Rapporto globale sulle crisi alimentari: sempre peggio

6 Maggio 2022

Il numero di persone che affrontano un’insicurezza alimentare acuta e che necessitano di assistenza alimentare salvavita e sostegno ai mezzi di sussistenza continua a crescere a un ritmo allarmante. Ciò rende più urgente che mai affrontare le cause profonde delle crisi alimentari piuttosto che rispondere semplicemente dopo che si sono verificate. Questo è un risultato chiave di un rapporto annuale pubblicato ieri dal Global Network Against Food Crises (GNAFC), un’alleanza internazionale delle Nazioni Unite, Unione Europea, agenzie governative e non governative che lavorano insieme per affrontare le crisi alimentari.

L’insicurezza alimentare acuta si verifica quando l’incapacità di una persona di consumare cibo adeguato mette la sua vita o il suo sostentamento in pericolo immediato. Si basa su sistemi di classificazione della fame estrema accettate a livello internazionale, come l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC) e il Cadre Harmonisé. Si differenzia dalla fame cronica, quando una persona non è in grado di consumare abbastanza cibo per un lungo periodo di tempo per mantenere uno stile di vita normale e attivo, come riportato ogni anno nel rapporto annuale delle Nazioni Unite The State of Food Security and Nutrition in the World.

“La fame acuta sta salendo a livelli senza precedenti e la situazione globale continua a peggiorare. I conflitti, la crisi climatica, il COVID-19 e l’aumento dei costi di cibo e carburante hanno creato una tempesta perfetta, e ora abbiamo la guerra in Ucraina che accumula catastrofe dopo catastrofe. Milioni di persone in dozzine di paesi sono sull’orlo della fame. Abbiamo urgente bisogno di finanziamenti di emergenza per riportarli dall’orlo del baratro e invertire questa crisi globale prima che sia troppo tardi”, ha affermato il Direttore Esecutivo del World Food Program (WFP) David Beasley.

Questo sesto Rapporto globale annuale sulle crisi alimentari (GRFC 2022) è il risultato di un processo basato sul consenso multi-partner che coinvolge molte persone nelle comunità umanitarie e di sviluppo internazionali.

La pubblicazione è stata realizzata sotto la direzione della Food Security Information Network (FSIN). Il rapporto si concentra su quei paesi e territori in cui l’entità e la gravità della crisi alimentare superano le risorse e le capacità locali. In queste situazioni è necessaria la mobilitazione della comunità internazionale.

Il documento rivela che circa 193 milioni di persone in 53 paesi o territori hanno sperimentato un’insicurezza alimentare acuta a livelli di crisi o peggio (IPC/CH Fase 3-5) nel 2021.

Ciò rappresenta un aumento di quasi 40 milioni di persone rispetto ai numeri già record del 2020.

Di queste, più di mezzo milione di persone (570.000) in Etiopia, Madagascar meridionale, Sud Sudan e Yemen sono state classificate nella fase più grave della catastrofe acuta di insicurezza alimentare (IPC/CH Fase 5) e hanno richiesto un intervento urgente per prevenire la catastrofe e il crollo dei mezzi di sussistenza, con conseguenze di fame e morte.

Considerando gli stessi 39 paesi o territori che compaiono in tutte le edizioni del rapporto, il numero di persone che affrontano una crisi o peggio (IPC/CH Fase 3 o superiore) è quasi raddoppiato tra il 2016 e il 2021, con aumenti costanti ogni anno dal 2018.

“Non dovrebbe esserci posto per la fame nel XXI° secolo. Tuttavia, stiamo vedendo troppe persone allontanarsi dalla via della prosperità. Oggi è risuonato un messaggio chiaro: se vogliamo prevenire una grave crisi alimentare globale, dobbiamo agire ora e dobbiamo lavorare insieme. Credo che la comunità internazionale sia all’altezza di questo compito. Sfruttando l’azione collettiva e mettendo in comune le risorse, la nostra solidarietà globale è più forte e di più ampia portata. Come dimostra con il finanziamento degli aiuti e le sinergie umanitarie, di sviluppo e di pace, l’UE rimane impegnata ad affrontare questa crisi alimentare e nutrizionale insieme alla comunità internazionale”, ha affermato il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarčič.

Le cause profonde della crisi alimentare

Queste tendenze preoccupanti sono il risultato di molteplici fattori che si alimentano a vicenda, che vanno dai conflitti alle crisi ambientali e climatiche, dalle crisi economiche a quelle sanitarie con povertà e disuguaglianza come cause permanenti.

Il commissario per i partenariati internazionali Jutta Urpilainen ha dichiarato: “L’invasione russa dell’Ucraina mette in pericolo la sicurezza alimentare globale. La comunità internazionale deve agire per prevenire la più grande crisi alimentare della storia e gli sconvolgimenti sociali, economici e politici che potrebbero seguire. L’UE si impegna ad affrontare tutti i fattori che guidano la sicurezza alimentare: conflitti, cambiamenti climatici, povertà e disuguaglianze. Sebbene sia necessaria un’assistenza immediata per salvare vite umane e prevenire la carestia, dobbiamo continuare ad aiutare i paesi partner a passare a sistemi agroalimentari sostenibili e catene di approvvigionamento resilienti sfruttando tutto il potenziale del Green Deal e del Global Gateway“.

Il conflitto rimane il principale motore dell’insicurezza alimentare. Sebbene l’analisi sia anteriore all’invasione russa dell’Ucraina, il rapporto rileva che la guerra e la speculazione che ne è derivata hanno già messo in luce la natura interconnessa e la fragilità dei sistemi alimentari globali, con terribili conseguenze per la sicurezza alimentare e nutrizionale globale. I paesi che già affrontano livelli elevati di fame acuta sono particolarmente vulnerabili ai rischi creati dalla guerra nell’Europa orientale, in particolare a causa della loro elevata dipendenza dalle importazioni di cibo e input agricoli e della loro vulnerabilità agli shock globali dei prezzi del cibo.

Per riassumere, i principali fattori trainanti dell’aumento dell’insicurezza alimentare acuta nel 2021 sono stati:

1. conflitto (il principale fattore che ha spinto 139 milioni di persone in 24 paesi/territori all’insicurezza alimentare acuta, rispetto a circa 99 milioni in 23 paesi/territori nel 2020);

2. eventi meteorologici estremi (più di 23 milioni di persone in 8 paesi/territori, rispetto a 15,7 milioni in 15 paesi/territori);

3. crisi economiche – (più di 30 milioni di persone in 21 paesi/territori, rispetto a oltre 40 milioni di persone in 17 paesi/territori nel 2020, principalmente a causa delle conseguenze della pandemia di COVID-19).

“Il tragico legame tra conflitto e insicurezza alimentare è ancora una volta evidente e allarmante”, ha affermato il Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, UNOAA, o meglio conosciuta come FAO, QU Dongyu. “Sebbene la comunità internazionale abbia risposto con coraggio alle richieste di azioni urgenti di prevenzione e mitigazione della carestia, la mobilitazione di risorse per affrontare in modo efficiente le cause profonde delle crisi alimentari dovute, tra l’altro, agli impatti della pandemia di COVID-19, alla crisi climatica, gli hotspot globali e la guerra in Ucraina stanno ancora lottando per soddisfare le crescenti esigenze. I risultati del Rapporto globale di quest’anno dimostrano ulteriormente la necessità di affrontare collettivamente l’insicurezza alimentare acuta a livello globale in contesti umanitari, di sviluppo e di pace”.

Un cambio di paradigma

“La situazione richiede un’azione su larga scala per orientarsi verso la prevenzione integrata, l’anticipazione e migliori approcci mirati per affrontare in modo sostenibile le cause profonde delle crisi alimentari, tra cui la povertà rurale strutturale, l’emarginazione, la crescita della popolazione e i sistemi alimentari fragili”, ha affermato l’Unione europea- FAO-WFP – membri fondatori del Global Network – insieme a USAID e alla Banca Mondiale – in una dichiarazione congiunta che sarà rilasciata questa settimana.

I risultati del rapporto dimostrano la necessità di dare priorità e appoggiare, magari anche finanziariamente, l’agricoltura dei piccoli proprietari come risposta umanitaria in prima linea, per superare i vincoli di accesso e come soluzione per invertire le tendenze negative a lungo termine. Inoltre, la promozione di cambiamenti strutturali nel modo in cui vengono distribuiti i finanziamenti esterni, in modo che l’assistenza umanitaria possa essere ridotta nel tempo attraverso investimenti nello sviluppo a più lungo termine, potrebbe contribuire ad alleviare le cause profonde della fame. Parallelamente, dovremmo promuovere collettivamente modalità più efficienti e sostenibili per fornire assistenza umanitaria.

Allo stesso modo, il rafforzamento di un approccio coordinato per garantire che le attività di mantenimento della pace, umanitarie e di sviluppo siano svolte in modo olistico e coordinato e per garantire e prevenire l’ulteriore alimentazione del conflitto come conseguenza non intenzionale potrebbe contribuire a creare resilienza e ripresa.

Una lunga strada da percorrere, che non tutti i paesi “sviluppati” vogliono scegliere.