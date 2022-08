ONU: Immorali i profitti record da petrolio e gas

17 Agosto 2022

Le ultime raccomandazioni del Global Crisis Response Group (GCRC) delle Nazioni Unite sollecitano l’imposizione di una tassa sugli utili straordinari per finanziare politiche eque e soluzioni energetiche sostenibili.

“Mentre la guerra in Ucraina continua, i prezzi dell’energia alle stelle stanno aggravando una crisi globale del costo della vita per centinaia di milioni di persone”, ha avvertito il Global Crisis Response Group del Segretario generale delle Nazioni Unite (GCRG) su cibo, energia e finanza.

Nonostante questa situazione preoccupante, le principali compagnie petrolifere e del gas hanno recentemente registrato profitti record.

“Gli utili combinati delle maggiori società energetiche nel primo trimestre di quest’anno si avvicinano ai 100 miliardi di dollari. Esorto i governi a tassare questi profitti eccessivi e a utilizzare i fondi per sostenere le persone più vulnerabili in questi tempi difficili”, ha affermato Antonio Guterres, Segretario generale delle Nazioni Unite.

Il terzo rapporto GCRG raccomanda ai governi di trovare i modi più efficaci per finanziare soluzioni energetiche, come trasferimenti di denaro finanziati con fondi pubblici e politiche di rimborso, per proteggere le comunità vulnerabili ovunque, anche attraverso imposte sul reddito impreviste presso le più grandi compagnie petrolifere e del gas.

Il grano del mar Nero

Il rapporto arriva immediatamente dopo la storica iniziativa sui cereali del Mar Nero, concordata tra Russia, Turchia e Ucraina, sotto l’egida delle Nazioni Unite, il 22 luglio, aprendo la strada al primo carico di grano dell’Ucraina in partenza dal porto di Odessa l’1 agosto.

Un “accordo senza precedenti” sulla ripresa delle esportazioni di grano dell’Ucraina attraverso il Mar Nero.

Il piano delle Nazioni Unite, che apre anche la strada ai prodotti alimentari e ai fertilizzanti russi per raggiungere i mercati mondiali, forse aiuterà a stabilizzare i prezzi dei generi alimentari, o almeno darà l’illusione di farlo.

L’iniziativa consente in particolare volumi significativi di esportazioni di cibo commerciale da tre porti ucraini chiave sul Mar Nero: Odessa, Chornomorsk, Yuzhny. Il Segretario Generale ha inoltre annunciato l’istituzione di un Centro di coordinamento congiunto per monitorare l’attuazione. Si svolgerà a Istanbul e includerà rappresentanti di Ucraina, Russia e Turchia.

Le navi ucraine guideranno i mercantili nelle acque internazionali del Mar Nero, evitando le zone minate. Le navi si dirigeranno quindi verso lo stretto del Bosforo lungo un corridoio concordato. Le navi dirette da e verso i porti ucraini saranno ispezionate da squadre organizzate dal Centro di coordinamento congiunto.

Il tutto nell’ambito di accordi tra il segretario generale, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.

Attualmente, il Joint Coordination Center (JCC) ha autorizzato ieri la partenza di due navi attraverso il corridoio umanitario marittimo nell’ambito della Black Sea Grain Initiative che trasportano un totale di 70.020 tonnellate di prodotti alimentari.

Le navi autorizzate alla circolazione sono:

1) MV OCEAN LION dal porto di Chornomorsk con un carico di 64.720 tonnellate di mais diretto a Incheon, Repubblica di Corea

2) MV RAHMI YAGCI dal porto di Chornomorsk con un carico di 5.300 tonnellate di farina di semi di girasole destinata a Istanbul, Türkiye

Gravi imprevisti nell’accesso all’energia

Vi è un crescente timore che l’aumento dei costi energetici possa escludere molti paesi in via di sviluppo, in particolare le comunità più vulnerabili, dai mercati energetici. Questi paesi stanno già sopportando il peso maggiore della crisi del costo della vita, avendo subito gravi battute d’arresto nell’accesso all’energia e progressi nello sviluppo sostenibile dalla pandemia di COVID-19.

Ancora più preoccupante, potrebbe esserci una potenziale “lotta per il carburante” in cui solo i paesi che pagano i prezzi più alti possano accedere all’energia, avverte il rapporto, aggiungendo che i governi hanno quindi bisogno dello spazio fiscale per sostenere le sue popolazioni più vulnerabili per evitare il peggioramento dei livelli di energia, la povertà o perdita del tutto di accesso all’energia.

Allo stesso tempo, senza politiche che bilancino necessità di urgenza e sostenibilità, c’è il rischio di politiche energetiche a breve termine che potrebbero avviare i paesi in via di sviluppo sulla strada per un futuro energetico costoso e ad alte emissioni.

“I paesi in via di sviluppo non sono privi di ragioni per investire nelle energie rinnovabili. Molti di loro vivono con i severi impatti della crisi climatica, compresi tempeste, incendi, inondazioni e siccità. Ciò che manca loro sono opzioni concrete e praticabili”, ha aggiunto Guterres.

Resilienza energetica

Il rapporto chiarisce che la guerra in Ucraina e la crisi energetica globale che ha causato sono un chiaro monito della necessità di resilienza energetica e una spinta più forte per la transizione verso energie rinnovabili.

Tuttavia, per accelerare la transizione, e come descritto dal Segretario generale, le politiche devono essere messe in atto e prontamente disponibili, comprese misure di protezione sociale per le persone colpite dagli effetti della transizione, tecnologia, sussidi, investimenti e materiali per sostenere le energie rinnovabili. .

Il rapporto sottolinea che qualsiasi politica a breve termine e misura di protezione deve aiutare a mitigare la crisi, compresi gli sforzi per promuovere l’efficienza energetica e la riduzione della domanda, e non esacerbarla, come i sussidi generali ai combustibili fossili.

A medio e lungo termine, il mondo deve raddoppiare le energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni nette, affrontare la povertà energetica e aumentare e diversificare il mix energetico globale. A tal fine, il rapporto chiede un aumento significativo degli investimenti globali.

“L’energia rinnovabile è spesso la fonte di elettricità più economica e veloce da implementare in molti paesi. Ma questo è vero solo se ci assicuriamo che le filiere funzionino bene e senza colli di bottiglia; che la forza lavoro abbia le giuste competenze e che ci siano fondi sufficienti per gli investimenti iniziali”, ha affermato Rebeca Grynspan, Segretario generale della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), che coordina e guida lo sviluppo del GCRG.

“Per soddisfare queste condizioni, abbiamo bisogno di aumentare i finanziamenti e il trasferimento di tecnologia per i paesi in via di sviluppo e per i poveri di energia del mondo”, ha aggiunto nell’intervento.

Secondo la sintesi, un’ambiziosa transizione alle energie rinnovabili, compresa la formazione professionale, potrebbe creare altri 85 milioni di posti di lavoro nelle fonti di energia rinnovabile, nell’efficienza e in altri settori legati alla transizione energetica entro il 2030.

Inoltre, la produzione di energia rinnovabile è spesso la fonte di energia più economica con i tempi di installazione più brevi e fornisce ai paesi sicurezza energetica riducendo l’esposizione futura alla volatilità dei prezzi di petrolio, gas e del carbone.

Rimane solo un rischio, già evidenziato a Davos durante il World Economic Forum di quest’anno: “Il passaggio allo zero netto può avere successo solo se il settore privato contribuisce in modo decisivo”, aveva precisato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagard .

Questo processo di “energia pulita”, se da un lato sembra voler risolvere la situazione abbastanza critica che ci si aspetta a livello di consumi energetici, dall’altro mette ancora di più al centro il settore privato. Questo aiuterà davvero i paesi in via di sviluppo a uscire dalle loro crisi o li indebiterà ulteriormente?

Foto: © Shutterstock/Ruwan Walpola | Persone in fila per il gas in Sri Lanka