fuori area dal vertice sinistro, con la mano di richiamo. C’è anche un gol annullato a Bremer sull’unica occasione capitata a Milik per i pochi minuti in cui ha giocato. Bremer però è in chiaro fuorigioco.

Il tecnico monzese inserisce Sensi al posto di Rovella e poi Petagna al posto di Caprari. La squadra colleziona una difesa ordinata e dieci calci d’angolo per la Juve che non risulta mai pericolosa sul piano del gioco. Anzi, su una ripartenza il Monza all’82’ potrebbe colpire ancora, questa volta con Petagna. In casa Juve piove sul bagnato: dopo pochi minuti dal suo ingresso Milik s’infortuna, e la juve esauriti i cambi chiude in 10. Dopo quattro minuti di recupero la partita si chiude.Il Monza sbanca Torino, sorpassa la Juve e sale all’11°posto in classifica. I biancorossi cominciano a sentire profumo d’europa. La conference League non è cosi lontana.

Palladino continua nel suo straordinario percorso sulla panchina offertagli dal duo Berlusconi e Galliani.

A Torino ogni giocatore del Monza sapeva dove trovarsi in campo, nella Juve non si capiva chi facesse cosa.

“Non ci sono alibi, ci siamo incasinati da soli dobbiamo ripartire perché abbiamo 23 punti”, dichiara a fine partita Allegri.

“Abbiamo preparato la partita, replica Palladino, non è stata semplice ma abbiamo sfruttato le occasioni provando sempre a giocare. Mi è piaciuto che non ci siamo snaturati, abbiamo giocato fino alla fine. Abbiamo fatto una partita perfetta con un grande Di Gregorio e siamo davvero felici.”

Mai quanto i tifosi biancorossi, probabilmente. A Monza, si stanno ancora stropicciando gli occhi.