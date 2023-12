La Svizzera porta Trafigura sul banco degli accusati

8 Dicembre 2023

Pochi giorni fa Trafigura e uno dei suoi ex-Dirigenti è stata accusata in Svizzera, che è il paese in cui è registrata la holding operativa del gruppo, di aver corrotto i funzionari pubblici in Angola negli anni 2009-2011 ed aver riciclato denaro provento di illeciti[1]. Le incriminazioni di aziende in Svizzera sono rare e le condanne ancora di più, il che aumenta il clamore di questa notizia. La Svizzera si è unita ad una serie di azioni contro il colosso globale che commercia il petrolio, minerali preziosi, metalli vari e altri “commodities” in tutto il mondo. Noi seguiamo da tempo il settore del commercio di materie prime e Trafigura sicuramente è uno dei suoi maggior giocatori.

Abbiamo già scritto tanto su attività sospette di Trafigura (e le sue tantissime società controllate) lungo tutta la sua esistenza[2], e chiedevamo come è possibile chiudere gli occhi sul disastro ambientale in Costa d’Avorio (2006), il trasporto dei rifiuti tossici e l’esplosione di una petroliera in Norvegia (2007), un norme scandalo finanziario in Brasile con i tangenti da milioni di dollari, che coinvolge altre 42 paesi e il Presidente brasiliano (2013)[3], nuovi episodi di corruzione in Congo, il pagamento anticipato delle materie prime dalla parte di Costa d’Avorio (una nazione che si ritrova sotto pressione per il monopolio di Trafigura e i debiti smisurati) e la sospetta violazione di restrizioni sulle esportazioni di petrolio nei paesi colpiti da embargo come Sud Sudan, Iran e Cuba… solo da citare alcuni casi, poiché la lista è davvero lunga[4].

L’accusa di corruzione

Il procuratore generale svizzero ha incriminato Trafigura Group e il suo ex direttore generale di lunga data, Mike Wainwright, per non aver adottato le misure necessarie per impedire i pagamenti di tangenti in Angola tra l’aprile 2009 e l’ottobre 2011. Attraverso la sua controllata, Trafigura Beheer BV Amsterdam, ed una società offshore, il Gruppo ha pagato 4.3 milioni di euro (4.6 milioni di dollari) su un conto bancario a Ginevra e altri 604.000 dollari in contanti, più le spese di alloggio e ristorazione durante una visita a Ginevra (altri 800 franchi)[6], ad un funzionario angolano dell’industria petrolifera del Paese[7], e ad un ex dipendente della società statale Sonangol[8], anche lui incriminato.

All’epoca il Gruppo Trafigura era particolarmente attivo in Angola nei settori del noleggio di navi e del bunkeraggio. La sua controparte più importante era il governo angolano e Sonangol EP e le sue controllate, in particolare Sonangol Distribuisora SA, responsabile della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti petroliferi. In cambio dei soldi ricevuti, il funzionario pubblico angolano avrebbe favorito gli interessi del Gruppo. Grazie ai proventi di questi contratti, il gruppo avrebbe realizzato fino a oggi profitti per 143,7 milioni di dollari[9].

È la prima volta che un caso contro un’azienda per presunta corruzione di funzionari pubblici arriva al tribunale federale svizzero. Trafigura Beheer BV e l’ex direttore generale Mike Wainwright respingono le accuse[10]. Jeremy Weir, CEO del Gruppo, dichiara: “Siamo sinceramente dispiaciuti per questi incidenti che hanno violato il nostro codice di condotta e sono contrari ai nostri valori. Per molti anni ci siamo impegnati a fondo per instillare una cultura di condotta responsabile in Trafigura. Dal periodo in questione, abbiamo migliorato in modo significativo il nostro programma di conformità e i nostri controlli. Ciò include la formazione obbligatoria per tutto il personale, l’investimento continuo in un team di compliance globale e la nostra decisione nel 2019 di proibire l’uso di terzi per la creazione di affari”[11].

È vero che i contratti nel mercato delle materie prime (molto spesso) vengono ottenute grazie al lavoro di intermediari locali che hanno accesso ai governi, industrie e imprenditori locali – sempre al confine tra influenza personale, professionalità e corruzione. E a luglio 2019 Trafigura è stata costretta di riesaminare i suoi rapporti con i terzi, ed eliminare tutti gli intermediari con l’intento di migliorare la situazione[12]. Almeno apparentemente, perché nel 2022 il Gruppo ha siglato un nuovo principesco contratto sulla logistica con lo Stato angolano e, come dimostra la nostra foto in copertina, di intermediari ce ne sono stati tanti[13].

Se Mike Wainwright viene dichiarato colpevole, rischia una potenziale multa salata o un massimo di cinque anni di carcere. All’inizio dell’anno, Trafigura aveva annunciato il suo pensionamento, previsto per marzo 2024, ma ora Wainwright è stato costretto a dimettersi immediatamente – attualmente è in congedo per concentrarsi sulla sua difesa[14]. Intanto il Gruppo rimescola alcune posizioni dirigenziali con la necessità di sostituire Mike Wainwright, ed il trapasso ad una nuova generazione di managers globali sarà tutt’altro che semplice, specie dopo che la gestione Wainwright ha dovuto incassare alcune altre cocenti sconfitte[15], come quella della perdita del controllo azionario e della multa miliardaria decisa dai tribunali belgi pe il caso Nyrstar[16].

Vecchi e nuovi casi

Trafigura cerca di parare i colpi e deve affrontare indagini per corruzione negli Stati Uniti, in Brasile e in Svizzera. Nel suo comunicato stampa ufficiale del 6 dicembre 2023, il Gruppo ha reso nota separatamente un’indagine del Dipartimento di giustizia (DOJ) statunitense su “pagamenti impropri” in Brasile (famosa operazione Car Wash[18]), prevede di risolverla “a breve” e ha dichiarato di voler effettuare un accantonamento di 127 milioni di dollari nei propri conti per coprire eventuali danni finanziari derivanti dall’indagine statunitense[19].

Le accuse svizzere arrivano mentre Trafigura sta affrontando l’imbarazzo di un accordo fraudolento sul nichel. Nel febbraio del 2023, un tribunale di Londra ha ascoltato accuse secondo cui l’operatore commerciale non avrebbe monitorato le spedizioni di nichel – e potrebbe persino essere coinvolto in crimini più gravi. L’imprenditore indiano Prateek Gupta afferma in un documento giudiziario che i dipendenti di Trafigura hanno collaborato con le sue società per tenere segreto un accordo per la sostituzione di rottami e altri metalli di scarso valore con il nichel, confermando il tutto con copie di scambi di chat e emails con il personale di Trafigura. Secondo Gupta, il capo del commercio di nichel di Trafigura, Sokratis Oikonomou, ha ideato lo schema e il senior trader di Mumbai, Harshdeep Bhatia, sapeva ciò che succedeva[20].

Secondo Trafigura le cose sono andate diversamente. Il Gruppo ha rivelato di aver registrato un addebito di 577 milioni di dollari nella prima metà del 2023, dopo aver scoperto che alcuni carichi di nichel ricevuti (da più di mille cargo) non contenevano il metallo, ma l’acciaio al carbonio: un caso di “frode sistematica”. Trafigura ha inizialmente ispezionato i container a Rotterdam, ma il resto è destinato a porti in tutto il mondo. La frode è stata commessa da un gruppo di società collegate e controllate dall’uomo d’affari indiano Prateek Gupta, tra cui TMT Metals e società di proprietà dell’UD Trading Group di Gupta[21]. Sono anni che Trafigura ha rapporti commerciali con questa famiglia Gupta, sicché il Gruppo ha avviato un procedimento legale contro Gupta e le società coinvolte nella truffa. Il prezzo del nichel è raddoppiato a marzo del 2022, raggiungendo la cifra record di $100.000 a tonnellata, dopo che il produttore principale di nichel, la Russia, ha invaso l’Ucraina[22].

Sembra che il Gruppo sta perdendo i colpi un po’ da tutti i lati, nonostante i profitti crescenti (di 73% al giugno 2022; ed erano già al 80% dell’anno record 2022 nel giugno di quest’anno[23]) a ausa dell’invasione dell’Ucraina, che ha messo a dura prova le catene di approvvigionamento, in particolare per quanto riguarda il petrolio, il gas e i prodotti petroliferi raffinati[24]. Il Gruppo, insieme ad altri trader come Vitol, continua ad aiutare a esportare il petrolio dalla Russia, nonostante le sanzioni[25].

In Europa, si è finalmente risolto il caso di Nyrstar NV, che nel 2018 era la seconda fonderia di zinco al mondo (1,073 milioni di tonnellate), dopo Korea Zinc (1,216 milioni di tonnellate) e davanti a Glencore (1,003 milioni)[26]. Dopo la ristrutturazione orchestrata da Trafigura, che è entrata in possesso delle azioni della società in modo poco trasparente[27], Nyrstar NV è diventata solo una società di comodo con il 2% dell’attività industriale storica. Grazie al nuovo ruolo, Trafigura approfitta dei contratti commerciali vantaggiosi[28], ma sfavorevoli per Nyrstar[29]. Gli azionisti di minoranza hanno lanciato un’azione legale: sostengono che Trafigura ha usato illegalmente la sua influenza per negoziare contratti sfavorevoli a Nyrstar[30], e che questi accordi hanno causato il disastro economico del gruppo belga[31]. Ad ora Trafigura possiede il 24.42% tramite Urion Holdings (Malta) Ltd, filiale diretta di Trafigura, acquistate legalmente – ed il resto è nelle mani dell’uomo d’affari belga Kris Vansanten e degli azionisti minoritari[32]. Una vittoria totale.

È troppo presto per capire se si tratti di una serie di coincidenze, o il segnale che il vento, finalmente, stia cambiando, ma per chi scrive è sufficiente poter salutare una serie di decisioni chiare, univoche, in difesa delle leggi, che fino a pochi anni fa sembravano impensabili. Qualunque cosa decidano i tribunali in cui si dibattono cause contro il management di Trafigura, il fatto è che il gigante non è più impune, e che il Re, finalmente, è nudo.

