Salute mentale e solitudine: nel 2024 oltre 22mila ore di ascolto da Telefono Amico Italia

Nel 2024 Telefono Amico Italia ha offerto oltre 22.200 ore di ascolto, pari a 929 giorni, in risposta a quasi 110mila richieste d’aiuto. È quanto emerge dai dati annuali diffusi dall’organizzazione di volontariato, che sottolinea come, pur in presenza di un calo del 6 per cento delle chiamate rispetto all’anno precedente, il tempo dedicato all’ascolto sia aumentato. La durata media delle conversazioni è infatti cresciuta, raggiungendo i 21 minuti.

«Le persone che si rivolgono a noi non cercano solo qualcuno con cui sfogarsi, ma desiderano costruire una relazione di fiducia e sentirsi ascoltate», spiega Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia. Accanto al servizio telefonico, crescono anche le richieste ricevute via chat e email: nel 2024 Whatsapp Amico ha registrato un aumento del 13 per cento e il servizio email del 17 per cento.

Strumenti scelti soprattutto da giovani e donne: tra chi utilizza Whatsapp, il 27 per cento ha tra i 26 e i 35 anni, mentre tra gli utenti della mail il 12,6 per cento ha tra i 15 e i 18 anni. Le motivazioni principali delle richieste riguardano problematiche legate all’area del sé (solitudine, disagio psicologico, crisi esistenziali), le relazioni e, in misura minore, l’emarginazione.

L’estate si conferma un periodo particolarmente critico. «La sospensione delle attività quotidiane e lavorative può accentuare il senso di isolamento, soprattutto in chi vive già situazioni di fragilità», osserva il professor Maurizio Pompili, psichiatra e docente alla Sapienza di Roma. Le immagini di socialità e spensieratezza tipiche della stagione estiva, aggiunge, possono acuire il disagio emotivo, in particolare nei più giovani.

Per contrastare questo fenomeno, l’invito degli esperti è a mantenere una routine quotidiana, porsi piccoli obiettivi e svolgere attività sociali o ricreative, tenendo conto delle proprie condizioni personali.

Un osservatorio sul benessere emotivo

Nel corso della presentazione dei dati annuali, Telefono Amico Italia ha annunciato l’avvio di una collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Il progetto, guidato dal professor Michele Costola, prevede l’analisi dei dati anonimi raccolti dal servizio di ascolto attraverso tecniche di intelligenza artificiale e statistica, con l’obiettivo di individuare indicatori legati al benessere emotivo in grado di anticipare dinamiche economiche e sociali.

«Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per esplorare nuove modalità di lettura del contesto socio-economico, partendo dal vissuto emotivo delle persone», commenta Costola. L’analisi dei dati, spiega, potrà contribuire alla costruzione di modelli predittivi utili per comprendere fenomeni complessi e fornire strumenti concreti alle istituzioni.

Volontari cercasi

Telefono Amico Italia può contare su oltre 600 volontari attivi in 20 centri locali, operativi 365 giorni all’anno, dalle 9 alle 24. Per far fronte all’elevata domanda, l’organizzazione è costantemente alla ricerca di nuovi volontari. Chi desidera candidarsi può scrivere a volontari@telefonoamico.it: sarà indirizzato al centro più vicino per iniziare un percorso formativo della durata di circa sei mesi. È inoltre attivo TAG – Telefono Amico Generation, il centro virtuale riservato a chi ha tra i 18 e i 40 anni e vive in zone non coperte da sedi fisiche.

