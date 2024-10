«Sostenibilità? Vogliamo parlare di soluzioni». Al via a Parma Fragile Festival

8 Ottobre 2024

Come possiamo contribuire oggi alla sostenibilità del nostro pianeta? Dall’11 al 13 ottobre, Parma ospita la prima edizione di Fragile, un evento dedicato alla sostenibilità e all’economia circolare, nato per provare a rispondere proprio a questa domanda. Nelle tre giornate del festival, insieme agli ospiti coinvolti, verranno infatti affrontati i temi cruciali legati all’ambiente, con l’obiettivo di offrire soluzioni concrete ai problemi quotidiani e condividere idee e proposte innovative.

Fragile, organizzato dalla realtà culturale e creativa milanese Santeria, in collaborazione con Scintille BookClub, ha come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento per chi desidera approfondire tematiche legate alla tutela ambientale, alla responsabilità sociale e alla necessità di ripensare il nostro impatto sul mondo, stimolando un confronto tra cittadini, soprattutto giovani, imprenditori e istituzioni per costruire un percorso verso un futuro sostenibile. Non solo un festival quindi ma anche un laboratorio collettivo.

«La nostra ambizione è duplice – spiega Andrea Pontiroli di Santeria Spa – . Lo abbiamo chiamato il grande workshop collettivo proprio perché prevede un’interazione costante, uno scambio con la popolazione, con i cittadini, non solo di Parma, sia in maniera diretta con i talk aperti al pubblico e gratuiti, ma anche attraverso workshop, show cooking, con l’obiettivo di crescere e capire alcuni argomenti attraverso il fare diretto. Abbiamo previsto workshop per bambini e adulti. Inoltre, abbiamo previsto due momenti di partecipazione diretta, Clean Up, per pulire due situazioni della città, il Lungofiume e da Borgo del Gallo a Piazza Ghiaia , con due associazioni della città, Legambiente e i Monnezzari e Cvs Emilia».

I talk inseriti all’interno del festival saranno moderati da diverse giornaliste e giornalisti provenienti dalle redazioni di LifeGate, RASSEGNALLY, PMI.IT, FUTOORA, WALL STREET ITALIA e TUORLO Magazine, andando ad approfondire le molteplici tematiche legate alla sostenibilità.

Fragile si svolgerà in sei splendide location diffuse in città, Colonne 28, Italia Veloce, due sedi di Laboratorio Aperto, il Palazzo del Governatore e Borgo del Gallo, tutte facilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta in meno di 10 minuti l’una dall’altra. «Abbiamo iniziato a lavorare a Parma un paio di anni fa e abbiamo pensato che fosse esattamente perfetta per fare questo festival. Le location sono tutte raggiungibili a piedi. La città è davvero bellissima e secondo noi può anche essere l’occasione per vivere un weekend in maniera diversa. Per noi di Santeria, se si fa una cosa deve essere anche fatta in modo che sia piacevole», racconta Pontiroli. «Vogliamo e dobbiamo parlare di un argomento “scomodo” e possiamo farlo in un ambiente bello, dove si sta bene, dove si creano delle situazioni godibili. A Milano, forse, tutto sarebbe stato fagocitato dalla quantità esorbitante di manifestazioni che ci sono, forse anche da tutto quello che succede. A Parma siamo riusciti a costruire tutto in maniera più lenta, abbiamo lavorato per dieci mesi a questa prima edizione e siamo riusciti a interagire con tutto il tessuto sociale e per noi è stata la conferma che è il posto giusto».

Il programma prevede anche momenti di svago, concerti e djset. Fragile aprirà al pubblico giovedì 10 ottobre dalle ore 20:30 con la mostra “Marina Caneve. A terra tra gli animali”, una mostra di FMAV in collaborazione con BDC. Poi ci sarà uno speciale dj set di Davide Ragazzoni, Miriam Bonnano e Faulty Krew. Venerdì 11, in serata ci sarà spazio, nelle varie location diffuse, per gli speciali momenti musicali, con i concerti live acustici di Alberto Bianco (a Italia Veloce), dell’artista francese Kalupto (a Colonne 28) e il concerto musicale dei Selton (sempre a Colonne 28). Anche per la serata del sabato non mancheranno i momenti musicali, a Colonne 28 si terranno, infatti, il concerto acustico di Ariel Tintar e il concerto musicale di DENTE. Il festival si chiuderà nella serata di domenica 13 ottobre a Colonne 28 con l’aperitivo finale e il djet di Fabio Morresi, Carlotta Sisti ed Emma Iovino.

«L’idea è di attirare più pubblico possibile e soprattutto giovane, under 35, grazie anche all’interazione con artisti. E poi c’è la pubblicazione digitale e l’allargamento del pubblico attraverso il podcast». I talk e gli show cooking che si terranno durante il festival andranno a comporre il podcast audio video FRAGILE, che verrà distribuito su tutte le principali piattaforme di streaming.

«Con Fragile vogliamo contribuire in maniera importante a dare una visione positiva. È difficile in questo momento, perché si vedono i disastri ambientali e tutto ci sembra inutile. Vogliamo parlare di soluzioni. Secondo noi cambiare la modalità di approccio è la cosa più importante. Se questa modalità cambia, cambia anche la dinamica e i risultati di quello che facciamo, anche nel nostro piccolo», conclude Pontiroli.

