le notizie della settimana: (non) ci eravamo tanto amati

15 Aprile 2023

Come annunciato è stata una Pasqua da record per il turismo italiano, 12 milioni gli italiani in viaggio che hanno preso d’assalto le maggiori località turistiche, comprese le mete culturali che hanno segnato un incremento del 12% rispetto al 2022. Nelle città d’arte molti i turisti stranieri (56%). Al mare, messa a dura prova la fascia costiera ligure che comprende le 5 terre per la quale si chiede addirittura una legge per la gestione dei flussi. Ottime le previsioni per l’estate che sanciranno definitivamente l’avvenuta ripresa con il sorpasso dei numeri pre pandemici del 2019, già anno record.

Acque agitate nel Pacifico, tra le esercitazioni cinesi che preoccupano Taiwan e provocano la reazione Usa. Per non essere da meno, anche la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il mar del Giappone che ha costretto il governo di Tokyo a lanciare l’allarme alla popolazione.

La tensione è alta, il Premier cinese ha chiesto alle proprie forze armate di rafforzare l’addestramento in vista di combattimenti veri. Taiwan leader mondiale nella produzione di chip andrà alle elezioni nel prossimo 2024 e può contare su alleanze di Stati Uniti, Corea e Giappone per mantenere il controllo sulla filiera della tecnologia. L’Europa anche su questa questione non dimostra unità, fanno ancora discutere le recenti dichiarazioni del premier francese Macron che cercano di rafforzare i legami con la Cina.

A casa nostra la lite furibonda tra Renzi e Calenda sancisce di fatto la morte del partito unico. Molti l’avevano previsto fin dall’inizio, altri auspicavano la nascita di una formazione di centro che ereditasse coloro che non si riconoscevano in una destra complice della fine anticipata della legislatura con Draghi al comando, così come dalla parte opposta l’illusione di attrarre elettori che vedevano nella nuova segreteria Schlein una forte trazione a sinistra. C’è poi la soddisfazione di chi vedeva un polo di centro come una minaccia per un sano bipolarismo utile al nostro Paese.

In ogni caso una fine indecorosa, uno spettacolo che non fa onore alla politica in generale e soprattutto alla reputazione dei due litiganti.

MONDO

La Cina ha effettuato esercitazioni militari intorno all’isola di Taiwan. Nave militare Usa a 1.000 miglia di distanza irritano Pechino.

In risposta le manovre congiunte tra Stati Uniti e Filippine che hanno dato il via ad un’operazione di addestramento denominata “spalla a spalla”.

Il Ministro degli esteri di Taipei lancia l’allarme da Taiwan: “la Cina si sta preparando a scatenare la guerra”.

Esternazioni curiose da parte del Presidente francese Macron: “l’Europa non deve essere vassallo di nessuno e sulla questione Cina/Taiwan non può seguire gli Usa”. Irritazione da parte della UE: “sbagliate le aperture a Pechino”.

Rubati in rete documenti segreti americani che contengono informazioni sul calendario delle consegne di armi all’Ucraina e sulla collaborazione degli alleati nella gestione del conflitto. Individuato il responsabile della fuga dei documenti, è un giovane razzista, appassionato di armi, che lavorava in una base militare. Arrestato subito dopo dall’FBI.

Video choc di soldati ucraini decapitati da militari russi. Zelensky: “sono bestie, indagate”.

CASA NOSTRA

Migliorano le condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano.

Si chiude la grande partita delle nomine al vertice delle 5 grandi partecipate di Stato: Eni, Enel, Terna, Poste e Leonardo. Meloni sceglie profili competenti che siano apprezzati anche all’estero. Malumori della Lega, poi accontentata insieme a Forza Italia per la guida all’Enel. Meloni: “nomine fatte tenendo conto delle competenze e non delle appartenenze”.

Pienone di turisti per le festività pasquali, molti gli italiani che si sono riappropriati delle bellezze del nostri Paese, boom nei luoghi d’arte.

Cospito ricomincia a mangiare e dichiara: “deciderò cosa fare dopo la consulta del 18 aprile”.

La procura di Milano apre un’inchiesta sulla fuga dell’imprenditore russo Artem Uss, si trovava ai domiciliari in attesa di essere estradato degli Usa.

POLITICA

Lite tra Renzi e Calenda, per il Terzo Polo è già crisi. Posizioni oramai inconciliabili tra i due leader. Per Calenda, Renzi deve sciogliere ItaliaViva. Renzi: “si scioglierà solo quando ci sarà il partito unico”.

Boom di sbarchi nei giorni a ridosso di Pasqua, oltre 2 mila arrivi. Scatta lo stato di emergenza, stanziati dal Governo 5 milioni per l’accoglienza.

ECONOMIA

Approvato il documento di economia e finanza: deficit al 4,5%, Pil su dell’1% crescita leggermente migliore del previsto. Previsto lo stanziamento di 3,4% miliardi sulle buste paga e 4,5 per il taglio delle tasse.

Per i sindacati la scelta è insufficiente e si dicono pronti alla mobilitazione. Landini chiede una riduzione di 5 punti pari ad un aumento di 100 euro mensili.

Pnrr, il commissario UE Gentiloni: “l’erogazione da Bruxelles della terza rata da 19 miliardi ci sarà anche se in ritardo”.

Frena l’inflazione negli Stati Uniti, ora l’aumento dei prezzi è al 5%.

CULTURA

Salone del Mobile è già boom di biglietti, Milano si prepara al tutto esaurito si parte il 18 aprile. Ritornano i visitatori cinesi, oltre a quelli provenienti da Usa, Brasile, Regno Unito, Germania, Francia, Corea del Sud.

Festival di Cannes, in gara 3 registi Italiani: Moretti, Bellocchio e Rohrwacher.

La7 ha sospeso il talk di Giletti Non è l’Arena.

SPORT

Campionato: la Lazio batte la Juventus per 2 a 1 e conquista il secondo posto, vince anche la Roma a Torino per 1 a 0. Vittoria del Napoli a Lecce per 2 a 1, pareggiano le milanesi Milan-Empoli 0 a 0 e Salernitana-Inter 1 a 1.

Champions: successo dell’Inter che vince in casa del Benfica per 2 a 0.

Nella sfida tutta italiana il Milan batte il Napoli per 1 a 0.

Nelle altre competizioni europee, vittoria della Juve per 1 a 0 sullo Sporting Lisbona, la Roma sconfitta per 1 a 0 dal Feyenord. Poznam-Fiorentina 1 a 4.

